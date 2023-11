Cán bộ câu kết doanh nghiệp… tham nhũng: Góc khuất không chỉ Vạn Thịnh Phát, SCB?!

Con số về tội phạm tham nhũng, kinh tế

Báo cáo tóm tắt công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023 tại Quốc hội ngày 21/11, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho hay, tình hình tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu còn diễn biến rất phức tạp. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế được phát hiện nhiều hơn 11,69%. Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện nhiều hơn 51,63%.

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, cơ quan chức năng đã thụ lý, điều tra 1.103 vụ án với 2.951 bị can phạm tội về tham nhũng. Trong đó, khởi tố mới 732 vụ án với 2.106 bị can. Các cơ quan điều tra đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 499 vụ án với 1.205 bị can. TAND các cấp giải quyết theo thủ tục sơ thẩm 747 vụ với 1.800 bị cáo, trong đó xét xử 562 vụ với 1.207 bị cáo về các tội tham nhũng.