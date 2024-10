Trưởng Công an TP Chí Linh Nguyễn Hoàng Long giữ chức vụ mới

Sáng 23/10, ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương cho ông Nguyễn Hoàng Long, Trưởng Công an thành phố Chí Linh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 23/10/2024.



Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Trần Văn Quân đánh giá ông Nguyễn Hoàng Long là cán bộ được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều cương vị, chức danh lãnh đạo khác nhau trong ngành Công an. Trên mọi cương vị công tác, ông Long luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho ông Nguyễn Hoàng Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Trần Văn Quân đề nghị ông Nguyễn Hoàng Long trên cương vị công tác mới, là lãnh đạo một cơ quan có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.

Đây là lĩnh vực công tác mới với ông Nguyễn Hoàng Long, vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Trần Văn Quân đề nghị Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Long cần nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tối đa trình độ, năng lực, kinh nghiệm của mình để cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hoàng Long cảm ơn các lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã tín nhiệm, tin tưởng giao trọng trách. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân, ông Long hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1978), quê ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; tốt nghiệp Học Viện cảnh sát nhân dân, ngành Điều tra tội phạm; Thạc sĩ An ninh và trật tự xã hội, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi giữ chức Trưởng Công an thành phố Chí Linh, ông Nguyễn Hoàng Long từng là Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hải Dương; Phó Trưởng Công an thành phố Hải Dương; Trưởng Công an huyện Bình Giang; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Hải Dương.

Sáng cùng ngày, ông Trần Văn Sơn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương nhận quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương điều động về công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương.