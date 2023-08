Tranh nhau bài để hát, người đàn ông bị gạch ném vào đầu tử vong

Ngày 17/8, Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội bắt giữ Nguyễn Mạnh Tân (SN 1977, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Mạnh Tân tại cơ quan Công an.

Trước đó, tối 30/7, tại quán cà phê “hát cho nhau nghe” địa chỉ tại 103 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, một nhóm khoảng 12-15 người, đều ở độ tuổi trung niên đến uống bia và cùng hát chung.

Nhóm này chia thành nhiều bàn ngồi uống bia vui vẻ, đến khi đứng lên hát thì một số người xảy ra mâu thuẫn cãi cọ và đánh nhau ngay tại bàn chỉ vì tranh nhau bài hát yêu thích. Sau đó, những người này tiếp tục ra trước cửa quán tìm các vật dụng để tấn công nhau. Trong lúc hỗn loạn, không kiềm chế được, Nguyễn Mạnh Tân đã tìm được một viên gạch ném thẳng vào đầu anh Nguyễn Bá Hà (SN 1976, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến anh này ngã xuống đất.

Khi thấy nạn nhân gục ngã, nằm bất động dưới nền đất, Nguyễn Mạnh Tân hoảng sợ lái xe bỏ chạy khỏi quán cà phê. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau 2 ngày cấp cứu. Sau khi biết tin nạn nhân tử vong, Nguyễn Mạnh Tân đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi gây án. Hiện Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố Nguyễn Mạnh Tân về tội giết người.