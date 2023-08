Người phụ nữ mất hơn 6 tỷ vì công an “rởm” hướng dẫn làm định danh

Ngày 17/8, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn tố giác của bà H.T.C, 61 tuổi về việc một đối tượng gọi điện thoại giả mạo là Công an hướng dẫn làm định danh điện tử và chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, đối tượng gọi điện thoại để hướng dẫn thao tác định danh điện tử, sau đó nói bà C nợ xấu tại ngân hàng và yêu cầu phải cung cấp các thông tin để kiểm tra do liên quan đến đường dây tội phạm cần phải xác minh tài khoản ngân hàng.

Trong quá trình lừa đảo, đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại khác gọi video đến, mặc trang phục Công an và yêu cầu bà C chuyển toàn bộ số tiền đang có vào tài khoản ngân hàng. Sau đó, đối tượng yêu cầu bà C tải 1 ứng dụng trên cửa hàng Google Play và nhập các thông tin liên quan đến tài khoản của bà C vào để xác minh tài khoản. Khi làm theo hướng dẫn xong, bà C đã bị chiếm quyền sử dụng tài khoản, và mất toàn bộ số tiền hơn 6 tỷ đồng trong tài khoản của mình.

Qua trường hợp này, Công an tỉnh Hà Giang khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước và các cơ quan tư pháp, tiến hành tố tụng hình sự để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại hoặc giả danh nhân viên ngân hàng, bưu điện, bảo hiểm, thanh tra, hải quan... yêu cầu nhận tiền, quà bưu phẩm có giá trị lớn hoặc đóng các khoản phí, trả các khoản nợ không xác định.

Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số căn cước công dân, địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân... cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch.