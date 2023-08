Vạch trần “vở kịch” kẻ giả gái giết hàng xóm rồi đến đám tang khóc

Theo hồ sơ vụ án, khuya ngày 1/7/2015, khi nằm ngủ trong ngôi nhà đang xây ở thôn Tân Minh, xã Kiến Thiết (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang), người mẹ khoảng 50 tuổi nghe tiếng hét thất thanh của cậu con trai phía tầng dưới. Chạy xuống, bà thấy 1 người mặc quần ngắn màu đỏ của phụ nữ, khoác áo hoa chống nắng, dùng quần vải trẻ con bịt mặt, trùm khăn lên đầu, đang cầm một con dao dài 30 cm tấn công con trai mình. Hoảng hốt, bà chạy vào can ngăn, hô hoán, giằng co và bị đâm trọng thương.(Ảnh Dân Trí) Một ngày sau, người con trai tử vong. Người mẹ may mắn thoát nạn. Tại hiện trường, Công an thu một con dao dính máu dài 30 cm và vật này được xác định là công cụ chặt tre, cây của đồng bào dân tộc khi đi rừng. Hướng điều tra được phân ra nhiều giả thiết, hung thủ giết người do thù tức, mâu thuẫn tình ái, cũng không loại trừ khả năng giết người cướp tài sản. (Ảnh Dân Trí) Quanh hiện trường, trinh sát lần ra được vết trượt và cỏ bị xô ngã nghi do kẻ thủ ác để lại trong quá trình bỏ chạy. Từ chi tiết này, ban chuyên án nhận định, kẻ gây án là người am hiểu địa hình, thông thuộc đường nên mới lẩn trốn nhanh đến vậy. Từ lời khai của người mẹ rằng hung thủ ra tay rất nhanh, đâm một nhát chí mạng vào cổ để hạ gục con trai, trinh sát nhận định: Nạn nhân bị sát hại để cướp tài sản. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Vật chứng quý giá nhất để lại hiện trường chính là con dao. Để phá án phải truy tìm nguồn gốc của con dao. Tuy nhiên, việc xác minh không hề đơn giản, bởi trên vùng cao, nhà nào có có công cụ tương tự. Sau hai ngày xác minh những người bán dao ở chợ, cùng hơn 300 nhà dân xem có sử dụng con dao này không, tới nhà cuối cùng ở trong xã Kiến Thiết, họ cung cấp thông tin hai ngày trước bị mất dao. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Trong lúc sự việc đang "rối như tơ vò", ngày tổ chức đám tang của nạn nhân, trinh sát phát hiện Phương Văn Luân (30 tuổi, hàng xóm) có biểu hiện bất thường. Dù không phải họ hàng thân thích, song anh ta bày tỏ thái quá sự đau xót, thương cảm, khóc lóc. Hành động này được đưa vào "tầm ngắm", qua theo dõi, điều tra viên phát hiện người này có biểu hiện tâm lý lo lắng, bất an. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Chính quyền địa phương cung cấp thông tin Luân không có công ăn việc làm ổn định, lười lao động, nợ nần rất nhiều người trong xã. Từ những chứng cứ thu thập, cảnh sát nhận định Luân có liên quan trực tiếp tới cái chết của nam thanh niên 23 tuổi. Ba ngày sau khi vụ án xảy ra, Luân được mời về trụ sở công an. Bước đầu, Luân liên tục quanh co, đưa ra một số bằng chứng ngoại phạm. Song trước những chứng cứ, lập luận thuyết phục của cảnh sát, anh ta đã thừa nhận là hung thủ. Luân khai do thiếu tiền trả nợ, thấy gia đình hàng xóm đang xây nhà khang trang, nghĩ có nhiều tiền nên nảy sinh ý đồ trộm cắp. Để gây án, anh ta nghĩ ra kế "giả gái", lấy quần áo phụ nữ mặc, bịt mặt đột nhập nhằm đánh lạc hướng chủ nhà, tránh bị phát hiện. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khi vào căn nhà mới, thấy con trai chủ nhà đang nằm ngủ, Luân dùng dao đâm một nhát chí mạng vào cổ. Nạn nhân vùng dậy giằng co thì bị đâm liên tiếp...Bị hô hoán, Luân tìm cách rời khỏi hiện trường, chưa kịp lục lọi tài sản. Tháng 4/2016, TAND tỉnh Tuyên Quang tuyên phạt Luân án tù chung thân về tội Giết người. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) >>> Xem thêm video: Con nợ dùng búa giết chủ nợ, phi tang xác trong bao tải.

Theo hồ sơ vụ án, khuya ngày 1/7/2015, khi nằm ngủ trong ngôi nhà đang xây ở thôn Tân Minh, xã Kiến Thiết (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang), người mẹ khoảng 50 tuổi nghe tiếng hét thất thanh của cậu con trai phía tầng dưới. Chạy xuống, bà thấy 1 người mặc quần ngắn màu đỏ của phụ nữ, khoác áo hoa chống nắng, dùng quần vải trẻ con bịt mặt, trùm khăn lên đầu, đang cầm một con dao dài 30 cm tấn công con trai mình. Hoảng hốt, bà chạy vào can ngăn, hô hoán, giằng co và bị đâm trọng thương.(Ảnh Dân Trí) Một ngày sau, người con trai tử vong. Người mẹ may mắn thoát nạn. Tại hiện trường, Công an thu một con dao dính máu dài 30 cm và vật này được xác định là công cụ chặt tre, cây của đồng bào dân tộc khi đi rừng. Hướng điều tra được phân ra nhiều giả thiết, hung thủ giết người do thù tức, mâu thuẫn tình ái, cũng không loại trừ khả năng giết người cướp tài sản. (Ảnh Dân Trí) Quanh hiện trường, trinh sát lần ra được vết trượt và cỏ bị xô ngã nghi do kẻ thủ ác để lại trong quá trình bỏ chạy. Từ chi tiết này, ban chuyên án nhận định, kẻ gây án là người am hiểu địa hình, thông thuộc đường nên mới lẩn trốn nhanh đến vậy. Từ lời khai của người mẹ rằng hung thủ ra tay rất nhanh, đâm một nhát chí mạng vào cổ để hạ gục con trai, trinh sát nhận định: Nạn nhân bị sát hại để cướp tài sản. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Vật chứng quý giá nhất để lại hiện trường chính là con dao. Để phá án phải truy tìm nguồn gốc của con dao. Tuy nhiên, việc xác minh không hề đơn giản, bởi trên vùng cao, nhà nào có có công cụ tương tự. Sau hai ngày xác minh những người bán dao ở chợ, cùng hơn 300 nhà dân xem có sử dụng con dao này không, tới nhà cuối cùng ở trong xã Kiến Thiết, họ cung cấp thông tin hai ngày trước bị mất dao. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Trong lúc sự việc đang "rối như tơ vò", ngày tổ chức đám tang của nạn nhân, trinh sát phát hiện Phương Văn Luân (30 tuổi, hàng xóm) có biểu hiện bất thường. Dù không phải họ hàng thân thích, song anh ta bày tỏ thái quá sự đau xót, thương cảm, khóc lóc. Hành động này được đưa vào "tầm ngắm", qua theo dõi, điều tra viên phát hiện người này có biểu hiện tâm lý lo lắng, bất an. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Chính quyền địa phương cung cấp thông tin Luân không có công ăn việc làm ổn định, lười lao động, nợ nần rất nhiều người trong xã. Từ những chứng cứ thu thập, cảnh sát nhận định Luân có liên quan trực tiếp tới cái chết của nam thanh niên 23 tuổi. Ba ngày sau khi vụ án xảy ra, Luân được mời về trụ sở công an. Bước đầu, Luân liên tục quanh co, đưa ra một số bằng chứng ngoại phạm. Song trước những chứng cứ, lập luận thuyết phục của cảnh sát, anh ta đã thừa nhận là hung thủ. Luân khai do thiếu tiền trả nợ, thấy gia đình hàng xóm đang xây nhà khang trang, nghĩ có nhiều tiền nên nảy sinh ý đồ trộm cắp. Để gây án, anh ta nghĩ ra kế "giả gái", lấy quần áo phụ nữ mặc, bịt mặt đột nhập nhằm đánh lạc hướng chủ nhà, tránh bị phát hiện. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khi vào căn nhà mới, thấy con trai chủ nhà đang nằm ngủ, Luân dùng dao đâm một nhát chí mạng vào cổ. Nạn nhân vùng dậy giằng co thì bị đâm liên tiếp...Bị hô hoán, Luân tìm cách rời khỏi hiện trường, chưa kịp lục lọi tài sản. Tháng 4/2016, TAND tỉnh Tuyên Quang tuyên phạt Luân án tù chung thân về tội Giết người. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) >>> Xem thêm video: Con nợ dùng búa giết chủ nợ, phi tang xác trong bao tải.