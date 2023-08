Tước danh hiệu CAND của đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, sau khi xác định đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên là Nguyễn Đức Trung, có cấp hàm thượng úy, cán bộ đang công tác tại Đội Tham mưu phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Nguyễn Đức Trung khi bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) đã đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu Công an nhân dân theo quy định của ngành Công an đối với Nguyễn Đức Trung để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Căn cứ nội dung thông báo và đề nghị của Công an TP. Hà Nội, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định về việc kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung, làm căn cứ để cơ quan điều tra thực hiện các hoạt động tố tụng theo quy định.

Trước đó, sáng 15/8, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đức Trung về hành vi bắt cóc bé trai 7 tuổi tại khu đô thị thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội sau 10 giờ gây án. Bước đầu nghi phạm Nguyễn Đức Trung khai nhận, do nợ nần nên đã nảy sinh ý định bắt cóc con nhà giàu để tống tiền.

Sự việc diễn ra vào tối 14/8, Trung điều khiển ô tô đến khu biệt thự BT7, phường Việt Hưng. Gần 19 giờ cùng ngày, Trung đi ô tô nhiều vòng quanh khu biệt thự, phát hiện bé trai 7 tuổi, sống tại khu biệt thự BT7 đang đạp xe. Ngay lập tức, đối tượng khống chế, bắt giữ bé trai này rồi đưa lên ô tô. Sau khi bắt cóc cháu bé, Trung lái xe lòng vòng, sau đó về tỉnh Hà Nam.

Khi tới tỉnh Hà Nam, Trung nhắn tin, gọi điện cho gia đình nạn nhân và yêu cầu bố mẹ cháu bé phải đưa 15 tỷ đồng sẽ trả lại con. Gia đình cháu bé sau đó đã chuẩn bị được hơn 6 tỷ đồng và 300.000 USD để chuộc con. Khi đối tượng đang lẩn trốn tại Khu công nghiệp huyện Duy Tiên (Hà Nam), tổ công tác của Công an thành phố Hà Nội đã ập vào và bắt giữ. Thời điểm bị bắt, Trung đã dùng súng đạn cao su bắn vào đùi phải một chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Long Biên) khiến chiến sĩ này bị thương.