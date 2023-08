Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam cựu công an bắt cóc bé trai 7 tuổi

Đêm 16/8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Trung để điều tra về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Theo Thiếu tướng Tùng, trước khi bị bắt, Trung là cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cấp bậc thượng úy. Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho rằng, hành vi của Trung là "không thể dung tha". Đáng lưu ý, gần 20 năm, từ năm 2004 đến nay, Hà Nội mới xuất hiện một vụ bắt cóc như vậy.

Nghi phạm Nguyễn Đức Trung đứng giữa.

Trước đó, khoảng 19h40 ngày 14/8/2023, Công an TP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.H (SN 1987; nơi cư trú tại Khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, Long Biên) về nội dung: chị H nhận được cuộc điện thoại từ số 0904.xxx.xxx báo con trai chị là cháu N.T.P (SN 2016) đã bị bắt cóc và yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để chuộc con.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc CATP đã chủ trì họp với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị và thống nhất chỉ đạo phương án giải cứu cháu bé. Sau gần 10 tiếng, đến khoảng 05h00 ngày 15/8/2023, các đơn vị trong CATP đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung, giải cứu thành công cháu bé về với gia đình bảo đảm an toàn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, do vay nợ tiền của nhiều người, không có khả năng chi trả nên Nguyễn Đức Trung nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản của các nhà dân sinh sống ở các khu đô thị cao cấp tại Hà Nội.

Khoảng 09h00’ ngày 14/8/2023, Trung sử dụng xe ô tô Kia Moring màu trắng (BKS thật là 88A-28644) lắp BKS giả là 29A-24699; mang theo 1 khẩu súng bắn đạn cao su (Trung mua trước đây) xuống địa bàn khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội và đi vòng quanh trong khu vực này để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên Trung không trộm cắp được tài sản, nên nảy sinh ý định bắt cóc 1 trẻ em (dưới 8 tuổi) để đe dọa cưỡng đoạt tiền của gia đình cháu bé.

Sau khi nảy sinh ý định trên, Trung đã mua 1 cuộn băng dính to, 1 đôi găng tay, 2 dây chun buộc hàng tại một chợ trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội (Trung chưa nhớ địa chỉ). Sau đó, khoảng 18h30 cùng ngày, Trung đi đến khu vực trước cửa biệt thự C6BT7 khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng thì phát hiện và thực hiện hành vi bắt cóc cháu N.T.P cho lên xe ô tô. Trung đã dùng dây buộc tay cháu bé và đưa cháu bé di chuyển qua nhiều địa bàn trên thành phố Hà Nội và liên tục gọi điện cho gia đình cháu bé để tống tiền (đòi gia đình cháu bé 15 tỷ tiền chuộc).

Đến khoảng 5h00 ngày 15/8/2023, khi Trung đưa cháu bé đến đường gom Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, Hà Nam thì bị lực lượng CATP bắt giữ. Khi bị lực lượng công an vây bắt, Trung đã dùng súng chống trả khiến Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội CS hình sự, Công an quận Long Biên bị thương ở đùi. Tuy nhiên sau đó, Trung đã bị khống chế và bé trai được giải cứu an toàn.