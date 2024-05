TP. HCM: Thành lập đoàn kiểm tra hoạt động đấu thầu tại Hóc Môn

Thành lập đoàn kiểm tra hoạt động đấu thầu tại Hóc Môn

Một phần Văn bản số 01/KTĐT gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn về việc kiểm tra hoạt động đấu thầu tại các đơn vị trực thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện.

Ngày 27/5/2024, Trưởng đoàn kiểm tra Phạm Xuân Nam đã có Văn bản số 01/KTĐT gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn về việc kiểm tra hoạt động đấu thầu tại các đơn vị trực thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện.

Theo đó, Đoàn kiểm tra đã căn cứ vào Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024, Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/2/2024, Quyết định 2057/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 của UBND huyện Hóc Môn về việc kiểm tra hoạt động đấu thầu tại các đơn vị trực thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện.

Đoàn kiểm tra tiếp nhận Văn bản 1215/GDĐT ngày 20/5/2024, của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn về thông tin Báo Tri thức và Cuộc sống (VP Đại diện tại TP. HCM) gửi tới các trường; thực hiện bút phê của Chủ tịch UBND huyện Dương Hồng Thắng về việc giao Phòng Tài Chính - Kế hoạch tổng hợp thông tin theo Văn bản số 1215/GDĐT ngày 20/5/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về thông tin Báo Tri thức và Cuộc sống (VP Đại diện tại TPHCM) gửi tới các trường chung với Tổ Kiểm tra...

Văn bản cũng nêu rõ, thời gian nhận báo cáo đến hết ngày 29/4/2024; thời gian kiểm tra, dự kiến ngày 30/5/2024; kèm theo đó là Đề cương báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu tại các đơn vị...

DVCI Hóc Môn trúng 4/5 gói thầu vệ sinh công nghiệp tại trường học

Ngày 9/8/2023, UBND huyện Hóc Môn (TP. HCM) có Văn bản 3258/UBND-TCKH về việc thuận chủ trương, duyệt kinh phí các nội dung đề xuất thực hiện công tác vệ sinh tại các trường học - trên cơ sở Quyết định số 6551/QĐ-UBND ngày 30/12/2022, của UBND huyện về việc giao dự toán thu - chi năm 2023 cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc huyện, sau khi xem xét đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tại Công văn số 1412/GDĐT ngày 26/7/2023 và Tờ trình số 4878/TTr-TCKH ngày 2/8/2023, của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hóc Môn.

UBND huyện Hóc Môn chấp thuận chủ trương thực hiện công tác vệ sinh 5 trường học thuộc huyện - kinh phí cho 1 năm thực hiện (từ 1/9/2023 - 31/8/2024) số tiền 2.961.603.643 đồng. Cụ thể: Trường THCS Nguyễn An Khương 569.871.936 đồng; Trường THCS Tô Ký 576.935.347 đồng; Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ 730.953.059 đồng; Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám 555.501.347 đồng; Trường Tiểu học Tây Bắc Lân 528.341.954 đồng.

Một phần Công văn số 108/CI-HM của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Hóc Môn

Trước đó, ngày 2/6/2023, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Hóc Môn có Công văn số 108/CI-HM về việc xin được tham gia công tác thu gom rác và chăm sóc cây xanh, tại các trường học, gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn và Ban giám hiệu các trường học, trên địa bàn huyện.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Hóc Môn trình lên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyên, Ban giám hiệu các trường học - cho phép đơn vị được tham gia ký kết hợp đồng thu gom rác và chăm sóc cây xanh, tại các trường; đồng thời, để lại cách thức liên lạc với đơn vị này.

Ngày 29/6/2023, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn, Nguyễn Văn Hiệp ký Văn bản số 1215/GDĐT về việc ký kết hợp đồng thu gom rác và chăm sóc cây xanh ở trường học. Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thủ trưởng đơn vị tiến hành phối hợp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Hóc Môn để ký kết hợp đồng thu gom rác và chăm sóc cây xanh, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhằm chăm sóc, bảo quản và xây dựng cảnh quan, vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Ngày 9/8/2023, UBND huyện Hóc Môn có Văn bản số 3258/UBND-TCKH về việc chấp thuận chủ trương, duyệt kinh phí các nội dung đề xuất thực hiện công tác vệ sinh tại các trường học. Trong đó, nội dung UBND huyện chỉ đạo chấp thuận chủ trương thực hiện công tác vệ sinh 5 trường học thuộc huyện - theo đề xuất tại Công văn số 1412/GDĐT ngày 26/7/2023, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các gói thầu vệ sinh công nghiệp tại các trường THCS Nguyễn An Khương, Tiểu học Bùi Văn Ngữ, Tiểu học Hoàng Hoa Thám và Tiểu học Tây Bắc Lân, đều do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Kim Kha mời thầu, theo hình thức chào hàng cạnh tranh; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”; chỉ duy nhất Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Hóc Môn dự thầu và trúng. Trong đó:

Gói thầu vệ sinh công nghiệp, tại Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ, có giá 726.633.059 đồng; Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Hóc Môn được phê duyệt trúng thầu với giá 715.404.100 đồng (tiết kiệm 11.592.595 đồng so giá gói thầu), theo Quyết định số 121/QĐ-BVN ngày 8/9/2023, của Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ.

Gói thầu vệ sinh công nghiệp, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, có giá 551.181.347 đồng; Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Hóc Môn được phê duyệt trúng thầu với giá 540.240.300 đồng (tiết kiệm 10.941.047 đồng so giá gói thầu), theo Quyết định số 110/QĐ-HHT ngày 12/9/2023, của Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.

Gói thầu vệ sinh công nghiệp, tại Trường Tiểu học Tây Bắc Lân, có giá 524.021.954 đồng; Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Hóc Môn được phê duyệt trúng thầu với giá 517.289.385 đồng (tiết kiệm 6.732.569 đồng so giá gói thầu), theo Quyết định số 212/QĐ-TBL ngày 8/9/2023, của Trường Tiểu học Tây Bắc Lân.

Gói thầu vệ sinh công nghiệp, tại Trường THCS Nguyễn An Khương, có giá 565.551.936 đồng; Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Hóc Môn được phê duyệt trúng thầu với giá 550.436.574 đồng (tiết kiệm 15.115.362 đồng so giá gói thầu), theo Quyết định số 70/QĐ-NAK ngày 8/9/2023, của Trường THCS Nguyễn An Khương.

Riêng gói thầu vệ sinh công nghiệp, tại Trường THCS Tô Ký, có giá 572.615.347 đồng, do Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Thương mại Dịch vụ Ngô Trần mời thầu; Công ty TNHH Vệ sinh công nghiệp Gia Hưng được phê duyệt trúng thầu với giá 405.363.884 đồng (tiết kiệm 167.251.463 đồng so giá gói thầu), theo Quyết định số 19/QĐ-TK ngày 28/9/2023, của Trường THCS Tô Ký.

Hoạt động đấu thầu trên địa bàn huyện Hóc Môn phải sau ngày 30/5/2024, sau khi đoàn làm việc mới có kết luận.