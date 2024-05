Long An: Công ty Đăng Phúc thi công 2 gói thầu tại xã Mỹ Yên

Không đối thủ cạnh tranh



Theo thông tin công khai đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn, trong vòng 4 ngày, UBND xã Mỹ Yên đã phê duyệt Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Đăng Phúc trúng 2 gói thầu xây lắp, không đối thủ cạnh tranh.

Cả 2 gói thầu, đều do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thương mại TTNT mời thầu, sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; nguồn vốn XSKT, ngân sách huyện, ngân sách xã và Nhân dân đóng góp.

Cụ thể:

Nguồn: MSC

Gói thầu thi công xây dựng, có giá 1.797.866.000 đồng, thuộc Dự án đường ấp 7B; ngày 8/4/2024, UBND xã Mỹ Yên đã phê duyệt Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Đăng Phúc trúng thầu với giá 1.611.735.000 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Được biết, Dự án Đường ấp 7B, có tổng mức đầu tư 1.998.341.000 đồng, được UBND xã Mỹ Yên phê duyệt tại Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 26/02/2024.

Dự án Đường ấp 7A có tổng mức đầu tư 2.177.382.000 đồng, do Ủy ban nhân dân xã Mỹ Yên phê duyệt theo Quyết định 182/QĐ-UBND ngày 26/02/2024. Nguồn: MSC

Ngày 5/4, UBND xã Mỹ Yên đã phê duyệt Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Đăng Phúc trúng gói thầu, thuộc Dự án Đường ấp 7A, có giá 1.757.944.000 đồng (giá gói thầu 1.959.221.000 đồng), thực hiện trong 60 ngày.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Đăng Phúc (địa chỉ tại Phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An) thành lập năm 2020; ông Nguyễn Cảnh Phượng là người đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, từ năm 2020 đến nay, công ty đã tham gia 48 gói thầu, trong đó trúng 43 gói, trượt 4 gói, 1 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 57,2 tỷ đồng (toàn bộ trúng độc lập).

Công ty thường trúng thầu tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủ Thừa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bến Lức, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ, Phòng NN&PTNT huyện Bến Lức, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An, UBND các xã Mỹ Phú, Thạnh Đức, Long Thạnh, Mỹ An, Mỹ Yên…

Bên mời thầu, chủ yếu là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thương mại TTNT. Năm 2023, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Đăng Phúc đã trúng 19 gói thầu thi công xây dựng, sửa chữa, xây lắp..., chủ yếu tại Long An.

Các gói thầu thi công, gồm:

Gói thầu số 6: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình xây dựng - trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Đước, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng - trụ sở cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Long An, của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An, có giá trúng thầu 9.188.218.000 đồng, thực hiện trong 300 ngày;

Bê tông tuyến Cây Xoài, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ, có giá trúng thầu 1.913.134.000 đồng, thực hiện trong 12 tháng;

Cầu Kênh Xáng 2, Ấp 2, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ, có giá trúng thầu 3.180.487.000 đồng, thực hiện trong 12 tháng;

Đường GTNT bờ tây Vàm Lớn (Giai đoạn 2), của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạnh Hóa, có giá trúng thầu 1.884.000.000 đồng, thực hiện trong 7 tháng…

Trước đó (1/11/2023), đơn vị đã trúng 3 gói thầu, của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn:

Tuyến ống TCN, Khu tái định cư Bình Tâm, TP. Tân An. Trong đó, gói thầu thi công xây dựng: Xây lắp - DP; ngày 1/11/2023, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã phê duyệt Quyết định số 156/QĐ-TTNS Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Đăng Phúc trúng thầu với giá 294.716.000 đồng, thực hiện trong 25 ngày.

Tuyến ống Trạm cấp nước An Thuận (An Vĩnh Ngãi 3), TP. Tân An; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã phê duyệt Quyết định số 155/QĐ-TTNS Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Đăng Phúc trúng thầu với giá 398.718.000 đồng, thực hiện trong 25 ngày.

Gói thầu thi công xây dựng: Xây lắp - DP, thuộc tuyến ống Trạm cấp nước Ấp 4, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã phê duyệt Quyết định số 153/QĐ-TTNS Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Đăng Phúc trúng thầu với giá 299.222.000 đồng, thực hiện trong 25 ngày.

Thi công đường liên Ấp 3 - Mỹ Nhơn Tân Bửu, của UBND xã Thạnh Đức, có giá trúng thầu 3.687.000.000 đồng, thực hiện trong 60 ngày;

Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Long Thạnh, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủ Thừa, có giá 1.978.499.000 đồng, thực hiện trong 120 ngày;

Đường kênh Ấp Chánh, của Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Bến Lức, có giá 3.409.870.000 đồng, thực hiện trong 150 ngày;

Bê tông đường Lô 6, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ, có giá 1.283.031.000 đồng, thực hiện trong 12 tháng;

San nền Trường MG, Tiểu học Mỹ Lạc, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủ Thừa, có giá 2.239.321.000 đồng;

Đường cầu Tám Tình, của UBND xã Thạnh Đức, có giá 1.744.462.000 đồng;

Đường GTNT Bà Giải (Giai đoạn 1), của UBND xã Long Thạnh; Bảo dưỡng, sửa chữa Trung tâm Văn hóa – Thể thao - Học tập cộng đồng, xã Mỹ Yên, của UBND xã Mỹ Yên…

Trước đó, tại Gói thầu số 6: xây lắp - thuộc Dự án Đê ven sông Bến Lức, xã Thanh Phú, của Phòng NN&PTNT huyện Bến Lức; duy nhất Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Đăng Phúc tham gia và trúng với giá 2.487.167.000 đồng.

Biên bản mở thầu đã công bố ngày 25/5. Nguồn: MSC

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Đăng Phúc đang dự thầu tại gói thầu, thuộc KHLCNT đê ven sông Thanh Hà (xã Thanh Phú - Tân Bửu), của Phòng NN&PTNT huyện Bến Lức, do Chi nhánh Công ty CP Tư vấn xây dựng Minh Long mời thầu. Theo đó, KHLCNT có dự toán mua sắm 3.026.405.000 đồng, được UBND huyện Bến Lức phê duyệt tại Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 15/4/2024.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 25/5, gói thầu thi công xây dựng, có giá 2.295.153.000; Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Đăng Phúc dự thầu với giá 2.228.401.863 đồng. Đối thủ là Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Long An dự thầu với giá 2.294.639.679 đồng…