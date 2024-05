TP.HCM: 4/5 gói thầu vệ sinh trường học về tay DV công ích Hóc Môn

4/5 gói thầu vệ sinh trường học cùng một đơn vị mời thầu

UBND huyện Hóc Môn chấp thuận chủ trương thực hiện công tác vệ sinh 5 trường học thuộc huyện - kinh phí cho 1 năm thực hiện từ (1/9/2023 - 31/8/2024) số tiền 2.961.603.643 đồng. Cụ thể: Trường THCS Nguyễn An Khương 569.871.936 đồng; Trường THCS Tô Ký 576.935.347 đồng; Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ 730.953.059 đồng; Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám 555.501.347 đồng; Trường Tiểu học Tây Bắc Lân 528.341.954 đồng.

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các gói thầu vệ sinh công nghiệp tại các trường THCS Nguyễn An Khương, Tiểu học Bùi Văn Ngữ, Tiểu học Hoàng Hoa Thám và Tiểu học Tây Bắc Lân, đều do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Kim Kha mời thầu, theo hình thức chào hàng cạnh tranh; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”; chỉ duy nhất Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Hóc Môn dự thầu và trúng. Trong đó:

Gói thầu vệ sinh công nghiệp, tại Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ, có giá 726.633.059 đồng; Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Hóc Môn được phê duyệt trúng thầu với giá 715.404.100 đồng (tiết kiệm 11.592.595 đồng so giá gói thầu), theo Quyết định số 121/QĐ-BVN ngày 8/9/2023, của Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ.

Gói thầu vệ sinh công nghiệp, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, có giá 551.181.347 đồng; Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Hóc Môn được phê duyệt trúng thầu với giá 540.240.300 đồng (tiết kiệm 10.941.047 đồng so giá gói thầu), theo Quyết định số 110/QĐ-HHT ngày 12/9/2023, của Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.

Gói thầu vệ sinh công nghiệp, tại Trường Tiểu học Tây Bắc Lân, có giá 524.021.954 đồng; Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Hóc Môn được phê duyệt trúng thầu với giá 517.289.385 đồng (tiết kiệm 6.732.569 đồng so giá gói thầu), theo Quyết định số 212/QĐ-TBL ngày 8/9/2023, của Trường Tiểu học Tây Bắc Lân.

Quyết định số 70/QĐ-NAK ngày 8/9/2023, của Trường THCS Nguyễn An Khương. Nguồn MSC

Gói thầu vệ sinh công nghiệp, tại Trường THCS Nguyễn An Khương, có giá 565.551.936 đồng; Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Hóc Môn được phê duyệt trúng thầu với giá 550.436.574 đồng (tiết kiệm 15.115.362 đồng so giá gói thầu), theo Quyết định số 70/QĐ-NAK ngày 8/9/2023, của Trường THCS Nguyễn An Khương.