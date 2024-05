TP HCM: Một tháng 9 gói thầu sửa chữa trường học về tay Nhà Á Đông

Một tháng trúng 9 gói thầu tại Quận 6



Theo thông tin công khai đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhà Á Đông, từ ngày 5/4 đến 24/4/2024 trúng liền 9 gói thầu sửa chữa trường học trên địa bàn Quận 6 do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ngô Đạt mời thầu. Trong đó, 7/9 gói thầu chỉ duy nhất nhà thầu tham gia và trúng với tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Cụ thể:

Chỉ trong ngày 24/4, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhà Á Đông trúng liền 5 gói thầu thi công xây lắp, toàn “một mình một ngựa”:

Ngày 24/4, trường Mầm non Rạng Đông 5A đã phê duyệt Quyết định 88/QĐ-MNRĐ5A cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhà Á Đông trúng gói thầu thi công xây lắp với giá 142.211.843 đồng (giá gói thầu 142.598.000 đồng) thực hiện trong 30 ngày;

Nguồn: MSC

Gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa Trường mầm non Rạng Đông 6 có giá gói thầu 208.229.629 đồng. Trường mầm non Rạng Đông 6 đã phê duyệt Quyết định 86/QĐ-MNRĐ6 cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhà Á Đông trúng thầu với giá 207.950.155 đồng, thi công trong 30 ngày;

Gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa Trường Mầm non Rạng Đông 5 có giá 311.958.000 đồng, Trường Mầm non Rạng Đông 5 đã phê duyệt Quyết định 167/QĐ-MNRĐ5 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhà Á Đông trúng thầu với giá 310.813.407 đồng thi công trong 30 ngày;

Ngày 24/4, trường Mầm non Rạng Đông 7 đã phê duyệt Quyết định 36/QĐ-MNRĐ7 cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhà Á Đông trúng gói thầu thi công xây lắp với giá 397.303.941 đồng (giá gói thầu 398.308.000 đồng), thi công trong 30 ngày;

Tại gói thầu thi công xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa Trường Tiểu học Bình Tiên, ngày 24/4 trường Tiểu học Bình Tiên cũng phê duyệt Quyết định 93/QĐ-THBT cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhà Á Đông trúng thầu với giá 279.773.621 đồng (giá gói thầu 280.862.000 đồng) thi công trong 30 ngày.

Nguồn: MSC

Ngày 8/4/2024, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhà Á Đông cũng trúng liền 2 gói thi công xây lắp: Sửa chữa Trường mầm non Rạng Đông 10 với giá 357.055.175 đồng (giá gói thầu 357.062.000 đồng) thực hiện trong 30 ngày; Sửa chữa Trường Tiểu học Kim Đồng với giá 431.394.025 đồng (giá gói thầu 431.407.000 đồng) thực hiện trong 30 ngày.

Trước đó ngày 5/4/2024, nhà thầu cũng trúng gói thầu sửa chữa Trường Tiểu học Hùng Vương với giá 436.408.633 đồng (giá gói thầu 436.416.000 đồng) thi công trong 30 ngày; Sửa chữa Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết với giá trúng thầu 435.699.359 đồng (giá gói thầu 435.711.000 đồng) thực hiện trong 30 ngày.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhà Á Đông (địa chỉ tại phường 8, Quận Tân Bình, TP HCM) thành lập năm 2013; ông Nguyễn Phi Khanh là đại diện pháp luật; Lĩnh vực kinh doanh: xây lắp, phi tư vấn, tư vấn.

Theo tìm hiểu của PV, từ năm 2018 đến nay, công ty đã tham gia 112 gói thầu, trúng 108 gói, 4 chưa có kết quả, tổng giá trị trúng thầu hơn 39,7 tỷ đồng (toàn bộ trúng độc lập, hơn 15,5 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Từ năm 2023 đến ngày 25/4/2024, công ty đã trúng 46 gói thầu (19 gói chỉ định thầu). Công ty thường trúng gói thầu duy tu hẻm, sửa chữa trường học như trường mầm non Rạng Đông 8, trường THCS Đoàn Kết, trường Mầm non Rạng Đông 11, trường Mầm non Rạng Đông 5, trường Mầm non Rạng Đông 6…

Ngoài ra, công ty còn được chỉ định thầu cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng trụ sở các phòng giao dịch của BIDV - CN TPHCM, BIDV Nam Đồng Nai, BIDV CN Trường Sơn... Bên cạnh đó, công ty cũng được Ban QLDAĐTXD khu vực Quận 6 chỉ định thầu các gói chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật...

Bên mời thầu thường là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ngô Đạt, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Thuận Khiêm…

Tháng 11/2023, công ty trúng liền 5 gói thi công xây lắp, riêng ngày 9/11/2023 trúng 4 gói thầu:

Sửa chữa Trường mầm non Rạng Đông 7 với giá trúng thầu 291.716.557 đồng (giá gói thầu 291.718.000 đồng);

Sửa chữa Trường Tiểu học Bình Tiên với giá trúng thầu 427.398.600 đồng (giá gói thầu 427.406.000 đồng);

Sửa chữa Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết với giá trúng thầu 433.365.498 đồng (giá gói thầu 433.369.000 đồng);

Sửa chữa Trường Tiểu học Kim Đồng với giá 430.269.700 đồng (giá gói thầu 430.278.000 đồng).

Ngày 21/6/2023, công ty cũng trúng liền 5 gói thầu thi công xây dựng gồm sửa chữa Trường Mầm non Rạng Đông 1, trường Mầm non Rạng Đông 11, trường Mầm non Rạng Đông 10, sửa chữa Trường Mầm non Rạng Đông 6, sửa chữa Trường Mầm non Rạng Đông 5…

Ngoài ra, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhà Á Đông còn trúng các gói thầu duy tu các tuyến hẻm, sửa chữa trụ sở... trên địa bàn Quận 6:

Duy tu các tuyến hẻm trên địa bàn Phường 2, Quận 6 (Hẻm 96 và 140 Phạm Đình Hổ, Hẻm 31, 32 Hậu Giang, Hẻm 88 Cao Văn Lầu, Hẻm 75 Lê Quang Sung, Phường 2, Quận 6) của UBND Phường 2 Quận 6 với giá 908.745.369 đồng (giá gói thầu 908.890.627 đồng) thực hiện trong 20 ngày…

Sửa chữa Trụ sở Ban điều hành khu phố 4 tại số 200 Mai Xuân Thưởng, Phường 2, Quận 6 với giá 317.968.580 đồng (giá gói thầu 317.975.000 đồng) thi công trong 10 ngày;

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhà Á Đông hiện đang dự thầu thầu tại gói thầu thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa Trường Tiểu học Trương Công Định với giá dự thầu 404.665.581 đồng;

Biên bản mở thầu đã công bố ngày 20/5. Nguồn: MSC

Tại gói thầu thi công xây dựng thuộc KHLCNT sửa chữa trường TH Phú Định, duy nhất Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhà Á Đông dự thầu với giá 326.116.282 đồng.

Một tháng trúng 9 gói thầu thi công xây dựng trường học, một chuyên gia đấu thầu băn khoăn, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhà Á Đông sẽ phân bổ nhân sự, vật tư máy móc ra sao để đảm bảo tiến độ, cũng như chất lượng công trình?