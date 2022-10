Toàn cảnh vụ trộm đột nhập nhà Chủ tịch huyện ở Đắk Lắk

Theo dõi nhà chủ tịch huyện nhiều ngày trước khi đột nhập



Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Công an Thị xã Buôn Hồ đấu tranh lấy lời khai của 3 nghi phạm đột nhập nhà ông V.V.M - Chủ tịch huyện Krông Năng (Đắk Lắk) dùng hung khí khống chế cướp tài sản .

Chiều 14/10, lực lượng công an đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Giáp (SN 1994, trú tại xã Hoà Phú, TP Buôn Ma Thuột); Phạm Minh Cường (SN 1994, trú tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ) và Trần Vương Trọng Nghĩa (SN 1995, trú tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 03 đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Đối tượng Giáp tại cơ quan công an.

Sáng cùng ngày, nhóm nghi phạm trên đã đột nhập vào nhà ông V.V.M. (trú tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, Chủ tịch huyện Krông Năng) thực hiện vụ cướp tài sản táo tợn. Các đối tượng đã đột nhập vào nhà dùng roi điện, bình xịt hơi cay khống chế bà Lê Thị Thiệt (51 tuổi) ở phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ (vợ ông M) rồi cướp đi nhiều tài sản của gia đình.

Bước đầu, tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận đã theo dõi nhà ông V.V.M. từ nhiều ngày trước và nắm bắt quy luật sinh hoạt của gia đình.

Khoảng 1h sáng ngày 14/10, các đối tượng thuê ô tô đi từ TP Buôn Ma Thuột đến địa điểm gây án. Cường ở lại trong ô tô chờ sẵn, còn Giáp và Nghĩa đột nhập vào nhà ông V.V.M. lục lọi các phòng tìm tài sản.

Trong lúc tìm tài sản, cả hai phát hiện bà Lê Thị Thiệt mở cửa từ phòng khách đi ra. Thấy vậy, Giáp cầm roi điện dí vào chủ nhà. Lúc này, bà Thiệt sợ hãi nói: “Đừng có làm gì cô, đừng có làm gì hết”. Giáp đã dùng băng keo quấn vào người bà Thiệt không chế để cướp tài sản.

Cơ quan công an cho biết, Cường từng có 1 tiền án 15 năm tù giam về tội giết người, Giáp và Nghĩa mỗi người có 4 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản. Cả 3 đối tượng quen biết với nhau trong trại giam. Hiện, cảnh sát đang làm rõ số tài sản mà 3 đối tượng này cướp được, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Cường. Đối tượng Trần Vương Trọng Nghĩa

Có thể khởi tố vụ án về tội cướp tài sản

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của nhóm đối tượng đột nhập nhà Chủ tịch huyện trên là rất manh động, táo tợn nên có căn cứ để cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự về tội "Cướp tài sản" theo quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự 2015.

Luật sư Cường cho rằng, hành vi lén lút đột nhập vào nhà người khác nhằm chiếm đoạt tài sản là hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện hành vi trộm cắp, các đối tượng đã sử dụng vũ lực, uy hiếp tinh thần của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản nên hành vi đã "chuyển hóa" từ trộm cắp tài sản thành tội "Cướp tài sản" quy định tại Điều 168.

Tính chất của hành vi cướp tài sản nghiêm trọng hơn tính chất của hành vi trộm cắp tài sản, bởi hành vi cướp tài sản không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân mà còn đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người quản lý tài sản nên mức hình phạt đối với tội cướp tài sản rất nghiêm khắc.

Nếu hành vi của các đối tượng được xác định là có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp hoặc sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác…nhóm đối tượng này có thể phải đối mặt với khung hình phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

“Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng, làm rõ mục đích và giá trị tài sản đã chiếm đoạt làm căn cứ xác định tội danh và là cơ sở để quyết định hình phạt. Nếu có đủ căn cứ để xử lý các đối tượng về tội cướp tài sản, tùy tính chất mức độ mà các đối tượng có thể đối mặt với các khung hình phạt nêu trên”, luật sư Cường cho hay.

Huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ, 4 giờ bắt nhóm nghi phạm: Khoảng 8h00 ngày 15/10, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo tại nhà của bà Lê Thị Thiệt (51 tuổi) ở phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ về việc xảy ra vụ cướp tài sản táo tợn. Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Giám đốc, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an thị xã Buôn Hồ đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều tổ công tác truy bắt các đối tượng gây án. Với quyết tâm phá án một cách sớm nhất, chỉ sau 4 giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công 3 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản táo tợn trên.

>>> Mời độc giả xem thêm video Giết chị ruột cướp tài sản rồi đi du lịch cùng bạn gái