TNGT 3 thành viên CLB HAGL tử vong: Tài xế xe tải vi phạm thế nào?

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng" để điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến 3 thành viên CBL HAGL tử vong. Đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Tiến Bình (SN 1987, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Lỗi thuộc về tài xế Đinh Tiến Bình

Cơ quan công an xác định, nguyên nhân xảy ra vụ TNGT lỗi thuộc về Đinh Tiến Bình khi điều khiển xe tải BKS 81H1-027.60 vượt xe khi chưa bảo đảm các điều kiện an toàn, thiếu chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến tông trực tiếp vào đuôi xe ô tô 81A-004.70. Tài xế này cũng mất kiểm soát tay lái tiếp tục tông vào bên trái xe ô tô 81A-004.70 bên làn đường ngược lại gây ra tai nạn.

Điều tra cho thấy, khoảng 14h40 ngày 12/8/2023, tại Km 1646+500 Quốc lộ 14 thuộc thôn Tao Chor (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh), Đinh Tiến Bình điều khiển xe ô tô tải BKS 81H1-027.60 lưu thông hướng tỉnh Đắk Lắk đi Gia Lai.

Khi đến vị trí trên vượt lên xe ô tô con BKS 81A-004.70 (loại xe 5 chỗ ngồi) do Nguyễn Tú Sinh (SN 1966 trú Tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku) điều khiển, trên xe chở 3 người gồm: Dương Minh Ninh (SN 1975; trú Tổ 5, phường Diên Hồng, TP. Pleiku), Đào Trọng Trí (SN 1992; trú Tổ 4, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) và Madeira Olivera Paollo (SN 1996, Quốc tịch Brazil).

Thời điểm vượt, phát hiện có xe ngược chiều nên Bình đánh lái sang phải thì va chạm vào phần sau xe ô tô 81A-004.70, làm xe ô tô con mất lái và tông vào đầu xe ô tô tải 47C-263.06 do Nguyễn Tấn Xôn (SN 1984, trú tại thị trấn Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Dương Minh Ninh, Đào Trọng Trí và Madeira Olivera chết tại chỗ; anh Nguyễn Tú Sinh bị thương, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, diễn biến và hậu quả cho thấy, đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết, 1 người bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản. Do đó, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của tài xế có vi phạm luật giao thông đường bộ hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin ban đầu cho thấy, vụ việc có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ. Hành vi vượt xe cùng chiều của tài xế Đinh Tiến Bình không đảm bảo an toàn dẫn đến vụ tai nạn xảy ra. Do đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với tài xế xe tải về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Luật giao thông đường bộ quy định, khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp được quy định trong Luật Giao thông đường bộ. Xe đi với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải, khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về phần đường bên phải của phần xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

Tầm nhìn vượt xe an toàn là khoảng cách đo dọc theo mặt đường tính từ mũi xe để một chiếc xe đang chạy trên đường 2 làn xe hai chiều có thể vượt qua một chiếc xe khác chạy chậm hơn cùng chiều bằng cách chiếm dụng làn xe chạy phía chiều ngược lại và quay trở về làn cũ của mình một cách an toàn.

Không được vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây: Không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Giao thông đường bộ; Trên cầu hẹp có một làn xe; Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế; Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt; Xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Cơ quan chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường, lấy lời khai của người làm chứng, tiến hành định giá tài sản, xác định hậu quả đã gây ra để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy, tài xế xe tải BKS 81H1-027.60 đã có lỗi trong đó có thể là lỗi vượt xe phía trước khi tình huống giao thông không đảm bảo an toàn, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự bởi hậu quả của vụ tai nạn rất thảm khốc.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy, tài xế đã có lỗi dẫn đến vụ tai nạn xảy ra và người điều khiển phương tiện này còn sống sẽ bị xử lý hình sự. Nếu bị khởi tố, tài xế này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm theo quy định tại khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

