Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh cường độ mạnh

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, bộ phận không khí lạnh được tăng cường trở lại vào ngày 25/11 và tiếp tục được tăng cường với cường độ mạnh hơn vào ngày 27/11.

Chuyên gia khí tượng dự báo Hà Nội và vùng lân cận có mưa nhỏ trong ngày 25/11, nhiệt độ giảm xuống mức khoảng 17 độ C, trời rét. Đáng chú ý, nhiệt độ tại Hà Nội và vùng lân cận ngày 30/11 có thể hạ xuống mức 11 độ C về đêm, chênh lệch tới hơn 10 độ C so với 24 độ C vào đầu giờ chiều từ 13h-14h. Nhiệt độ ở các tỉnh miền núi phía Bắc có thể xuống dưới 10 độ C, có nơi trên núi cao nhiệt độ dưới 8 độ C.

Dự báo cuối tuần này, thời tiết tại các điểm du lịch nổi tiếng miền Bắc như: Mộc Châu, Sa Pa, Hà Giang, Hạ Long... có nắng đẹp, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời.

Ảnh minh hoạ/Nguồn kenh14.vn