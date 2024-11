Triệt xóa đường dây pháo lậu khủng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo

Ngày 22/11, thông tin từ Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công an TP Hà Nội, Công an Quãng Ngãi và Công an Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm với quy mô lớn, bắt 6 đối tượng, thu giữ trên trên 2,2 tấn pháo lậu.

Theo đó, ngày 18/11, Công an huyện Đức Thọ phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ 06 đối tượng, gồm: Hoàng Khắc Phi (SN 1993, trú tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ), Trương Quang Thống (SN 1988, trú tại xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ), Lê Viết Thành (SN 2001, trú tại xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa), Đinh Quang Nhật (SN 1995, trú tại phường Chi Lăng, TP Pleiku) đều ở tỉnh Gia Lai; Hồ Nghĩa Tuấn Anh (sinh năm 1996, trú tại xã Ea H’leo, huyện Ea H’eo, tỉnh Đắk Lắk) và Kiều Xuân Sơn (SN 2008, trú tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội).

Công an huyện Đức Thọ phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá đường dây pháo lậu xuyên biên giới.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại, 4 xe ô tô, 15 điện thoại, 3 khẩu súng, 01 kiếm Nhật và nhiều tang vật khác có liên quan đến vụ án.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Hoàng Khắc Phi khai nhận, khoảng đầu tháng 9/2024 do có quen biết một đối tượng ở Campuchia từ trước nên khi biết nhiều người ở Việt Nam có nhu cầu mua pháo, Phi đã liên hệ với đối tượng ở Campuchia để mua pháo đưa về Việt Nam bán. Khi đưa pháo về, Phi bán cho Đinh Quang Nhật, sau đó Nhật chỉ đạo phân công Trương Quang Thống, Lê Viết Thành, Hồ Nghĩa Tuấn Anh vận chuyển pháo về tập kết tại kho ở thành phố Pleiku đóng gói phân loại, sau đó mang pháo đi tiêu thụ.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Được biết, để buôn bán số lượng lớn pháo nói trên, các đối tượng đã tham gia hội nhóm mua bán pháo trên không gian mạng, sử dụng Facebook, Telegram để tìm kiếm người mua pháo. Khi tìm được người mua pháo, các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng không chính chủ. Sau khi nhận được tiền các đối tượng chuyển pháo bằng hình thức xé lẻ cho pháo vào nhiều túi ni long, thùng carton bọc nhiều lớp rồi đem đi gửi xe khách, hoặc thuê ship chuyển hàng. Đối với những đơn hàng số lượng lớn thì các đối tượng trực tiếp dùng xe ô tô ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc để vận chuyển đưa đi tiêu thụ nhằm “qua mặt” lực lượng chức năng.

Với phương thức thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến nay, các đối tượng đã cùng nhau mua bán hơn gần 3 tấn pháo các loại, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Đức Thọ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

