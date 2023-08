Toàn cảnh vụ TNGT nghiêm trọng khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong

Vào thời điểm trên, ô tô BKS 81H-027.60 do Đinh Tiến Bình (sinh năm 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi tỉnh Gia Lai. Khi đến địa điểm xã Ia Hrú đã xảy ra va chạm với ô tô con BKS 81A-004.70 chở các thành viên CLB bóng đá HAGL do Nguyễn Tú Sinh ( SN 1966, trú tại phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển chở theo 03 người là Dương Minh Ninh (sinh năm 1975, trú tại phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai); Paollo Madeira Oliveira (sinh năm 1996, quốc tịch Bồ Đào Nha); Đào Trọng Trí (sinh năm 1992, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) và xe ô tô BKS 47C-263.06 do Nguyễn Tấn Xôn (sinh năm 1984, trú tại xã Pơng Drang, Krông Búk, Đắk Lắk) điều khiển Hậu quả làm 03 người chết gồm Dương Minh Ninh, Paollo Madeira Oliveira, Đào Trọng Trí; lái xe Nguyễn Tú Sinh bị thương được đưa đi cấp cứu. 03 thành viên đội bóng đá HAGL là trợ lý HLV Dương Minh Ninh, tiền đạo người Bồ Đào Nha Paollo Madeira Oliveira và BS Đào Trọng Trí tử nạn. Lái xe tải lùi lại để người dân đưa các thành viên HAGL ra ngoài. Lực lượng chức năng có mặt kịp thời để điều tra nguyên nhân TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 03 thành viên CLB bóng đá HAGL tử vong. >>> Mời độc giả xem thêm video Ám ảnh hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam:

