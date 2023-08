Tạm giữ tài xế xe tải vụ tai nạn 3 thành viên CLB HAGL tử vong

Sáng 13/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định số tạm giữ hình sự đối với ông Đinh Tiến Bình (36 tuổi, trú huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) - tài xế xe tải để điều tra nguyên nhân vụ vụ tai nạn liên hoàn trên QL14 (đoạn qua xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) chiều 12/8 khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong .



Ông Bình bị tạm giữ do có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 14h40 ngày 12/8, ông Đinh Tiến Bình điều khiển xe tải BKS 81H-027.60 vượt xe ô tô của CLB Hoàng Anh Gia Lai do ông Nguyễn Tú Sinh lái chở 3 người là trợ lý HLV Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí, tiền đạo Paollo Madeira Oliveira.

Khi vượt, tài xế Đinh Tiến Bình thấy có xe tải chạy chiều ngược lại nên đánh lái vào bên phải, đâm vào mạn trái xe ô tô con của CLB Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi va chạm, xe ô tô con mắc vào đầu xe ben rồi tiếp tục đâm vào xe tải đi chiều ngược lại.

Trưởng Công an huyện Chư Pưh Phan Văn Mạnh cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định do lỗi chủ quan của tài xế Đinh Tiến Bình khi vượt xe phía trước. Tài xế Bình điều khiển ô tô không đảm bảo các điều kiện khi vượt xe theo quy định tại điểm 2, điều 4 Luật Giao thông đường bộ.

Được biết, tài xế Đinh Tiến Bình là lái xe của chủ mỏ đá tại xã Ia Hrú. Tài xế này vừa ký hợp đồng vận chuyển được hai ngày, không có cam kết ATGT với cơ quan chức năng.

Điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã xác định nguyên nhân tử vong của 3 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, ông Dương Minh Ninh tử vong do bị chấn thương sọ não; anh Đào Trọng Trí tử vong do bị chấn thương ngực kín và anh Paollo Madeira Oliveir tử vong do chấn thương vỡ sọ, dập não.

Riêng lái xe ô tô con là ông Nguyễn Tú Sinh (trú tại Tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku) bị: Gãy xương đòn; Chấn thương ngực kín; Sang chấn bàn tay và đang cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Qua kiểm tra nồng đồ cồn, test ma túy đối với 3 lái xe liên quan trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này đều ghi nhận kết quả không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Đối với những cá nhân khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục xác minh làm rõ để giải quyết vụ việc khách quan, đúng quy định của pháp luật

Kể lại vụ tai nạn với báo chí, tài xế Nguyễn Tú Sinh đang điều trị tài bệnh viện cho biết, sáng 12/8, ông chạy xe con từ TP Pleiku ( Gia Lai) sang sân bay Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) để đón đoàn gồm 3 người của Câu lạc bộ HAGL vừa hoàn tất vòng đấu cuối của mùa giải V-League 2023 từ Nghệ An trở về.

Trưa cùng ngày, sau khi đón trợ lý HLV Dương Minh Ninh (SN 1975, trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), tiền đạo Paollo Madeira Oliveira (SN 1996, quốc tịch Bồ Đào Nha) và bác sĩ Đào Trọng Trí (SN 1992, trú huyện Chư Sê), 4 người đi ăn trưa trước khi xuất phát về TP. Pleiku. Đến 14h 40 khi đến địa phận xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh thì bất ngờ gặp tai nạn.

Theo lời tài xế Sinh, khi đang chạy xe, bất ngờ bị xe tải từ phía sau tông vào đuôi xe. Bị xe tải dồn, xe con bị đẩy sang làn đường ngược chiều tiếp tục tông trực diện vào xe tải đang lưu thông.

Hậu quả, 3 người trên xe ô tô con tử vong: Dương Minh Ninh, Paollo Madeira Oliveira, Đào Trọng Trí. Tài xế Nguyễn Tú Sinh bị thương được đưa đi cấp cứu.

Sáng 13/8, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đến hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan xe con của CLB Hoàng Anh Gia Lai làm 3 người chết, 1 người bị thương tại quốc lộ 14 (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai).