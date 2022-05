Tin sáng 5/5: Bộ Văn hóa mời Sơn Tùng M-TP; Đề xuất F0 được dự thi

Ngày 5/5, thanh tra Bộ Văn hóa mời Sơn Tùng M-TP lên làm việc

Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xác nhận đã gửi thư mời ca sĩ Sơn Tùng lên làm việc vào ngày chiều ngày 5/5 liên quan đến cảnh quay tự tử trong MV "There's no one at all". (Nguồn: Người Lao Động)

Thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Bộ Y tế đề xuất F0 đang cách ly tại nhà được dự thi

Ảnh: Dân Trí

Bộ Y tế vừa có góp ý phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho các học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo Bộ Y tế, thí sinh là F0 đang cách ly tại nhà có nguyện vọng thi tốt nghiệp THPT năm 2022, phải có đơn xin dự thi và ký xác nhận đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ, trong đó thí sinh cam kết thực hiện nghiêm phòng, chống dịch COVID-19. Hội đồng thi tổ chức thi riêng cho thí sinh... (Nguồn: SKĐS)

Ông Tất Thành Cang và đồng phạm hầu tòa

Nguồn: Người Đưa Tin

Sáng nay (5/5), TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM – ông Tất Thành Cang và các đồng phạm theo đơn kháng cáo của 10 bị cáo và kháng cáo của Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn –Sadeco (Sadeco là công ty con của Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC). (Nguồn: Người Đưa Tin)

Chương trình lớp 10 mới: Một môn học có tới 11 cuốn sách giáo khoa

Ảnh: Zingnews

Năm học 2022-2023, với lớp 10 chương trình phổ thông mới, các học sinh sẽ có môn Mỹ thuật tới 11 đầu sách giáo khoa. Sách Mỹ thuật sử dụng từ năm học 2022-2023 chỉ có sách của bộ Kết nối tri thức và cuộc sống do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. (Nguồn: Zingnews)

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023: Hoàn thành trước ngày 31/7

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có văn bản hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 gửi các phòng GD-ĐT. Công tác tuyển sinh lớp 1 phải hoàn thành trước ngày 31/7/2022 và đảm bảo huy động tất cả trẻ em trong độ tuổi lớp 1 đến trường, lớp học chính quy. (Nguồn: Báo Khánh Hoà)

SEA Games 31: Phú Thọ dựng màn hình LED cỡ lớn phục vụ người hâm mộ xem bóng đá

Nhằm đáp ứng nhu cầu xem và cổ vũ môn Bóng đá của đông đảo người hâm mộ tại địa phương, Ban Tổ chức môn Bóng đá nam bảng A của SEA Games 31 tỉnh Phú Thọ đã dựng màn hình LED với diện tích 60 m2 tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) để tường thuật trực tiếp các trận đấu bóng đá. (Nguồn: Tin Tức)

Cơ bản hoàn thiện lắp đặt hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin phục vụ SEA Games 31 Ảnh: Tin Tức Để đảm bảo phục vụ SEA Games 31 bắt đầu diễn ra từ ngày 12/5, VNPT đã đẩy nhanh tiến độ triển khai lắp đặt hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin (CNTT) tại các điểm diễn ra thi đấu. Đến thời điểm này, những công đoạn cuối cùng đang được VNPT hoàn tất và tiến hành chạy thử để sẵn sàng phục vụ. (Nguồn: Tin Tức)

Tận dụng cơ hội vàng quảng bá tại chỗ du lịch Việt Nam nhân dịp SEA Games 31

Ngành du lịch Việt Nam đẩy mạnh truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam bên lề SEA Games 31, tận dụng cơ hội vàng để quảng bá tại chỗ hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, hiện Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức 28 tour du lịch nhân dịp SEA Games 31; thiết kế quà tặng lưu niệm; chuẩn bị tiệc chiêu đãi kết hợp giới thiệu ẩm thực Hà Nội; kết hợp với kênh truyền thông CNN để quảng bá, xúc tiến du lịch; tổ chức một loạt các hoạt động, sự kiện với chủ đề “Hà Nội - Đến để yêu” như Lễ hội quà tặng (diễn ra từ ngày 29/4 - 2/5), Lễ hội du lịch (diễn ra từ ngày 13/5 - 15/5), Chương trình ẩm thực và quà tặng (diễn ra từ ngày 18/5 - 23/5).

TP.Long Khánh tổ chức lễ hội trái cây lần thứ IV trong tháng 6



Dự kiến lễ hội trái cây sẽ được tổ chức trong 4 ngày cuối tuần trong tháng 6/2022 tại công viên Bia chiến thắng Long Khánh. Tại lễ hội, sẽ có 40 gian hàng giới thiệu nông sản và ẩm thực địa phương. Ngoài ra, tại lễ hội trái cây sẽ tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn khách tham quan xuyên suốt trong các ngày lễ, tổ chức các hội thi. (Nguồn: Đồng Nai)

Toàn thế giới đã ghi nhận trên 514,7 triệu ca mắc COVID-19

Theo trang thống kê tính đến nay, toàn thế giới có trên 514,7 triệu người mắc COVID-19, trong đó có 6,26 triệu người không qua khỏi. Tổng số bệnh nhân đã phục hồi hiện là trên 469,501 triệu người, trong khi vẫn còn 40.619 người đang trong tình trạng nguy kịch. (Nguồn: Tin Tức)

Thí điểm khám, chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp Thay vì mang thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cũng như các giấy tờ tùy thân, người dân chỉ cần sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử hoặc ứng dụng định danh của Bộ Công an (VN-eID) để thực hiện khám, chữa bệnh (KCB) BHYT. Đây là hoạt động đang được thí điểm tại các cơ sở y tế, tiến tới đơn giản hóa giấy tờ, giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục KCB cho người bệnh cũng như đáp ứng lợi ích thiết thực trong khâu quản lý người bệnh của cơ sở y tế.

Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Các Mác (5/5/1818-5/5/2022)

“Ðảng ta đã biết vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh nước ta một cách sáng tạo để nêu ra đường lối, chính sách đúng đắn, bảo đảm cho cách mạng phát triển thắng lợi”. (Nguồn: Nhân Dân)