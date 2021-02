Tin nóng ngày 20/2: Nhóm tín dụng đen cho vay lãi nặng gần 1.000%/năm

Nhóm tín dụng đen cho vay lãi nặng gần 1.000%/năm: 20/2 Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhóm hoạt động “tín dụng đen” này gồm 3 đối tượng: Hồ Anh Dũng, Phạm Sơn Tiến và Nguyễn Công Vũ. Trong đó, Dũng và Tiến từ tỉnh Bắc Giang vào cấu kết với Vũ ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Cả 3 thuê nhà trọ ở xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột để hoạt động cho vay nặng lãi. Các đối tượng sẽ cho vay với lãi suất từ 110% đến 970%/năm. Số tiền nhóm này đã cho vay nặng lãi là trên 5 tỷ đồng. 10 thanh niên 'phê' ma túy trong quán karaoke: Tối ngày 19/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke ở thôn Tân Hải (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên). Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 10 thanh niên (gồm 6 nam, 4 nữ), trú tại huyện Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Giang, Hà Nội đang sử dụng trái phép chất ma túy. Cứu nam sinh bị sóng cuốn, ông bảo vệ cũng mất tích trên biển: Sáng 20/2, nhóm 9 học sinh lớp 10 trường THPT Tư Nghĩa I (cùng trú ở thị trấn Sông Vệ) rủ nhau tới bãi biển trước nhà hàng Mỹ Khê, xã Tịnh Khê ( tỉnh Quảng Ngãi). Khi xuống biển tắm, em Nguyễn Trần Gia Khang bị sóng cuốn ra xa. Nghe tiếng tri hô của nhóm học sinh, ông Phạm Văn Phó (sinh năm 1978, trú TP Quảng Ngãi), nhân viên bảo vệ nhà hàng Mỹ Khê bơi ra ứng cứu. Nhưng do sóng lớn, ông Phó cũng bị cuốn trôi. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể 2 nhân. Nam du khách tử vong ở khách sạn: Sáng 20/2, tại một khách sạn ở thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện một du khách là nam giới tử vong trong phòng nghỉ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Chính quyền Thị trấn Tam Đảo yêu cầu toàn bộ người dân, khách du lịch tạm thời không di chuyển ra khỏi địa bàn thị trấn cho đến khi có thông báo mới. Trồng gần 3.000 cây cần sa, anh túc tại vườn nhà: Ngày 20/2, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đang điều tra một vụ trồng trái phép cây cần sa, anh túc trên địa bàn xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên. Theo đó, Công an phát hiện một hộ dân ở thôn Hạ Lát trồng cần sa, cây anh túc số lượng lớn. Chủ vườn là anh D.V.C. (35 tuổi, người địa phương) khai nhận đã trực tiếp gieo trồng và chăm sóc gần 3.000 cây cần sa, anh túc. Nghi say rượu, người đàn ông ngã mương nước tử vong: Khoảng 7h ngày 20/2, một số người dân khi lưu thông qua con đường bê tông ở thôn Hòa Bình (xã Duy Phước) thì tá hỏa khi phát hiện ông Võ Thế Cường (43 tuổi, trú thôn Hòa Bình) đã tử vong trong tư thế chúi đầu xuống mương nước. Theo nhiều người dân, ông Cường không có vợ con, sống với ba mẹ già, ông có bệnh thần kinh không ổn định nhưng thường xuyên say rượu. Xe container bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiệt hại hàng tỷ đồng: Đêm 19/2, 1 chiếc xe container đang chở mít từ Đồng Nai đi Quảng Ninh do tài xế Nguyễn Văn Châu (48 tuổi) điều khiển thì bất ngờ bị bốc cháy dữ dội khi đến địa bàn phường Phổ Ninh (thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi). Sau khoảng 1h, ngọn lửa mới được dập tắt. Tại hiện trường, đầu kéo bị thiêu rụi toàn bộ, một phần rơ moóc cũng bị hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại vụ cháy là trên 1 tỷ đồng. >>> Xem thêm video: Cảnh báo cho vay nặng lãi, đòi nợ dịp cận Tết. Nguồn: VTV 1.

Nhóm tín dụng đen cho vay lãi nặng gần 1.000%/năm: 20/2 Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhóm hoạt động “tín dụng đen” này gồm 3 đối tượng: Hồ Anh Dũng, Phạm Sơn Tiến và Nguyễn Công Vũ. Trong đó, Dũng và Tiến từ tỉnh Bắc Giang vào cấu kết với Vũ ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Cả 3 thuê nhà trọ ở xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột để hoạt động cho vay nặng lãi. Các đối tượng sẽ cho vay với lãi suất từ 110% đến 970%/năm. Số tiền nhóm này đã cho vay nặng lãi là trên 5 tỷ đồng. 10 thanh niên 'phê' ma túy trong quán karaoke: Tối ngày 19/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke ở thôn Tân Hải (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên). Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 10 thanh niên (gồm 6 nam, 4 nữ), trú tại huyện Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Giang, Hà Nội đang sử dụng trái phép chất ma túy. Cứu nam sinh bị sóng cuốn, ông bảo vệ cũng mất tích trên biển: Sáng 20/2, nhóm 9 học sinh lớp 10 trường THPT Tư Nghĩa I (cùng trú ở thị trấn Sông Vệ) rủ nhau tới bãi biển trước nhà hàng Mỹ Khê, xã Tịnh Khê ( tỉnh Quảng Ngãi). Khi xuống biển tắm, em Nguyễn Trần Gia Khang bị sóng cuốn ra xa. Nghe tiếng tri hô của nhóm học sinh, ông Phạm Văn Phó (sinh năm 1978, trú TP Quảng Ngãi), nhân viên bảo vệ nhà hàng Mỹ Khê bơi ra ứng cứu. Nhưng do sóng lớn, ông Phó cũng bị cuốn trôi. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể 2 nhân. Nam du khách tử vong ở khách sạn: Sáng 20/2, tại một khách sạn ở thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện một du khách là nam giới tử vong trong phòng nghỉ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Chính quyền Thị trấn Tam Đảo yêu cầu toàn bộ người dân, khách du lịch tạm thời không di chuyển ra khỏi địa bàn thị trấn cho đến khi có thông báo mới. Trồng gần 3.000 cây cần sa, anh túc tại vườn nhà: Ngày 20/2, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đang điều tra một vụ trồng trái phép cây cần sa, anh túc trên địa bàn xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên. Theo đó, Công an phát hiện một hộ dân ở thôn Hạ Lát trồng cần sa, cây anh túc số lượng lớn. Chủ vườn là anh D.V.C. (35 tuổi, người địa phương) khai nhận đã trực tiếp gieo trồng và chăm sóc gần 3.000 cây cần sa, anh túc. Nghi say rượu, người đàn ông ngã mương nước tử vong: Khoảng 7h ngày 20/2, một số người dân khi lưu thông qua con đường bê tông ở thôn Hòa Bình (xã Duy Phước) thì tá hỏa khi phát hiện ông Võ Thế Cường (43 tuổi, trú thôn Hòa Bình) đã tử vong trong tư thế chúi đầu xuống mương nước. Theo nhiều người dân, ông Cường không có vợ con, sống với ba mẹ già, ông có bệnh thần kinh không ổn định nhưng thường xuyên say rượu. Xe container bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiệt hại hàng tỷ đồng: Đêm 19/2, 1 chiếc xe container đang chở mít từ Đồng Nai đi Quảng Ninh do tài xế Nguyễn Văn Châu (48 tuổi) điều khiển thì bất ngờ bị bốc cháy dữ dội khi đến địa bàn phường Phổ Ninh (thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi). Sau khoảng 1h, ngọn lửa mới được dập tắt. Tại hiện trường, đầu kéo bị thiêu rụi toàn bộ, một phần rơ moóc cũng bị hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại vụ cháy là trên 1 tỷ đồng. >>> Xem thêm video: Cảnh báo cho vay nặng lãi, đòi nợ dịp cận Tết. Nguồn: VTV 1.