3 loại quả khổng lồ “hái ra tiền” ở Việt Nam

Làng Chánh Trạch, Mỹ Thọ (Bình Định) nổi tiếng với những trái bí khổng lồ to hơn người, mỗi quả nặng tới 30 – 80kg. Ảnh: Vietnamnet Bí đao khổng lồ loại cây trồng phổ biến ở địa phương, được trồng từ tháng 11 âm lịch và thu hoạch vào khoảng tháng 4 năm sau. Ảnh: Quy Nhơn Group Tour Những năm gần đây, giá bí đao khổng lồ không ngừng tăng, mang về cho người dân nguồn thu nhập không nhỏ. Ảnh: CAND Ngoài bán quả, người nông dân còn thu hoạch nước hứng từ dây bí, với giá dao động từ 70.000 - 100.000 đồng/lít. Ảnh: CAND Chuối tá quạ là đặc sản của vùng đất Cầu Kè (Trà Vinh). Một buồng chuối tá quạ thông thường chỉ có 1 – 2 nải, mỗi nải nhiều nhất cũng chỉ được khoảng 10 trái. Ảnh: Dân Việt Nếu được trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật, chuối tá quạ đạt trọng lượng trung bình 600-800gram/trái. Đặc biệt, có quả nặng tới 1,3kg. Ảnh: SaigonTimes Trước kia, giá chuối tá quạ từ 3.000-5.000 đồng/trái (tùy kích cỡ), nhưng năm 2023, giá chuối tá quạ tăng thêm từ 2.000 - 3.000 đồng/trái; loại I dao động 8.000 - 10.000 đồng/trái. Ảnh: Internet Hiện, sản phẩm mứt chuối tá quạ sấy khô được tiêu thụ mạnh trên thị trường và khá hút khách. Ảnh: Shopee Lão nông Nguyễn Hoàng Oanh ở ấp An Tấn, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) với biệt tài trồng các loại cây nông nghiệp cho sản phẩm khổng lồ, trong đó có quả đu đủ dài 6 tấc. Ảnh: Dân Việt Trái đu đủ vừa to, đẹp vừa ngon ngọt nên rất được ưa chuộng trên thị trường. Trái cây khổng lồ giúp nguồn thu nhập gia đình ông tăng lên đáng kể. Ảnh: Hatgiongphuongnam

Làng Chánh Trạch, Mỹ Thọ (Bình Định) nổi tiếng với những trái bí khổng lồ to hơn người, mỗi quả nặng tới 30 – 80kg. Ảnh: Vietnamnet Bí đao khổng lồ loại cây trồng phổ biến ở địa phương, được trồng từ tháng 11 âm lịch và thu hoạch vào khoảng tháng 4 năm sau. Ảnh: Quy Nhơn Group Tour Những năm gần đây, giá bí đao khổng lồ không ngừng tăng, mang về cho người dân nguồn thu nhập không nhỏ. Ảnh: CAND Ngoài bán quả, người nông dân còn thu hoạch nước hứng từ dây bí, với giá dao động từ 70.000 - 100.000 đồng/lít. Ảnh: CAND Chuối tá quạ là đặc sản của vùng đất Cầu Kè (Trà Vinh). Một buồng chuối tá quạ thông thường chỉ có 1 – 2 nải, mỗi nải nhiều nhất cũng chỉ được khoảng 10 trái. Ảnh: Dân Việt Nếu được trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật, chuối tá quạ đạt trọng lượng trung bình 600-800gram/trái. Đặc biệt, có quả nặng tới 1,3kg. Ảnh: SaigonTimes Trước kia, giá chuối tá quạ từ 3.000-5.000 đồng/trái (tùy kích cỡ), nhưng năm 2023, giá chuối tá quạ tăng thêm từ 2.000 - 3.000 đồng/trái; loại I dao động 8.000 - 10.000 đồng/trái. Ảnh: Internet Hiện, sản phẩm mứt chuối tá quạ sấy khô được tiêu thụ mạnh trên thị trường và khá hút khách. Ảnh: Shopee Lão nông Nguyễn Hoàng Oanh ở ấp An Tấn, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) với biệt tài trồng các loại cây nông nghiệp cho sản phẩm khổng lồ, trong đó có quả đu đủ dài 6 tấc . Ảnh: Dân Việt Trái đu đủ vừa to, đẹp vừa ngon ngọt nên rất được ưa chuộng trên thị trường. Trái cây khổng lồ giúp nguồn thu nhập gia đình ông tăng lên đáng kể. Ảnh: Hatgiongphuongnam