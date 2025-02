Mitsubishi Xforce HEV 2025 lộ diện, giá bán khoảng 523 triệu đồng

Trong thư mời ea mắt, hãng xe NHật BẢn đã đính kèm hình ảnh chính thức của Mitsubishi Xforce HEV 2025 mới và hé lộ một số thông tin đáng chú ý. Cụ thể, xe được cho là sẽ ra mắt trước thời điểm diễn ra Triển lãm ôtô Bangkok 2025 (BIMS). Mẫu xe SUV Mitsubishi Xforce HEV trang bị hệ thống truyền động hybrid e:Motion bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, sản sinh công suất 95 mã lực và mô-men xoắn 134 Nm. Kết hợp với động cơ này là một mô-tơ điện cung cấp công suất 116 mã lực và mô-men xoắn 255 Nm, cùng với pin lithium-ion dung lượng 1,1 kWh. Hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp CVT. Về kích thước, Mitsubishi Xforce HEV tiết kiệm xăng có chiều dài tổng thể 4.390 mm, chiều rộng 1.810 mm, chiều cao 1.660 mm và chiều dài cơ sở 2.650 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 222 mm. Nội thất của xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch. Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium với 8 loa. Điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa gió cho hàng ghế sau và chức năng lọc không khí nanoeX đảm bảo không gian thoải mái cho hành khách. Về an toàn, Xforce HEV được trang bị gói Mitsubishi Motors Safety Sensing (MMSS), bao gồm các tính năng như cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Hệ thống Active Yaw Control (AYC) giúp kiểm soát lực phanh khi vào cua, tăng cường độ ổn định cho xe. Mức giá xe Mitsubishi Xforce HEV 2025 tại thị trường Thái Lan dự kiến khởi điểm khoảng 700.000 baht (tương đương 523 triệu đồng), thấp hơn so với đối thủ Toyota Yaris Cross Hybrid, hiện có giá từ 789.000 baht (tương đương 586 triệu đồng). Tại Việt Nam, Mitsubishi Xforce hiện có giá từ 599 đến 710 triệu đồng cho phiên bản xăng. Do đó, nếu Xforce HEV được nhập khẩu về Việt Nam, giá bán có thể nằm trong khoảng giữa phiên bản xăng cao cấp nhất và Toyota Yaris Cross Hybrid (765 triệu đồng). Video: So sánh Mitsubishi Xforce Ultimate & Toyota Yaris Cross.

