Tin nóng ngày 19/2: Vợ hát to, chồng bị chém nhập viện

Vợ hát to, chồng bị chém nhập viện: Vì hát loa “kẹo kéo” lớn tiếng, bị chủ nhà là anh Trần Hoàng Định (41 tuổi, phường Dương Đông, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) nhắc nhở nhưng vợ anh Ngô Tương Phùng (ngụ phường Dương Đông) lại chửi bới, thách thức. Hậu quả anh Tuân bị Định và Lê Thanh Tuấn (38 tuổi, ngụ xã Bình Giang, huyện Hòn Đất) dùng hung khí chém trọng thương. Hôm nay, Công an TP. Phú Quốc cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra về tội “cố ý gây thương tích”. Thanh niên trộm vàng trốn dưới gầm giường: Bà Nguyễn Thị Thúy H. (50 tuổi, ở xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) phát hiện cửa nhà bị cạy phá, đồ đạc trong nhà bị lục tung. Khi kiểm tra bà H. phát hiện bị mất một chỉ vàng và một đôi bông tai nên đã trình báo Công an. Khi xuống hiện trường, Công an phát hiện Trương Thái Phiên (20 tuổi trú tại xã Bình Minh) đang trốn dưới gầm giường trong phòng ngủ của nhà bà H. Ngày 19/2, Công an huyện Thăng Bình đang tạm giữ Phiên để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Anh rể và em vợ đi bắt ốc bị đuối nước tử vong: Chiều 19/2, lực lượng chức năng xã Phổ An, Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy hai thi thể trong vụ đuối nước khi đi bắt ốc trên địa bàn. Hai nạn nhân là anh N.V (41 tuổi, quê Mộ Đức) và anh N.T.Đ (27 tuổi, quê xã Phổ An). Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình an táng. Anh V. đã có vợ và 2 con, là anh rể của anh Đ. Bắt quả tang 21 nam, nữ đánh bầu cua với số tiền cực lớn: Hôm nay, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý 21 đối tượng về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Theo đó, Công an TP Buôn Ma Thuột đã bắt quả tang 21 đối tượng cả nam và nữ đang đánh bầu cua ăn tiền tại phường Tân Lập. Tại hiện trường, Công an đã thu giữ số tiền hơn 199 triệu đồng, 16 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan... Thầy hiệu trưởng nhảy cầu vì buồn chuyện gia đình: Tối 18/2, trên địa bàn thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông (Nghệ An) đã xảy ra vụ nghi nhảy cầu Khe Rạn. Nạn nhân là thầy giáo Nguyễn Văn T. (SN1976, trú tại thị trấn Con Cuông), hiện là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Môn Sơn 3. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do buồn chuyện gia đình nên thầy T. đã uống rượu, sau đó đi lên cầu Khe Rạn rồi xảy ra vụ việc trên. 2 người thương vong trên đường vào lại TP HCM làm việc: Khoảng 6h sáng tại xã Sông Luỹ, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận chị Đào Thị Ánh T. (sinh năm 1992) và Văn Nữ Kiều Anh (sinh năm 1993, cùng trú Bắc Bình, Bình Thuận) điều khiển xe máy thì gặp nạn tại nơi đây chưa rõ nguyên nhân. Vụ tai nạn khiến Ánh T. tử vong tại chỗ, còn Kiều Anh bị thương đưa đi cấp cứu. Từ chối chén rượu nam thanh niên đâm chết bạn nhậu: Anh Hoàng T.A (sinh năm 1995, ở Đống Đa, Hà Nội) do từ chối chén rượu mời của bạn nhậu và nói lời thiếu lịch sự, anh T.A đã bị bạn nhậu là Nguyễn Văn Hoàng đâm tử vong tại Hà Nội. Hôm nay, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuẩn bị đưa ra xét xử Hoàng về tội Giết người. >>> Xem thêm video: Đi hát karaoke nhầm phòng, một thanh niên bị chém nhập viện. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

