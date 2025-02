Tận mục kim tự tháp hình thù kỳ lạ nhất Ai Cập cổ đại

1. Là kim tự tháp có hai góc nghiêng. Kim tự tháp Bent bắt đầu với góc nghiêng 54 độ, nhưng sau đó thay đổi xuống 43 độ ở phần trên, tạo ra hình dáng cong độc đáo mà không kim tự tháp nào khác có. Ảnh: Pinterest. 2. Được xây dựng dưới thời Pharaoh Sneferu. Kim tự tháp Bent được xây dựng vào khoảng năm 2600 TCN dưới triều đại Pharaoh Sneferu, cha của Khufu – người đã xây dựng Đại kim tự tháp Giza nổi tiếng. Ảnh: Pinterest. 3. Đánh dấu bước chuyển tiếp trong kỹ thuật xây dựng kim tự tháp. Trước đó, các kim tự tháp được xây dựng theo kiểu bậc thang. Kim tự tháp Bent là một trong những nỗ lực đầu tiên để tạo ra một kim tự tháp có bề mặt nhẵn hoàn toàn, giúp mở đường cho những công trình sau này. Ảnh: Pinterest. 4. Sự thay đổi góc nghiêng có thể là do lỗi kỹ thuật. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng việc thay đổi góc nghiêng của kim tự tháp là để ngăn chặn sự sụp đổ do thiết kế ban đầu quá dốc, có thể dẫn đến mất ổn định trong cấu trúc. Ảnh: Pinterest. 5. Vẫn còn lớp vỏ đá vôi nguyên bản. Không giống như nhiều kim tự tháp khác đã bị mất lớp vỏ bên ngoài, kim tự tháp Bent vẫn giữ được phần lớn lớp vỏ đá vôi trắng nguyên bản của nó, giúp ta hình dung được vẻ ngoài của các kim tự tháp khi mới hoàn thành. Ảnh: Pinterest. 6. Có hai lối vào dẫn vào bên trong. Khác với hầu hết các kim tự tháp chỉ có một lối vào, kim tự tháp Bent có hai lối vào: một ở mặt bắc và một ở mặt tây, điều này khiến nó trở nên đặc biệt so với các kim tự tháp khác. Ảnh: Pinterest. 7. Có một kim tự tháp phụ bên cạnh. Bên cạnh kim tự tháp Bent, còn có một kim tự tháp nhỏ hơn, được cho là dành cho hoàng hậu hoặc mang ý nghĩa nghi lễ. Đây là một trong những ví dụ sớm nhất về kim tự tháp phụ trong kiến trúc Ai Cập. Ảnh: Pinterest. 8. Là một trong những kim tự tháp được bảo tồn tốt nhất. Mặc dù có niên đại hơn 4.500 năm, nhưng nhờ cấu trúc chắc chắn và lớp vỏ bảo vệ, kim tự tháp Bent vẫn là một trong những kim tự tháp cổ đại được bảo tồn tốt nhất tại Ai Cập ngày nay. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

1. Là kim tự tháp có hai góc nghiêng. Kim tự tháp Bent bắt đầu với góc nghiêng 54 độ, nhưng sau đó thay đổi xuống 43 độ ở phần trên, tạo ra hình dáng cong độc đáo mà không kim tự tháp nào khác có. Ảnh: Pinterest. 2. Được xây dựng dưới thời Pharaoh Sneferu. Kim tự tháp Bent được xây dựng vào khoảng năm 2600 TCN dưới triều đại Pharaoh Sneferu , cha của Khufu – người đã xây dựng Đại kim tự tháp Giza nổi tiếng. Ảnh: Pinterest. 3. Đánh dấu bước chuyển tiếp trong kỹ thuật xây dựng kim tự tháp. Trước đó, các kim tự tháp được xây dựng theo kiểu bậc thang. Kim tự tháp Bent là một trong những nỗ lực đầu tiên để tạo ra một kim tự tháp có bề mặt nhẵn hoàn toàn, giúp mở đường cho những công trình sau này. Ảnh: Pinterest. 4. Sự thay đổi góc nghiêng có thể là do lỗi kỹ thuật. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng việc thay đổi góc nghiêng của kim tự tháp là để ngăn chặn sự sụp đổ do thiết kế ban đầu quá dốc, có thể dẫn đến mất ổn định trong cấu trúc. Ảnh: Pinterest. 5. Vẫn còn lớp vỏ đá vôi nguyên bản. Không giống như nhiều kim tự tháp khác đã bị mất lớp vỏ bên ngoài, kim tự tháp Bent vẫn giữ được phần lớn lớp vỏ đá vôi trắng nguyên bản của nó, giúp ta hình dung được vẻ ngoài của các kim tự tháp khi mới hoàn thành. Ảnh: Pinterest. 6. Có hai lối vào dẫn vào bên trong. Khác với hầu hết các kim tự tháp chỉ có một lối vào, kim tự tháp Bent có hai lối vào: một ở mặt bắc và một ở mặt tây, điều này khiến nó trở nên đặc biệt so với các kim tự tháp khác. Ảnh: Pinterest. 7. Có một kim tự tháp phụ bên cạnh. Bên cạnh kim tự tháp Bent, còn có một kim tự tháp nhỏ hơn, được cho là dành cho hoàng hậu hoặc mang ý nghĩa nghi lễ. Đây là một trong những ví dụ sớm nhất về kim tự tháp phụ trong kiến trúc Ai Cập. Ảnh: Pinterest. 8. Là một trong những kim tự tháp được bảo tồn tốt nhất. Mặc dù có niên đại hơn 4.500 năm, nhưng nhờ cấu trúc chắc chắn và lớp vỏ bảo vệ, kim tự tháp Bent vẫn là một trong những kim tự tháp cổ đại được bảo tồn tốt nhất tại Ai Cập ngày nay. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.