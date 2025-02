Elon Musk đào “lỗ giun” không điểm mù dưới lòng Dubai, ngỡ ngàng kết quả

Dubai hợp tác với The Boring Company của Elon Musk để xây dựng Dubai Loop, một mạng lưới đường hầm giúp di chuyển nhanh chóng dưới lòng thành phố. (Ảnh: Nhịp sống thị trường) Dự án này lấy cảm hứng từ hệ thống đường hầm ở Las Vegas và phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của Dubai. (Ảnh: Nhịp sống thị trường) Giai đoạn đầu, Dubai Loop dài 17 km với 11 trạm, phục vụ hơn 20.000 hành khách mỗi giờ và tốc độ di chuyển có thể đạt 160 km/h. (Ảnh: designboom) Phương tiện di chuyển dự kiến là xe Tesla do người lái điều khiển, với hệ thống camera giám sát 100% và không có điểm mù. (Ảnh: designboom) Elon Musk cho rằng hệ thống ngầm giúp duy trì nhiệt độ mát mẻ và có thể trở thành nơi trú ẩn trong trường hợp chiến tranh nhiệt hạch toàn cầu. (Ảnh: designboom) Một số ý kiến lo ngại việc xây đường hầm một làn dưới lòng đất có thể tốn kém hơn so với xe buýt hoặc tàu hỏa. (Ảnh: designboom) The Boring Company khẳng định đường hầm an toàn, không ảnh hưởng đến công trình ngầm và có hệ thống thông gió dự phòng để sơ tán khi xảy ra sự cố. (Ảnh: designboom) Ngoài Dubai Loop, Dubai còn có nhiều dự án lớn khác như tòa tháp dân cư cao nhất thế giới và khu nghỉ dưỡng cao nhất thế giới. (Ảnh: Yalla Dubai) Mời quý độc giả xem thêm video: Elon Musk tung ảnh ôm hôn “vợ robot”: Giật mình trí tuệ nhân tạo.

