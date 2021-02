Tin nóng ngày 18/2: Con chủ nhà trọ đấm người phụ nữ tử vong

Con chủ nhà trọ đấm người phụ nữ tử vong: Tại xóm trọ trên đường Lê Văn Quới, quận Bình Tân, TP.HCM bà Th. (50 tuổi, tạm trú phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với thanh niên tên T., là con trai của chủ nhà trọ. T. được cho là đã đấm vào mặt bà Th. gây thương tích ở gò má. Sau đó bà Th. được đưa vào viện rồi về nhà nhưng bà Th. khi về nhà, nạn nhân có biểu hiện nặng nên người nhà đưa tiếp tục đưa vào viện nhưng đã tử vong sau đó. Hôm nay, Công an quận Bình Tân cho biết đang tạm giữ nam thanh niên này để điều tra, làm rõ. Triệt phá nhóm đối tượng tham gia 'đá gà' khủng: Ngày 18/2, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) biết vừa triệt phá vụ sới gà khủng, cụ thể Công an huyện Yên Thành phát hiện tại trang trại bỏ hoang của Trần Hữu Nghĩa (SN 1983, trú tại xã Vĩnh Thành) đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức “đá gà” ăn tiền. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 8 con gà chọi, 8 ô tô, 11 xe gắn máy, 35 điện thoại di động, 3 mẫu giấy ghi kèo cá cược và gần 170 triệu đồng tiền mặt... Người đàn ông nghi khóa trái cửa, tạt xăng đốt mẹ con người tình: Nghi do ghen tuông, N.D.T (37 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM) khóa cửa ngoài ki-ốt bên trong có 2 mẹ con người tình sống tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi rồi châm lửa đốt khiến 2 nạn nhân bị bỏng nặng. Theo điều tra, T. có quan hệ tình cảm với chị A. và cả hai sống như vợ chồng tại ki-ốt trên. Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ ghen tuông. Bắt "ông trùm" đường dây làm xăng giả với gần 2,7 triệu lít: Ngày 18/2, Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Lê Thành Trung, người được xác định là “ông trùm” trong đường dây mua, bán hoá đơn giả, liên quan đến chuyên án buôn lậu, sản xuất xăng giả với tang vật gần 2,7 triệu lít xăng giả. Đặc biệt, Công an thu giữ 27 con dấu (15 mộc dấu tròn, 12 dấu tên) của nhiều công ty khác nhau do Trung thành lập và thuê người khác làm giám đốc. Ngã ra đường, hai phụ nữ bị xe buýt cán tử vong tại chỗ: Tối 17/2 chị N.T.H. và N.H. (cả hai hơn 40 tuổi, cùng ngụ xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) đi chung xe máy khi đang chạy đến giữa cầu Bến Lội (Đoạn giáp ranh phường Xuân An, TP Phan Thiết và xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc) bất ngờ ngã xuống đường. Lúc này xe buýt lưu thông cùng chiều phía sau không kịp tránh đã cán qua người làm cả hai nạn nhân tử vong tại chỗ. Du khách hốt hoảng phát hiện thi thể nam giới trôi dạt trên biển: Trưa 18/2, nhiều du khách đang tắm biển thì hốt hoảng, la hét bỏ chạy khi phát hiện thi thể một nam giới trương phình, trôi dạt vào bở biển khu vực Bãi Sau (TP. Vũng Tàu, tỉnh Vũng Tàu). Theo người dân, thi thể mặc áo màu đen, không mặc quần dài, người khá to và cao. Lực lượng chức năng TP.Vũng Tàu nghi ngờ thi thể này là một trong các nạn nhân trong vụ chìm tàu ở Bình Thuận vào ngày 16/2. Cửa hàng Điện Máy Xanh bị trộm đột nhập từ mái nhà: Ngày 18/2, Công an huyện Củ Chi đang phối hợp với Công an TP HCM điều tra vụ trộm cắp tài sản với giá trị lớn xảy ra tại cửa hàng Điện Máy Xanh thuộc thị trấn Củ Chi. Rạng sáng 3 Tết, nhân viên quản lý cửa hàng phát hiện mái tôn bị cắt, kiểm tra tài sản bên trong cửa hàng phát hiện mất 54 điện thoại di dộng bị mất. Tổng trị giá tài sản tại cửa hàng bị kẻ gian trộm cắp khoảng 800 triệu đồng. (Ảnh minh họa). >>> Xem thêm video: Hành hung mẹ, anh bị em trai đánh tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

