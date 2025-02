Giáng My đẹp như búp bê, mở nhiều bữa tiệc trong biệt thự

Sinh năm 1971, Hoa hậu Giáng My nổi tiếng ở tuổi đôi mươi. Ảnh: Vietnamnet. Nhan sắc cuốn hút, gây thương nhớ của Giáng My khi 18 tuổi. Ảnh: Dân Việt. Sau nhiều năm nổi tiếng, Giáng My vẫn duy trì được ngoại hình tươi trẻ. Ảnh: FB Giáng My. Nhan sắc của Hoa hậu Đền Hùng 1992 được người hâm mộ khen đẹp tựa búp bê. Ảnh: FB Giáng My. Người đẹp chia sẻ trên Dân Việt, cô áp dụng phương pháp bấm huyệt, xông hơi, đắp mặt nạ tảo biển tự làm, uống bổ sung dưỡng chất, uống nhiều nước và ăn nhiều chất xơ, trái cây để da khỏe đẹp từ bên trong. Ảnh: FB Giáng My. Ở tuổi U60, Giáng My vẫn tự tin khoe dáng với bikini. Ảnh: FB Giáng My. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Giáng My còn kinh doanh trong nhiều năm qua. Nhờ chăm chỉ làm việc, cô tích lũy được khối tài sản "khủng". Ảnh: FB Giáng My. Hiện tại, chốn đi về của người đẹp sinh năm 1971 là căn biệt thự 1.000m2 ở quận 2, TP HCM. ''Căn nhà này do chính tôi lên ý tưởng xây dựng từ A-Z. Người ta nói 'đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm' nhưng tôi tự mình làm tất cả. Nhìn tôi an nhàn, đủng đỉnh thế thôi chứ cái số là thân tự lập thân. Được cái lúc nào tôi cũng cảm thấy an yên, hạnh phúc", Giáng My chia sẻ trên Vietnamnet. Ảnh: FB Giáng My. Giáng My liên tục tổ chức bữa tiệc tại nhà mời rất nhiều người thân, bạn bè. Ảnh: FB Giáng My. Giáng My trổ tài ca hát trong một bữa tiệc tại nhà riêng. Ảnh: FB Giáng My. Rảnh rỗi, Giáng My uống trà, cắm hoa, nấu ăn và vẽ tranh. Ảnh: FB Giáng My. Giáng My thường xuyên đi du lịch. Mới đây, cô khoe ảnh đặt chân đến núi Phú Sĩ (Nhật Bản). Ảnh: FB Giáng My. Xem video "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

Sinh năm 1971, Hoa hậu Giáng My nổi tiếng ở tuổi đôi mươi. Ảnh: Vietnamnet. Nhan sắc cuốn hút, gây thương nhớ của Giáng My khi 18 tuổi. Ảnh: Dân Việt. Sau nhiều năm nổi tiếng, Giáng My vẫn duy trì được ngoại hình tươi trẻ. Ảnh: FB Giáng My. Nhan sắc của Hoa hậu Đền Hùng 1992 được người hâm mộ khen đẹp tựa búp bê. Ảnh: FB Giáng My. Người đẹp chia sẻ trên Dân Việt, cô áp dụng phương pháp bấm huyệt, xông hơi, đắp mặt nạ tảo biển tự làm, uống bổ sung dưỡng chất, uống nhiều nước và ăn nhiều chất xơ, trái cây để da khỏe đẹp từ bên trong. Ảnh: FB Giáng My. Ở tuổi U60, Giáng My vẫn tự tin khoe dáng với bikini. Ảnh: FB Giáng My. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Giáng My còn kinh doanh trong nhiều năm qua. Nhờ chăm chỉ làm việc, cô tích lũy được khối tài sản "khủng". Ảnh: FB Giáng My. Hiện tại, chốn đi về của người đẹp sinh năm 1971 là căn biệt thự 1.000m2 ở quận 2, TP HCM. ''Căn nhà này do chính tôi lên ý tưởng xây dựng từ A-Z. Người ta nói 'đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm' nhưng tôi tự mình làm tất cả. Nhìn tôi an nhàn, đủng đỉnh thế thôi chứ cái số là thân tự lập thân. Được cái lúc nào tôi cũng cảm thấy an yên, hạnh phúc", Giáng My chia sẻ trên Vietnamnet. Ảnh: FB Giáng My. Giáng My liên tục tổ chức bữa tiệc tại nhà mời rất nhiều người thân, bạn bè. Ảnh: FB Giáng My. Giáng My trổ tài ca hát trong một bữa tiệc tại nhà riêng. Ảnh: FB Giáng My. Rảnh rỗi, Giáng My uống trà, cắm hoa, nấu ăn và vẽ tranh. Ảnh: FB Giáng My. Giáng My thường xuyên đi du lịch. Mới đây, cô khoe ảnh đặt chân đến núi Phú Sĩ (Nhật Bản). Ảnh: FB Giáng My. Xem video "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL