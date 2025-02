Xác không đầu dạt vào bờ biển tố kẻ sát nhân không ngờ tới

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10/2/2025, người dân phát hiện một phần thi thể trôi vào bờ biển ở thôn An Hải Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam nên trình báo cảnh sát. Qua ghi nhận, thi thể là nữ giới, không có đầu, không có chân; trên cổ tay trái có đeo 4 vòng lắc bạc, ngón áp út tay trái đeo nhẫn bạc, mặt nhẫn hình bông hoa, đính đá. (Nơi phát hiện thi thể) Người dân địa phương cho rằng, nhiều khả năng nạn nhân là dân đi biển, đánh bắt hải sản, do rơi xuống nước và bị chân vịt của tàu cá chém nên thi thể không nguyên vẹn. Tại hiện trường, các điều tra viên xác định, thi thể bị vết cắt sắc lẹm, không giống như bị chân vịt của tàu cá chém. Ngoài ra, người này được xác định tử vong khoảng 4-5 ngày trước và các phần thi thể bị mất không phải do thối rửa hay phân hủy. Sau khi đánh giá thông tin, phân tích hiện trường, cơ quan công an xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội phạm giết người. Hai ngày sau, vụ án hình sự được khởi tố, chuyên án cũng được xác lập để truy xét kẻ gây án. Danh tính nạn nhân được xác định là Trương Thị Tuyết Tr. (SN 1984, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng). Các tổ công tác được cắt cử đến khu vực nhà nạn nhân để thu thập thêm chứng cứ. Theo đó, bà Tr. sống cùng chồng là Trần Bảo Uyên (SN 1962). Khám xét nơi ở, cảnh sát phát hiện 2 ĐTDĐ của bà vẫn ở trong nhà. Người chồng nói rằng vợ đi du lịch với nhóm bạn học cũ, do vội vàng nên quên đem theo… Các điều tra viên đánh giá, giải thích của người chồng là thiếu thuyết phục. Lúc này, một tổ làm việc với Uyên, còn tổ khác tiếp tục thu thập dấu vết trong nhà. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại căn bếp, Ban chuyên án phát hiện có vết máu, dấu vân tay dính máu tại một số đồ vật và trên xe máy của người chồng. Ngoài ra, camera trong nhà cũng có dấu hiệu bất thường: Vào lúc 8h30 ngày 6/2, nạn nhân có mặt ở nhà cùng chồng, nhưng đến 9h58 thì camera bất ngờ…mất tín hiệu. Kết quả giám định cho thấy các vết máu ở, trên xe máy và trên thi thể là của cùng một người nên Ban chuyên án nhận định, hiện trường đầu tiên của vụ án là ở nhà. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Để củng cố chứng cứ, các điều tra viên tiến hành kiểm tra camera khu vực xung quanh và thu giữ thêm nhiều hình ảnh về hành vi bất minh của Uyên. Giải thích việc đi xe máy chở 3 cái túi rời khỏi nhà, Uyên nói rằng bên trong đựng nghêu, sáng thu hoạch mang về nhà, sau đó sàng lọc để mang đi nuôi lại. Cảnh sát tiến hành kiểm chứng lời khai trên thì hoàn toàn không đúng, bởi sau Tết ông ta chưa lần nào thu hoạch nghêu. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại cơ quan điều tra, Uyên rất ngoan cố, quanh co chối tội với hàng loạt lời khai gian dối. Tuy nhiên, trước tất cả chứng cứ nói trên, đến ngày thứ 3 bị tạm giữ, biết không thể che đậy được tội ác, gã chồng đã bật khóc khai nhận toàn bộ hành vi. Theo đó, do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa hai vợ chồng, khoảng 9h ngày 6/2, gã dùng hung khí đánh bà Tr. tử vong tại nhà. Để che giấu hành vi tàn độc, gã dùng dao phân xác thành 3 phần rồi bỏ chung với hung khí vào mền, bọc nệm, bao nilông mang ra khu vực cuối đường Lê Văn Duyệt (quận Sơn Trà) cất giấu. Khoảng 13h cùng ngày, quay lại chỗ giấu xác, hắn đưa thi thể lên ghe rồi điều khiển ra khu vực gần cảng Tiên Sa (quận Sơn Trà) vứt xuống biển phi tang. Về nguyên nhân mâu thuẫn, Uyên cho biết ra Tết công việc nhiều, nhưng bà Tr. không chịu làm mà đòi đi chơi với bạn nên đối tượng đã xuống tay với vợ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là lời khai ban đầu. Ngoài ra, đối tượng cũng nói rằng rất ân hận, không hiểu sao mình lại ra tay tàn độc với vợ như thế. Hơn nữa, một phần thi thể nữa được phát hiện tại Ninh Thuận hôm 16/2, qua nhận dạng trang phục thì xác định đây là bà Tr., nhưng để chính xác thì phải chờ kết quả giám định. Hiện Uyên đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Giết người”. >>> Xem thêm video: Nữ DJ bị bạn trai sát hại trong tình trạng khỏa thân.

