Hành tung bí ẩn của cặp đôi lừa tu tập "đắc đạo thành tiên"

Ngày 26/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Anh Tuấn (1986) và vợ là Nguyễn Thị Nhớ (1988), cùng trú tại khu phố 8, phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ông Đào Văn Duẩn, trưởng thôn 3, xã Ea Khăl cho biết, năm 2022, vợ chồng ông Tuấn chuyển đến và có trình báo với thôn. Ông này chủ động đến hội trường thôn để làm quen với mọi người và trao 33 suất quà là các nhu yếu phẩm để tặng cho người khó khăn trong thôn. Thời điểm đó, Ban tự quản thôn đang tìm nguồn hỗ trợ để hoàn thiện sân hội trường thôn nên đề cập việc này với ông Tuấn. Sau đó, ông Tuấn hỗ trợ 50 triệu đồng. "Sau khi làm xong, tôi gọi điện cảm ơn, đồng thời mời ông Tuấn đến hội trường để bà con biết mặt nhà tài trợ. Tuy nhiên, ông Tuấn không xuất hiện, cũng không tới hội trường, chúng tôi liên lạc qua điện thoại 1-2 lần rồi mất liên lạc luôn. Tôi cũng ngại, vì sợ người ta nghĩ mình lại xin tiền”, ông Duẩn nói. Ông Duẩn thông tin thêm, khu rẫy của ông Tuấn luôn đóng cửa. Đối với những đồ vật tâm linh, ông Duẩn không biết được vận chuyển khi nào vì không có thẩm quyền để kiểm tra. Đến khi công an xuống khám xét, ông mới tận thấy. “Nếu có tụ tập đông người, gây tiếng ồn, tuyên truyền mê tín dị đoan…thì tôi đã báo chính quyền rồi. Đằng này mọi thứ cứ im ắng như vậy”, ông Duẩn nói thêm. Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2021, trong quá trình tu tập vợ chồng Tuấn thấy nhiều người điều kiện kinh tế rất khá giả mong muốn thực hiện nhanh việc tu tập để "sớm đắc đạo" nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi lên Đắk Lắk mua được hơn 6 ha đất nông nghiệp tại thôn 3, xã Ea Khal, huyện Ea H’ leo, vợ chồng Tuấn đã yêu cầu các bị hại nộp tiền xây dựng nhà thờ tổ và 6 thất để tu hành. Đồng thời giới thiệu nhiều vật phẩm mà họ gọi là có tác dụng hỗ trợ cho việc tu tập nhanh được đắc đạo, sớm “thành tiên”. Những vật phẩm này được bán nhiều trên thị trường với giá rất rẻ, nhưng vợ chồng Tuấn lại thổi phồng là rất hiếm do niên đại lâu đời, được nhiều sư tăng trên thế giới làm phép, từ đó bán cho các bị hại với giá cắt cổ. Để tạo thêm lòng tin, Nhớ còn lập nhiều tài khoản email đóng giả các sư phụ, sư mẫu đã tu hành đắc đạo, có khả năng tách phần hồn đi khắp thế giới, di chuyển đồ vật bằng phép thần thông để nhắn tin dẫn dụ, ép buộc bị hại mua vật phẩm phục vụ cho việc tu tập. Ngoài ra, vợ chồng Tuấn còn thuê người chôn giấu các vật phẩm ở vị trí khác nhau tại khu đất trên rồi nói dối là do sư phụ dùng phép di chuyển từ nước ngoài về. Đồng thời thuê người đóng giả sư mẫu “Hoàng Milan” đến giảng Phật pháp. Do tin tưởng nên nhiều bị hại đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng để mua các đồ vật của vợ chồng Tuấn về tu tập. Những đồ vật này vợ chồng Tuấn mua giá cao nhất là 250 triệu, sau đó lừa bán cho bị hại cao nhất hơn 5 tỷ đồng. Quá trình khám xét khẩn cấp, Công an đã thu giữ 10 giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất; 3 thẻ tiết kiệm với trị giá gần 12 tỷ đồng; 1 ô tô trị giá 2,7 tỷ đồng, hơn 100 triệu đồng tiền mặt; 2 xe máy; nhiều trang sức bằng vàng cùng hàng trăm đồ vật tu tập như chùy, kiếm, chuỗi hạt, kỳ lân, gà trống pháp lam… Đến thời điểm hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ, vợ chồng Tuấn - Nhớ dùng thủ đoạn tu tập đắc đạo lừa đảo chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng của vợ chồng anh H.V.G. (trước đây trú ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; sau đó chuyển về thôn 3, xã Ea Khăl, huyện Ea H’leo) và ông N.T.L. (trú ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). >>> Xem thêm video: Giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện, lừa đảo hơn nửa tỷ đồng.

