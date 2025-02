Lãnh đạo xã nói gì về khu “tịnh thất” của cặp vợ chồng lừa gần 100 tỷ?

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Y Bliu Êban Phó chủ tịch UBND xã Ea Khal cho biết: "Từ tháng 6/2022, khi bắt đầu xây dựng khu “tịnh thất”, UBND xã đã kiểm tra, vợ chồng ông Tuấn khai báo nhà này chỉ phục vụ cho sản xuất canh tác nông nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp này rộng thực tế là 6ha, nhưng diện tích cấp đổi sổ khoảng 4ha. Họ xây dựng rồi lén lút hoạt động, do địa hình xa xôi, đi lại khó khăn nên xã cũng chưa nắm bắt được hết sự việc”. Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại một khu đất rẫy rộng lớn ở xã Ea Khal (huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) có xây dựng một nhà thờ tổ và 6 thất phục vụ người dân từ nhiều tỉnh, thành phố đến ẩn tu. Hoạt động tu tập tại đây có nhiều điều bất minh và có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Sau khi vào cuộc xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, khu đất rẫy trên rộng hơn 6ha là do Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi, cùng trú tại phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) mua, xây dựng các tịnh thất để dẫn dụ người dân về đây tu tập. Cận cảnh một căn nhà trong khu đất rẫy của vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn.Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, năm 2021, trong quá trình tu tập, vợ chồng Tuấn thấy nhiều người có điều kiện kinh tế rất khá giả lại mong muốn thực hiện nhanh việc tu tập để sớm đắc đạo nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Vợ chồng Tuấn rao giảng, muốn sớm "đắc đạo", "thành tiên" thì phải có "pháp khí" hỗ trợ tu tập. Ảnh: Cơ quan chức năng phát hiện các "pháp khí" được cất trong nhà và chôn giấu trên khu rẫy.Sau khi mua được hơn 6ha đất nông nghiệp tại thôn 3 (xã Ea Khăl, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk), vợ chồng Tuấn đã yêu cầu các bị hại nộp tiền xây dựng nhà thờ tổ và 6 thất để tu hành. Đồng thời, giới thiệu các vật phẩm có tác dụng hỗ trợ cho việc tu tập nhanh được đắc đạo. (Ảnh: Cơ quan chức năng khám xét, thu giữ nhiều tang vật liên quan). Với thủ đoạn nói trên, vợ chồng Tuấn đã lừa 3 bị hại chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng. Công an đã khai quật được nhiều vật phẩm phục vụ cho việc dụ dỗ tu tập "thành tiên" được đối tượng chôn trong khuôn viên các "tịnh thất".Một con nghê được đào trong khuôn viên "tịnh thất" của vợ chồng Tuấn. Các vật phẩm được trưng trong căn nhà tu tập. Con gà vợ chồng ông Tuấn khoe được thỉnh từ đỉnh núi Himalaya có giá hơn 1,1 tỉ đồng Tin lời, nhiều người đã bỏ ra tiền tỉ để mua các đồ vật để sớm đắc đạo, thành tiên Bộ ấn được vợ chồng Tuấn thổi phồng có giá hơn 1,3 tỉ đồng Vụ việc được công an phát hiện khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Chính quyền địa phương cho biết, đã từng lập biên bản, nhắc nhở, yêu cầu ông Tuấn cam kết không được xây dựng nhà cửa trên đất nông nghiệp.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Y Bliu Êban Phó chủ tịch UBND xã Ea Khal cho biết: "Từ tháng 6/2022, khi bắt đầu xây dựng khu “tịnh thất”, UBND xã đã kiểm tra, vợ chồng ông Tuấn khai báo nhà này chỉ phục vụ cho sản xuất canh tác nông nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp này rộng thực tế là 6ha, nhưng diện tích cấp đổi sổ khoảng 4ha. Họ xây dựng rồi lén lút hoạt động, do địa hình xa xôi, đi lại khó khăn nên xã cũng chưa nắm bắt được hết sự việc”. Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại một khu đất rẫy rộng lớn ở xã Ea Khal (huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) có xây dựng một nhà thờ tổ và 6 thất phục vụ người dân từ nhiều tỉnh, thành phố đến ẩn tu. Hoạt động tu tập tại đây có nhiều điều bất minh và có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi vào cuộc xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, khu đất rẫy trên rộng hơn 6ha là do Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi, cùng trú tại phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) mua, xây dựng các tịnh thất để dẫn dụ người dân về đây tu tập. Cận cảnh một căn nhà trong khu đất rẫy của vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn. Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, năm 2021, trong quá trình tu tập, vợ chồng Tuấn thấy nhiều người có điều kiện kinh tế rất khá giả lại mong muốn thực hiện nhanh việc tu tập để sớm đắc đạo nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vợ chồng Tuấn rao giảng, muốn sớm "đắc đạo", "thành tiên" thì phải có "pháp khí" hỗ trợ tu tập. Ảnh: Cơ quan chức năng phát hiện các "pháp khí" được cất trong nhà và chôn giấu trên khu rẫy. Sau khi mua được hơn 6ha đất nông nghiệp tại thôn 3 (xã Ea Khăl, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk), vợ chồng Tuấn đã yêu cầu các bị hại nộp tiền xây dựng nhà thờ tổ và 6 thất để tu hành. Đồng thời, giới thiệu các vật phẩm có tác dụng hỗ trợ cho việc tu tập nhanh được đắc đạo. (Ảnh: Cơ quan chức năng khám xét, thu giữ nhiều tang vật liên quan). Với thủ đoạn nói trên, vợ chồng Tuấn đã lừa 3 bị hại chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng. Công an đã khai quật được nhiều vật phẩm phục vụ cho việc dụ dỗ tu tập "thành tiên" được đối tượng chôn trong khuôn viên các "tịnh thất". Một con nghê được đào trong khuôn viên "tịnh thất" của vợ chồng Tuấn . Các vật phẩm được trưng trong căn nhà tu tập. Con gà vợ chồng ông Tuấn khoe được thỉnh từ đỉnh núi Himalaya có giá hơn 1,1 tỉ đồng Tin lời, nhiều người đã bỏ ra tiền tỉ để mua các đồ vật để sớm đắc đạo, thành tiên Bộ ấn được vợ chồng Tuấn thổi phồng có giá hơn 1,3 tỉ đồng Vụ việc được công an phát hiện khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Chính quyền địa phương cho biết, đã từng lập biên bản, nhắc nhở, yêu cầu ông Tuấn cam kết không được xây dựng nhà cửa trên đất nông nghiệp.