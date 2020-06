Nước mương thải đóng bình tinh khiết Vimass: Bóc trần các doanh nghiệp gian dối

"Rùng mình" nước tinh khiết lấy từ mương nước thải sinh hoạt: Ngày 11/6, Đội QLTT số 1 phối hợp với Đội QLTT số 4 (Cục Quản lý thị trường Hải Phòng) cho biết, vừa tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất nước uống đóng bình của Công ty TNHH Phúc Hà tại địa chỉ tại thôn Phương Chử Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão, TP Hải Phòng và phát hiện đơn vị này sử dụng nước từ mương phía sau cơ sở để sản xuất nước uống đóng bình hiệu Vimass Núi Voi. Ảnh: Gia Đình và Xã Hội. Sau khi bơm nước từ mương lên, Phúc Hà xử lý qua các quy trình lọc thô, lọc bằng máy móc rồi đem sản phẩm đóng bình, dán màng co với nhãn hiệu Vimass Núi Voi. Mỗi bình Vimass Núi Voi, Phúc Hà bán giao cho các đại lý với mức 9.000 đồng/bình 20 lít và bán lẻ 13.000 đồng/bình 20 lít. Ảnh: Gia Đình và Xã Hội. Trên mỗi bình nước 20 lít của Phúc Hà đều có nội dung "Nước Vimass là nước uống đóng chai được khai thác từ những mạch nước ngầm nằm sâu trong lòng núi Voi. Đảm bảo độ tinh khiết tuyệt đối nhờ được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược, thanh trùng bằng Ozone và tia cực tím với công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn chất lượng cao". Ảnh: Gia Đình và Xã Hội. Lấy nước giếng bơm sản xuất nước uống đóng chai: Ngày 13/5, tại thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố đã phát hiện 1 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai có hành vi dùng nước ngầm để sản xuất. Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai này mang tên cocobay của công ty TNHH sản xuất và thương mại Tâm Bình do ông Trương Minh Tâm (33 tuổi) trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng làm chủ. (Ảnh minh họa). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Cảnh sát môi trường phát hiện cơ sở này đang sản xuất nước uống đóng chai trực tiếp bằng nguồn nước ngầm của cơ sở; trong khi đó quy định phải dùng nước máy. Qua làm việc, cơ sở này hoạt động từ cuối năm 2018, không có giấy phép khai thác nước ngầm, phục vụ cho việc sản xuất nước đóng chai. (Ảnh minh họa). Phát hiện cơ sở sản xuất nước uống không đảm bảo vệ sinh: Ngày 23/4/2019, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh và chính quyền địa phương kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm đối cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết Kiên Nhẫn do ông Đỗ Trung Kiên (SN 1977, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) làm chủ. Ảnh: CAND. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động sản xuất nước uống đóng bình, Đoàn kiểm tra ghi nhận điều kiện cơ sở không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; kho bảo quản không có; khu vực sản xuất, dụng cụ, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, côn trùng động vật gây hại xâm nhập; khu vực chiết rót nước khoáng thiên nhiên, đóng chai, nước uống đóng chai không kín; cơ sở không trang bị hệ thống diệt khuẩn không khí…(Ảnh: CAND) Đáng lưu ý, ở cơ sở này hiện đang sản xuất 3 loại nước uống đóng chai hiệu Aqua Kien (loại 20 lít) có địa chỉ sản xuất tại xã An Thạnh, huyện Bến Cầu; nước uống đóng chai hiệu Huy Hoàng loại 1.500ml có địa chỉ sản xuất tại huyện Châu Thành, An Giang và nước uống đóng chai hiệu Suối Rồng loại 350ml, địa chỉ sản xuất tại TP Hải Phòng. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Kiên đã không cung cấp được hồ sơ công bố công nhận 3 nhãn hiệu này; không có giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. (Ảnh: CAND). Phát hiện nước tinh khiết “bẩn” và tái nhiễm khuẩn độc: Ngày 16/3/2019, Thanh tra Sở Y tế, TP HCM phát hiện nước uống tinh khiết đóng chai nhãn hiệu 079 của hộ kinh doanh nước uống đóng bình Hà Văn Vân (số 18, đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú, quận 9) không đảm bảo vệ sinh. Thanh tra Sở Y tế xác định loại nước uống đóng chai này không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Quy trình đóng bình và súc rửa bình dễ gây nhiễm khuẩn. (Ảnh minh họa). Cùng ngày, đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu nước để xét nghiệm các chất. Đồng thời, yêu cầu cơ sở ngưng trao đổi, mua bán đối với những lô hàng đã lấy mẫu nước chờ kết quả kiểm tra. Xem thêm video: Đình chỉ hoạt động cơ sở sản xuất nước đóng bình không đảm bảo chất lượng. Nguồn: Đài Truyền Hình Vĩnh Long.

"Rùng mình" nước tinh khiết lấy từ mương nước thải sinh hoạt: Ngày 11/6, Đội QLTT số 1 phối hợp với Đội QLTT số 4 (Cục Quản lý thị trường Hải Phòng) cho biết, vừa tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất nước uống đóng bình của Công ty TNHH Phúc Hà tại địa chỉ tại thôn Phương Chử Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão, TP Hải Phòng và phát hiện đơn vị này sử dụng nước từ mương phía sau cơ sở để sản xuất nước uống đóng bình hiệu Vimass Núi Voi. Ảnh: Gia Đình và Xã Hội. Sau khi bơm nước từ mương lên, Phúc Hà xử lý qua các quy trình lọc thô, lọc bằng máy móc rồi đem sản phẩm đóng bình, dán màng co với nhãn hiệu Vimass Núi Voi. Mỗi bình Vimass Núi Voi, Phúc Hà bán giao cho các đại lý với mức 9.000 đồng/bình 20 lít và bán lẻ 13.000 đồng/bình 20 lít. Ảnh: Gia Đình và Xã Hội. Trên mỗi bình nước 20 lít của Phúc Hà đều có nội dung "Nước Vimass là nước uống đóng chai được khai thác từ những mạch nước ngầm nằm sâu trong lòng núi Voi. Đảm bảo độ tinh khiết tuyệt đối nhờ được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược, thanh trùng bằng Ozone và tia cực tím với công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn chất lượng cao". Ảnh: Gia Đình và Xã Hội. Lấy nước giếng bơm sản xuất nước uống đóng chai: Ngày 13/5, tại thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố đã phát hiện 1 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai có hành vi dùng nước ngầm để sản xuất. Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai này mang tên cocobay của công ty TNHH sản xuất và thương mại Tâm Bình do ông Trương Minh Tâm (33 tuổi) trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng làm chủ. (Ảnh minh họa). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Cảnh sát môi trường phát hiện cơ sở này đang sản xuất nước uống đóng chai trực tiếp bằng nguồn nước ngầm của cơ sở; trong khi đó quy định phải dùng nước máy. Qua làm việc, cơ sở này hoạt động từ cuối năm 2018, không có giấy phép khai thác nước ngầm, phục vụ cho việc sản xuất nước đóng chai. (Ảnh minh họa). Phát hiện cơ sở sản xuất nước uống không đảm bảo vệ sinh: Ngày 23/4/2019, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh và chính quyền địa phương kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm đối cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết Kiên Nhẫn do ông Đỗ Trung Kiên (SN 1977, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) làm chủ. Ảnh: CAND. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động sản xuất nước uống đóng bình, Đoàn kiểm tra ghi nhận điều kiện cơ sở không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; kho bảo quản không có; khu vực sản xuất, dụng cụ, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, côn trùng động vật gây hại xâm nhập; khu vực chiết rót nước khoáng thiên nhiên, đóng chai, nước uống đóng chai không kín; cơ sở không trang bị hệ thống diệt khuẩn không khí…(Ảnh: CAND) Đáng lưu ý, ở cơ sở này hiện đang sản xuất 3 loại nước uống đóng chai hiệu Aqua Kien (loại 20 lít) có địa chỉ sản xuất tại xã An Thạnh, huyện Bến Cầu; nước uống đóng chai hiệu Huy Hoàng loại 1.500ml có địa chỉ sản xuất tại huyện Châu Thành, An Giang và nước uống đóng chai hiệu Suối Rồng loại 350ml, địa chỉ sản xuất tại TP Hải Phòng. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Kiên đã không cung cấp được hồ sơ công bố công nhận 3 nhãn hiệu này; không có giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. (Ảnh: CAND). Phát hiện nước tinh khiết “bẩn” và tái nhiễm khuẩn độc: Ngày 16/3/2019, Thanh tra Sở Y tế, TP HCM phát hiện nước uống tinh khiết đóng chai nhãn hiệu 079 của hộ kinh doanh nước uống đóng bình Hà Văn Vân (số 18, đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú, quận 9) không đảm bảo vệ sinh. Thanh tra Sở Y tế xác định loại nước uống đóng chai này không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Quy trình đóng bình và súc rửa bình dễ gây nhiễm khuẩn. (Ảnh minh họa). Cùng ngày, đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu nước để xét nghiệm các chất. Đồng thời, yêu cầu cơ sở ngưng trao đổi, mua bán đối với những lô hàng đã lấy mẫu nước chờ kết quả kiểm tra. Xem thêm video: Đình chỉ hoạt động cơ sở sản xuất nước đóng bình không đảm bảo chất lượng. Nguồn: Đài Truyền Hình Vĩnh Long.