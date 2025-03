Ngoài Văn Toàn, Hòa Minzy còn thân với cầu thủ nào?

Nữ ca sĩ Hòa Minzy vừa mời Văn Toàn đóng vai liền anh để quảng bá cho MV Bắc Bling. Hơn 10 năm qua, cả hai là bạn bè rất thân thiết. Ảnh: Znews. Theo Phụ Nữ Số, trong một livestream, Văn Toàn cho biết, anh từng cho Hòa Minzy 4 tỷ để làm MV. Hiện tại, Hòa Minzy nợ Văn Toàn 750 triệu đồng. Ảnh: Phụ Nữ Số. Văn Toàn không phải là cầu thủ duy nhất thân thiết với Hòa Minzy. Nữ ca sĩ còn có tình bạn đẹp với Đoàn Văn Hậu. Ảnh: Bóng Đá Plus. Trong đám cưới của Văn Hậu và Doãn Hải My, nữ ca sĩ chia sẻ, cô biết ơn Văn Hậu cả cuộc đời vì được anh giúp đỡ lúc khó khăn. “Một hay nhiều bài hát cũng không thể hiện được hết tấm lòng của em. Hậu là người em thân thiết của em và My cũng vậy", Hòa Minzy bày tỏ. Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật. Hòa Minzy luôn quan tâm đến Doãn Hải My. Nữ ca sĩ từng liên tục quạt cho vợ Đoàn Văn Hậu bớt nóng lúc mất điện trong đám cưới. Ảnh: Dân Việt. Đi ăn cưới cầu thủ Đình Trọng, Hòa Minzy biểu cảm khó đỡ trước màn tình tứ của vợ chồng Đoàn Văn Hậu. Ảnh: Tiền Phong. Hòa Minzy còn thân thiết với Quang Hải, Đức Chinh. Ảnh: Dân Việt. Nữ ca sĩ dự đám cưới của Quang Hải. Ảnh: FB Hòa Minzy. Liên quan đến việc Hòa Minzy đi ăn cưới các cầu thủ nổi tiếng, một cư dân mạng nhận xét nữ ca sĩ “lanh chanh, mâm nào cũng có”. Hòa Minzy đáp trả ý kiến trái chiều rằng cô rất bận rộn nên chỉ tham gia đám cưới của những người cô yêu thương, kính nể và trân trọng. Ảnh: Saostar. Cô nói thêm: “Tôi hòa đồng, nhiều bạn chơi. Tôi còn đang lo đám cưới tôi quá nhiều bạn, không biết sắp xếp sao. Từ hội cầu thủ, vận động viên, hoa hậu, nghệ sĩ, bạn bè tới gia đình 2 bên. Tôi được yêu quý và nhiệt tình thì mới góp mặt trong ngày vui của bạn bè chứ”. Ảnh: FB Hòa Minzy. Xem video: "NS Xuân Hinh bắn rap trong MV Bắc Bling của Hòa Minzy". Nguồn FB Hoà Minzy

