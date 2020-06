Tin nóng ngày 10/6: Khởi tố con nuôi Đường Nhuệ

1. Lời khai người mẹ vứt con xuống hố ga: Khoảng 15h ngày 8/6, người dân xã Thanh Mỹ phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga giữa trời nắng nóng trên 40 độ C trong suốt 3 ngày. Thời điểm được phát hiện, cháu bé trong tình trạng không có quần áo mặc, 2 mắt, mũi, miệng, cơ thể đang bị dòi bọ bám dính, bị kiệt sức do không được ăn uống. Sau đó cháu bé được đưa đi cấp cứu. Ngày 10/6, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã xác định người bỏ rơi cháu bé là P.T. T (SN 1989, trú tại Hà Nam; mẹ đẻ cháu bé). Ngày 6/6, T. đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến đêm, T. thấy vỡ nước ối và trở dạ và ra ruộng rau tự sinh con. Vì không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, T. đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ. 2. Xuất hiện đối tượng dụ dỗ học sinh nam ở Hoàn Kiếm Hà Nội: Công an quận Hoàn Kiếm cảnh báo, một đối tượng lạ mặt điểu khiển xe Honda Airblade màu đỏ, biển kiểm soát loại 4 số bị dán đề can hình bướm vàng che khuất thường xuyên có mặt tại các cổng trường học để rủ học sinh nam lên xe máy nhờ đi lấy giấy tờ và hứa sẽ cho tiền. Đối tượng tuổi từ 35-40, cao từ 1,67-1,72m, mặc áo chống nắng dài tay có mũ, quần tối màu, đi giày lười tối màu, đội mũ bảo hiểm màu đen. 5. Con nuôi Đường “Nhuệ” bị khởi tố: Cơ quan điều tra VKSND tối cao vừa khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” có liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") ở Thái Bình. Đồng thời đang làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan trong việc bỏ lọt tội phạm, không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Con nuôi Nguyễn Xuân Đường - Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng") được xác định là người tham gia trong vụ án "Cố ý gây thương tích" mới bị khởi tố. Cơ quan điều tra xác định vụ án xảy ra từ năm 2018 nhưng các đối tượng không bị khởi tố. Với cái mác "con nuôi" của Nguyễn Xuân Đường, Bùi Mạnh Tiến là tay chân đắc lực cho cặp vợ chồng Đường - Dương và đã có nhiều tiền sự về tội hành hung người khác. 6. Tạm giữ hình sự thầy giáo dạy sinh học dâm ô: Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Hoàng Nhựt, giáo viên dạy môn sinh học của Trường THCS Phước Minh để điều tra hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Nhiều học sinh nam tố thầy giáo dạy sinh học dâm ô bằng cách “nhờ chỉnh lại khóa quần”. Sau đó ông dụ học sinh quan hệ tình dục. Ảnh học sinh tại trường Phước Minh. 7. Làm theo trò game, cháu bé bị trói đến chết đói: Chiều tối 9/6, cháu Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi, trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) được tìm thấy ở trong nhà hoang và đã tử vong, 2 tay bị trói. Khám xét, cháu chết vì bị bỏ đói và khát hai ngày. Cơ quan chức năng đã bước đầu đã xác định được hung thủ là Đào Ngọc H., đang học lớp 11 khai nhận động cơ giết nạn nhân do nam sinh này thực hiện theo trò chơi điện tử. H. đưa bé Đô đi với động cơ là giấu bé rồi sau đó sẽ đưa cháu bé về như mình là người có công tìm ra bé. Tuy nhiên, khi thấy gia đình, cơ quan chức năng đi tìm, nam sinh H. lo sợ không đưa cháu bé về nữa, dẫn đến sự việc đau lòng. 8. Cháu bé suýt mất mạng vì bố mẹ quên trên ô tô: Khoảng 12 giờ trưa ngày 8/6, khi bé trai đang chơi trên ôtô thì bố mẹ khóa sập cửa lại (bằng khóa điều khiển) để quên con xe. Sau khoảng hơn 2 tiếng, gia đình không thấy con nên đi tìm và phát hiện cháu đang nằm vật trong ôtô, bị hôn mê, đi vệ sinh không tự chủ, sốt cao. Tại bệnh viện, các bác sĩ đánh giá tình trạng cháu nguy hiểm, sốt trên 41 độ, co giật… Ảnh minh họa. 9. “Ngáo đá” cầm dao tấn công công an: Vào khoảng 4h sáng ngày 9/6, đối tượng Tăng Bá Hưng (SN 1980, tỉnh Hải Dương) “ngáo đá” đang cầm dao uy hiếp vợ chồng anh Nguyễn Kim Long tại phường Ngọc Châu (TP Hải Dương). Nhân lúc sơ hở, vợ chồng anh thoát được ra ngoài nhà, còn hắn cố thủ trong nhà. Sau hơn 2 tiếng, đối tượng bất ngờ thoát ra khỏi nhà, trên tay cầm 2 con dao nhằm thẳng lực lượng công an tấn công. Các trinh sát nhanh chóng dùng lá chắn đỡ và khống chế hắn.

1. Lời khai người mẹ vứt con xuống hố ga: Khoảng 15h ngày 8/6, người dân xã Thanh Mỹ phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga giữa trời nắng nóng trên 40 độ C trong suốt 3 ngày. Thời điểm được phát hiện, cháu bé trong tình trạng không có quần áo mặc, 2 mắt, mũi, miệng, cơ thể đang bị dòi bọ bám dính, bị kiệt sức do không được ăn uống. Sau đó cháu bé được đưa đi cấp cứu. Ngày 10/6, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã xác định người bỏ rơi cháu bé là P.T. T (SN 1989, trú tại Hà Nam; mẹ đẻ cháu bé). Ngày 6/6, T. đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến đêm, T. thấy vỡ nước ối và trở dạ và ra ruộng rau tự sinh con. Vì không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, T. đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ. 2. Xuất hiện đối tượng dụ dỗ học sinh nam ở Hoàn Kiếm Hà Nội: Công an quận Hoàn Kiếm cảnh báo, một đối tượng lạ mặt điểu khiển xe Honda Airblade màu đỏ, biển kiểm soát loại 4 số bị dán đề can hình bướm vàng che khuất thường xuyên có mặt tại các cổng trường học để rủ học sinh nam lên xe máy nhờ đi lấy giấy tờ và hứa sẽ cho tiền. Đối tượng tuổi từ 35-40, cao từ 1,67-1,72m, mặc áo chống nắng dài tay có mũ, quần tối màu, đi giày lười tối màu, đội mũ bảo hiểm màu đen. 5. Con nuôi Đường “Nhuệ” bị khởi tố: Cơ quan điều tra VKSND tối cao vừa khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” có liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") ở Thái Bình. Đồng thời đang làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan trong việc bỏ lọt tội phạm, không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Con nuôi Nguyễn Xuân Đường - Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng") được xác định là người tham gia trong vụ án "Cố ý gây thương tích" mới bị khởi tố. Cơ quan điều tra xác định vụ án xảy ra từ năm 2018 nhưng các đối tượng không bị khởi tố. Với cái mác "con nuôi" của Nguyễn Xuân Đường, Bùi Mạnh Tiến là tay chân đắc lực cho cặp vợ chồng Đường - Dương và đã có nhiều tiền sự về tội hành hung người khác. 6. Tạm giữ hình sự thầy giáo dạy sinh học dâm ô: Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Hoàng Nhựt, giáo viên dạy môn sinh học của Trường THCS Phước Minh để điều tra hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Nhiều học sinh nam tố thầy giáo dạy sinh học dâm ô bằng cách “nhờ chỉnh lại khóa quần”. Sau đó ông dụ học sinh quan hệ tình dục. Ảnh học sinh tại trường Phước Minh. 7. Làm theo trò game, cháu bé bị trói đến chết đói: Chiều tối 9/6, cháu Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi, trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) được tìm thấy ở trong nhà hoang và đã tử vong, 2 tay bị trói. Khám xét, cháu chết vì bị bỏ đói và khát hai ngày. Cơ quan chức năng đã bước đầu đã xác định được hung thủ là Đào Ngọc H., đang học lớp 11 khai nhận động cơ giết nạn nhân do nam sinh này thực hiện theo trò chơi điện tử. H. đưa bé Đô đi với động cơ là giấu bé rồi sau đó sẽ đưa cháu bé về như mình là người có công tìm ra bé. Tuy nhiên, khi thấy gia đình, cơ quan chức năng đi tìm, nam sinh H. lo sợ không đưa cháu bé về nữa, dẫn đến sự việc đau lòng. 8. Cháu bé suýt mất mạng vì bố mẹ quên trên ô tô: Khoảng 12 giờ trưa ngày 8/6, khi bé trai đang chơi trên ôtô thì bố mẹ khóa sập cửa lại (bằng khóa điều khiển) để quên con xe. Sau khoảng hơn 2 tiếng, gia đình không thấy con nên đi tìm và phát hiện cháu đang nằm vật trong ôtô, bị hôn mê, đi vệ sinh không tự chủ, sốt cao. Tại bệnh viện, các bác sĩ đánh giá tình trạng cháu nguy hiểm, sốt trên 41 độ, co giật… Ảnh minh họa. 9. “Ngáo đá” cầm dao tấn công công an: Vào khoảng 4h sáng ngày 9/6, đối tượng Tăng Bá Hưng (SN 1980, tỉnh Hải Dương) “ngáo đá” đang cầm dao uy hiếp vợ chồng anh Nguyễn Kim Long tại phường Ngọc Châu (TP Hải Dương). Nhân lúc sơ hở, vợ chồng anh thoát được ra ngoài nhà, còn hắn cố thủ trong nhà. Sau hơn 2 tiếng, đối tượng bất ngờ thoát ra khỏi nhà, trên tay cầm 2 con dao nhằm thẳng lực lượng công an tấn công. Các trinh sát nhanh chóng dùng lá chắn đỡ và khống chế hắn.