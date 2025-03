Sửng sốt thủ phạm sản sinh "vũ khí hóa học" bí ẩn giữa rừng xanh

Hổ không chỉ là loài săn mồi đáng gờm mà còn sở hữu một " vũ khí hóa học" đặc biệt: nước tiểu, có khả năng tái định hình hệ sinh thái rừng. (Ảnh: American Museum of Natural History) Nước tiểu hổ chứa nồng độ cao các hợp chất nitơ, đặc biệt là urê, khi phân hủy tạo ra amoniac, làm tăng đột ngột nồng độ nitơ trong đất. (Ảnh: The Indian Express) Điều này khiến nhiều loài cây bị "sốc" và chết, tạo ra những khoảng đất trống trong rừng, thay đổi cấu trúc thảm thực vật. (Ảnh: Minden Pictures) Nước tiểu hổ còn có tính axit (pH khoảng 5,5), tương đương với nước chanh, gây hại cho rễ cây và làm đất trở nên quá chua. (Ảnh: Tiger Safari India) Tác động này không ngẫu nhiên mà được định vị chính xác, vì hổ thường dùng nước tiểu để đánh dấu lãnh thổ. (Ảnh: Tiger Safari India) Nước tiểu hổ còn ức chế sự phát triển của nấm mốc nhờ chứa một loại pheromone đặc biệt, hoạt động như một "vắc-xin" tự nhiên. (Ảnh: NDTV) Sự suy giảm số lượng hổ trong tự nhiên đã gây mất cân bằng hệ sinh thái, dẫn đến sự phát triển tràn lan của các loài dây leo và thay đổi thảm thực vật. (Ảnh: Zoospensefull) Nước tiểu hổ nuôi nhốt không có tác dụng mạnh như hổ hoang dã do khẩu phần ăn khác biệt, làm giảm hiệu quả sinh thái của chúng. (Ảnh:Getty Images) Mời quý độc giả xem thêm video: Vũ khí đáng sợ Leonidas Expeditionary diệt UAV trong chớp mắt.

