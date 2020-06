Tin nóng ngày 8/6: Rolls-Royce Phantom cháy phừng phừng - CSCĐ Kỵ binh diễu hành

1. Nhiệm vụ đặc biệt của lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh: Sáng nay, tại Tòa nhà Quốc hội, Bộ Công an tổ chức diễu hành, ra mắt lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Kỵ binh, đồng thời báo cáo kết quả trước đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ tham gia đấu tranh truy bắt các đối tượng truy nã ẩn náu, lẩn trốn tại các khu vực rừng núi, vùng biên giới. Ngoài ra, ngựa còn được sử dụng để vận chuyển vũ khí, quân trang, quân lượng phục vụ triển khai phương án tác chiến, hành quân dã ngoại trong thời gian dài và cứu nạn, cứu hộ tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, điều kiện địa hình phức tạp. Lực lượng kỵ binh của Bộ Công an còn có thể tham gia thực hiện các nghi thức, nghi lễ cấp quốc gia, tham gia diễu binh, diễu hành, đồng thời tham gia đua ngựa tại hội thao quân sự quốc tế hoặc các giải đua ngựa trong nước. Theo thuyết minh, giống ngựa được Bộ Công an lựa chọn có sức khỏe tốt, khả năng thích nghi cao với điều kiện khắc nghiệt. Sự dẻo dai, ngoại hình của ngựa phù hợp với việc tuần tra, kiểm soát và xử lý các tình huống biểu tình, bạo loạn... Tính tới nay, lực lượng chức năng đã nhân giống được bốn ngựa con, trọng lượng sơ sinh từ 23-28 kg, tăng tổng số đàn ngựa lên 100 con. 2. Hé lộ tấm thẻ đỏ trên xe sĩ quan quân đội có nồng độ cồn cao: Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương vừa lập biên bản vi phạm, tạm giữ xe ô tô BKS 34A-043.43 để kiểm tra nồng độ cồn. Quá trình kiểm tra, cảnh sát đã phát hiện lái xe là anh Nguyễn Khắc Nam (SN năm 1979, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) vi phạm nồng độ cồn 0,802mg/lít khí thở. Trong quá trình làm việc, lái xe bất hợp tác, không ký biên bản vi phạm và tự xưng là sĩ quan quân đội. Trên kính trước của xe ô tô con mang biển kiểm soát 34A-043.43 có để một tấm thẻ dán hình một thiếu tá quân đội với dòng chữ “Bộ Quốc phòng”. Tấm thẻ có ghi tên đầy đủ Nguyễn Khắc Nam, nơi công tác, số điện thoại, biển số xe ô tô, vị trí đỗ xe và thời hạn sử dụng là 2 năm. 3. Cháy xe Rolls-Royce Phantom tại Quảng Ninh: Mới đây, tại km 286, quốc lộ 18, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, chiếc siêu xe Rolls-Royce Phantom tại Quảng Ninh mang biển "siêu vip" 14A-388.xx đang di chuyển thì mất lái đâm đổ bờ tường rồi bốc cháy ngùn ngụt. Ngay sau khi xe bốc cháy, tài xế đã thông báo cho cơ quan chức năng. Lực lượng PCCC TP Móng Cái đã có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa cho chiếc xe. Sau khi được dập tắt chiếc xe đã được xe cứu hộ di chuyển đi nơi khác. 4. Đầu độc gia đình người yêu bằng thuốc độc: Chị Phạm Thị G. (Phù Mỹ, Bình Định) lấy nước từ bình lọc nước của gia đình để uống thấy có nhiều điểm lạ như nước có mùi khó chịu, uống vào đầu lưỡi tê. Sau đó, chị thấy mệt, khó thở và được đưa đi cấp cứu. Sự việc được gia đình báo cho Công an huyện Phù Mỹ. Sau khi điều tra, Lê Trọng Cư đã nhận mình là thủ phạm bỏ thuốc độc tại nhà chị G. Cư là người yêu chị G. làm thợ hồ. Ảnh minh họa.>>> Xem thêm video: Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh oai nghiêm diễu hành trước Lăng Bác và Nhà quốc hội | VTV24

