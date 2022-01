Tin nóng 30/1: Phát hiện thi thể nữ giới không còn nguyên vẹn dưới hầm biogas

Cặp vợ chồng bị bắn trọng thương vì nhặt khúc gỗ: Do vướng khúc gỗ nằm chắn ngang đường, an Vi Văn Bình (SN 1991) cùng vợ là Nông Thị Huệ (SN 1990, trú huyện Tràng Định, Lạng Sơn) cúi xuống di chuyển thì bị đối tượng giấu mặt mai phục nơi đường vắng dùng súng đạn bi bắn nhiều phát vào người nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ngày 30/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đang truy tìm hung thủ.