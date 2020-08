Tin nóng ngày 2/8: Vợ chồng tật nguyền ngất lịm vì con trai đuối nước

1. Vợ chồng tật nguyền ngất lịm vì con trai đuối nước: Ngày 2/8, tin từ chính quyền xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến cháu bé 2 tuổi tử vong thương tâm. Khi phát hiện thi thể cháu bé, bố mẹ cháu đã ngất lịm vì quá sốc. Được biết, bố cháu bị liệt bẩm sinh, mẹ lại bị câm và điếc bẩm sinh. Căn nhà nhỏ hiện tại của anh chị là do bà con làng xóm vận động, gom góp làm nên. 2. Thuê người cảnh giới cho 34 khách bay lắc trong quán karaoke: Ngày 2/8, Công an tỉnh Hải Phòng cho biết vừa tiến hành kiểm tra quán karaoke Thành Ngân (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh) do có biểu hiện hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Kiểm tra quán, phát hiện có 3 phòng hát đang hoạt động, với 51 người (21 nữ và 30 nam, trong đó 13 nhân viên). Tiến hành test nhanh nước tiểu của 51 người có mặt tại quán, phát hiện có 34 trường hợp dương tính với chất ma tuý. 3. Nam thanh niên nhặt được 50 triệu đồng trả cho người đánh mất: Ngày 2/8, Công an xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá vừa tiếp nhận sự việc anh Phạm Quang Linh (SN 1998) trình báo về việc anh nhặt được chiếc túi trên đường. Sau khi nhận được trình báo của công dân, lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản đồng thời xác minh và tiến hành giao lại tài sản cho ông Trịnh Đình Quản (SN 1960) địa chỉ ở xã Hà Bình (Hà Trung). 4. Phát hiện gần 1 triệu khẩu trang không rõ nguồn gốc: Ngày 2/8, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết gần 13h ngày 31/7, lực lượng Phòng CSGT tuần tra kiểm soát tại xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh) thì phát hiện xe ô tô tải mang biển số 29H-383.83 do Phan Xuân Thanh (30 tuổi, trú tại Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đón dừng phương tiện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 947.500 cái khẩu trang y tế không có giấy tờ hợp lệ chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ. 5. Hai tử tù chết trong phòng biệt giam: Khoảng 9h ngày 1/8. Các quản giáo, giám thị của Trại tạm giam, Công an tỉnh Bắc Kạn đã phát hiện hai phạm nhân là Lương Văn Bằng (SN 1988) và Lăng Văn Vân (SN 1988) cùng trú xóm Lũng Luông, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng đã tử vong trong tư thế treo cổ, nghi do tự tử. 6. Thanh niên trốn nã gần 1 năm vì đánh con nợ nhập viện sa lưới: Ngày 2/8, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã bắt giữ đối tượng Đinh Thanh Tú (SN 1996, trú tại ngõ 85 Bát Khối, phường Long Biên, quận Long Biên). Tú là đối tượng hành hung con nợ đến nhập viện cấp cứu vào tháng 9/2019. Thanh niên này bị bắt khi đang lẩn trốn tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tú bị Công an quận Đống Đa truy nã trước đó. 7. Đôi nam nữ vận chuyển 32 bánh heroin: Ngày 2/8, tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết vào lúc 18h ngày 1/8, tại khu vực Bến xe khách Sơn La, cơ quan này đã phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên, Cục Hải quan Điện Biên phát hiện, bắt quả tang đôi nam nữ đang vận chuyển 32 bánh heroin. Qua đấu tranh, công an xác định đôi nam nữ là Lầu Văn Sầu (SN 1999) và Đồng Thị Thủy (SN 1984) cả hai cùng ngụ tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. >>> Xem thêm video: Cặp đôi vận chuyển ma túy, đi giao cho đối tượng "ngáo đá". Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

