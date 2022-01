Tin nóng 5/1: Đâm chết hàng xóm vì đổ rác trước cửa nhà mình

Đâm chết hàng xóm vì đổ rác trước cửa nhà mình: Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc xả nước bẩn và rác thải ra đường đi trước cổng nhà, Nguyễn Văn Vụ (47 tuổi, trú huyện Ninh Giang, Hải Dương) dùng dao đâm hàng xóm ông N.H.V. (SN 1962) khiến nạn nhân tử vong. Ngày 5/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang tạm giữ Vụ để điều tra, làm rõ. Nghĩ bị chặn đánh, tài xế cố tình tông chết người: Nghĩ nạn nhân là những người đã chém ô tô và chặn đánh mình trước đó, Lê Hồng Quang (SN 1981, trú huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) điều khiển xe đâm vào phía bên trái xe máy của nạn nhân khiến 1 người tử vong. Ngày 5/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Quang. Bảo mẫu làm giả sổ đỏ vay gần 1,4 tỷ đồng: Sau khi lên mạng đặt mua nhiều sổ đỏ giả, Đoàn Thị Kim Thanh (35 tuổi, ngụ phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng là bảo mẫu 1 nhóm lớp giữ trẻ) đã mang đi cầm cố, lừa đảo nhiều người chiếm đoạt với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Ngày 5/1, Công an quận Sơn Trà cho biết đã bắt tạm giam Thanh để điều tra, làm rõ. Thanh niên ra vào 400 tài khoản Facebook "như đi chợ", lừa 10 tỷ đồng: Từ chỗ hỗ trợ người chơi Facebook để lấy uy tín, Phạm Vũ Quang Trường (20 tuổi, trú thị xã Gò Công, Tiền Giang) sau đó dùng chính những tài khoản này kể lừa đảo với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Ngày 5/1, Công an tỉnh Đắk Lắk biết vừa bắt giữ Trường để điều tra, làm rõ. Gã đàn ông nhiều lần giao cấu với nữ sinh lớp 8: Trương Kiến Đoan (30 tuổi trú tại xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) làm nghề thợ xây. Trong thời gian xây bờ kè hồ cho một gia đình ở cùng xã, Đoan làm quen và lấy Facebook kết bạn với con gái chủ nhà ( học sinh lớp 8) và có nhiều lần quan hệ tình dục với nữ sinh này. Ngày 5/1, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang tạm giữ Đoan để điều tra, làm rõ. Buộc thôi việc cô giáo "tự tử" trước mặt hiệu trưởng: Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Quốc Việt (quận 7, TP HCM) vừa ký quyết định buộc thôi việc với bà V.T.N.H, cô giáo uống thuốc 'tự tử' sau buổi họp kiểm điểm hồi cuối năm 2021. Quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc với bà Võ Thị Như Hoa có hiệu lực từ 31/12/2021. Bắt nguyên tổng giám đốc Apatit Việt Nam: Ngày 5/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Huy, nguyên tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam (Apatit Việt Nam). Ông Huy bị cáo buộc vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên... Va chạm với ô tô đầu kéo, chồng tử vong, vợ bị thương: Tối 4/1, xe đầu kéo do Dương Văn H. (SN 1990, ở Hải Dương) điều khiển khi đến phường Đông Hải quận Lê Chân, Hải Phòng thì va chạm với xe máy do ông Nguyễn Văn C. (SN 1974, trú quận Ngô Quyền) điều khiển đi cùng chiều, phía sau chở vợ. Hậu quả, người chồng tử vong, người vợ bị thương nặng. .>>> Xem thêm video: Lời khai rợn người của kẻ ngáo đá chém chết 5 người ở Thái Nguyên. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Đâm chết hàng xóm vì đổ rác trước cửa nhà mình: Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc xả nước bẩn và rác thải ra đường đi trước cổng nhà, Nguyễn Văn Vụ (47 tuổi, trú huyện Ninh Giang, Hải Dương) dùng dao đâm hàng xóm ông N.H.V. (SN 1962) khiến nạn nhân tử vong. Ngày 5/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang tạm giữ Vụ để điều tra, làm rõ. Nghĩ bị chặn đánh, tài xế cố tình tông chết người: Nghĩ nạn nhân là những người đã chém ô tô và chặn đánh mình trước đó, Lê Hồng Quang (SN 1981, trú huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) điều khiển xe đâm vào phía bên trái xe máy của nạn nhân khiến 1 người tử vong. Ngày 5/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Quang. Bảo mẫu làm giả sổ đỏ vay gần 1,4 tỷ đồng: Sau khi lên mạng đặt mua nhiều sổ đỏ giả, Đoàn Thị Kim Thanh (35 tuổi, ngụ phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng là bảo mẫu 1 nhóm lớp giữ trẻ) đã mang đi cầm cố, lừa đảo nhiều người chiếm đoạt với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Ngày 5/1, Công an quận Sơn Trà cho biết đã bắt tạm giam Thanh để điều tra, làm rõ. Thanh niên ra vào 400 tài khoản Facebook "như đi chợ", lừa 10 tỷ đồng: Từ chỗ hỗ trợ người chơi Facebook để lấy uy tín, Phạm Vũ Quang Trường (20 tuổi, trú thị xã Gò Công, Tiền Giang) sau đó dùng chính những tài khoản này kể lừa đảo với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Ngày 5/1, Công an tỉnh Đắk Lắk biết vừa bắt giữ Trường để điều tra, làm rõ. Gã đàn ông nhiều lần giao cấu với nữ sinh lớp 8: Trương Kiến Đoan (30 tuổi trú tại xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) làm nghề thợ xây. Trong thời gian xây bờ kè hồ cho một gia đình ở cùng xã, Đoan làm quen và lấy Facebook kết bạn với con gái chủ nhà ( học sinh lớp 8) và có nhiều lần quan hệ tình dục với nữ sinh này. Ngày 5/1, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang tạm giữ Đoan để điều tra, làm rõ. Buộc thôi việc cô giáo "tự tử" trước mặt hiệu trưởng: Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Quốc Việt (quận 7, TP HCM) vừa ký quyết định buộc thôi việc với bà V.T.N.H, cô giáo uống thuốc 'tự tử' sau buổi họp kiểm điểm hồi cuối năm 2021. Quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc với bà Võ Thị Như Hoa có hiệu lực từ 31/12/2021. Bắt nguyên tổng giám đốc Apatit Việt Nam: Ngày 5/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Huy, nguyên tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam (Apatit Việt Nam). Ông Huy bị cáo buộc vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên... Va chạm với ô tô đầu kéo, chồng tử vong, vợ bị thương: Tối 4/1, xe đầu kéo do Dương Văn H. (SN 1990, ở Hải Dương) điều khiển khi đến phường Đông Hải quận Lê Chân, Hải Phòng thì va chạm với xe máy do ông Nguyễn Văn C. (SN 1974, trú quận Ngô Quyền) điều khiển đi cùng chiều, phía sau chở vợ. Hậu quả, người chồng tử vong, người vợ bị thương nặng. .>>> Xem thêm video: Lời khai rợn người của kẻ ngáo đá chém chết 5 người ở Thái Nguyên. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.