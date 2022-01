Tin nóng 2/1: Mất hàng trăm triệu đồng vì tin thầy bói “có vàng trong vườn“

Mất hàng trăm triệu đồng vì tin thầy bói "có vàng trong vườn": Lợi dụng gia đình tin vào mê tín dị đoan, Nguyễn Thành Nghĩa (SN 1969, trú huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đã bỏ vàng giả xuống đất và bảo gia đình ông Nguyễn Thành Nghĩa (SN 1969, trú cùng địa phương) đào lên. Tưởng là vàng thật, gia đình đem 260 triệu đồng để cảm tạ thầy bói. Ngày 2/1, Công an huyện Hải Lăng cho biết đã bắt tạm giam Nghĩa để điều tra, làm rõ. Thanh niên say xỉn phóng hỏa đốt nhà mẹ ruột: Say rượu về, Huỳnh Quốc Tiến (24 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, An Giang) đã cự cãi với mẹ ruột, đuổi vợ con ra rồi bật lửa đốt nhà. Vụ cháy khiến căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn và cháy một phần nhà kế bên, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 100 triệu đồng. Ngày 2/1, Công an huyện Châu Thành cho biết đang tạm giữ Tiến để điều tra. Mâu thuẫn với bạn gái, nam thanh niên đập phá quán karaoke: Do mâu thuẫn với bạn nữ trong quá trình hát, Hoàng Thế Anh (SN 1993, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã phá hủy nhiều tài sản trong quán. Đáng chú ý, trong thời điểm dịch bệnh, quán karaoke Red Bull vẫn mở chui bất chấp lệnh cấm của tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 2/1, Thế Anh bị Công an huyện Hương Sơn bắt tạm giam. Triệt xóa đường dây lô đề với mức giao dịch hơn 350 triệu đồng mỗi ngày: Ngày 2/1, Công an Thành phố Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt giữ, triệu tập đấu tranh với 14 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề với số tiền giao dịch mỗi ngày hơn 350 triệu đồng. Công an xác định đường dây lô đề trên gồm 3 cấp đại lý, hoạt động có tổ chức, mang tính chuyên nghiệp, trao đổi qua tin nhắn trên mạng xã hội. Nửa đêm khống chế bảo vệ cướp tiền ngân hàng: Do không có công việc ổn định và bị đòi nợ, Vũ Văn Ninh (SN 1985, trú huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) đột nhập vào Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Cẩm Giàng khống chế, trói bảo vệ rồi phá 2 két sắt của ngân hàng nhưng không được nên bỏ về nhà. Ngày 2/1, Công an huyện Cẩm Giàng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ninh. Nghi án con trai sát hại mẹ ruột: Ngày 2/1, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Phú Lễ, huyện Ba Tri khiến một người phụ nữ thiệt mạng. Nạn nhân là bà Đ.T.L. (58 tuổi, người địa phương). Nghi phạm liên quan đến vụ án được nghi vấn là con trai của nạn nhân. Anh ta có biểu hiện mắc bệnh tâm thần. Hai xe máy đi ngược chiều đâm nhau, 3 người tử vong: Tối 1/1, xe máy do Trần Văn Đức (SN 2005, trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển, chở Nguyễn Thanh Nam (SN 2006, cùng trú ở địa phương) Khi đến xã Vinh Xuân, xảy ra va chạm với xe máy do Phạm Văn Nhật (SN 2001, trú TP Huế) điều khiển, chở Lê Viết Bi (SN 1998, trú xã Phú Hải, huyện Phú Vang) lưu theo hướng ngược lại. Hậu quả, 3 người tử vong. >>> Xem thêm video: Bến Tre: Khởi tố vụ án 2 người phụ nữ bị sát hại ở chòi vịt. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

