Tin nóng ngày 29/1: 3 người thương vong trong vụ án kinh hoàng tại Yên Bái

3 người thương vong trong vụ án mạng kinh hoàng tại Yên Bái: Khoảng 9h sáng 29/1, tại nhà ông Bàn Tiến H. (sinh năm 1965, ở thôn làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), Đặng Tiến Chày (sinh năm 1985, trú tại thôn làng Mới) sau khi trốn từ viện tâm thần về đã đi tìm người yêu cũ là chị L.T.H. Do không muốn gặp Chày, nên chị H đã chạy vào nhà ông Đặng Tiến H. để trốn. Khi đến nhà ông H, Chày không tìm được người yêu cũ nên đã tức giận dùng dao chém ông H và bà Đặng Thị C (vợ ông H), khiến 2 người bị thương nặng. Sau khi gây án, Chày đã dùng dao tự sát. (Ảnh: VOV) Thao túng cổ phiếu, 2 cá nhân bị phạt 1,2 tỷ đồng: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Thanh Xuân (Thái Nguyên) và ông Nguyễn Thành Nam ( Bắc Giang) vì đã có hành vi thao túng cổ phiếu. Theo đó, ông Xuân và ông Nam bị xử phạt mỗi người 600 triệu đồng. Lý do xử phạt là 2 người này cùng sử dụng 102 tài khoản để giao dịch tạo cung cầu giả tạo nhằm thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu TTB của Công ty CPTập đoàn Tiến Bộ. Đâm chém tại quán karaoke ở TP Thủ Đức, 2 người thương vong: Ngày 29/1, Công an TP Thủ Đức, TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng tại quán karaoke Nhạc Việt trên địa bàn khiến 2 người thương vong. Khuya ngày 28/1, nhóm thanh niên vào quán karaoke Nhạc Việt để hát, rạng sáng 29/1 xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến các thanh niên xông vào ẩu đả, đâm chém nhau khiến anh N.N.T. (29 tuổi) tử vong, 1 người khác bị thương. Khởi tố 16 ‘quái xế’ đua xe gây náo loạn đường phố Hà Nội: Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội đã khởi tố 16 đối tượng về hành vi đua xe, lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng. Các đối tượng gồm Nguyễn Quốc Anh (16 tuổi, Hà Đông), Nguyễn Tuấn Thịnh (16 tuổi, Thanh Xuân), Bùi Quang Tiến (18 tuổi, Hai Bà Trưng), Nguyễn Tuấn Tú (18 tuổi, Ứng Hòa) cùng 12 đối tượng khác. Tối 21/9/2021, các đối tượng trên đã nhập đoàn khoảng 20 xe đang đi tốc độ cao tại phố Trần Quang Khải hướng Trần Khánh Dư. Nhóm này đi với tốc độ 80-90 km/h, rú ga, bấm còi inh ỏi, lạng lách, đánh võng náo loạn đường phố và gây nguy hiểm cho người đi đường. Các đối tượng sau đó bị bắt giữ. Phá sới bạc quy mô lớn, tổ chức trong nghĩa địa: Công an huyện Bến Cầu, Tây Ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 23 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Chiều 27/1, tại khu vực nghĩa địa thuộc ấp Xóm Lò, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, Công an huyện Bến Cầu phối hợp các đơn vị đột kích sòng bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền, bắt quả tang 31 đối tượng cùng tang vật gồm khoảng 192 triệu đồng, 9 xe máy, 2 bộ dụng đánh bạc, 20 điện thoại di động và một số tang vật khác có liên quan. Sới bạc này do Lê Tuấn Khải và Võ Minh Tân, ấp Xóm lò, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu đứng ra tổ chức. Căn nhà giữa trung tâm TP HCM cháy rụi ngày 27 Tết: Rạng sáng 29/1, ngọn lửa bùng lên từ căn nhà trên đường Lý Thái Tổ (quận 10, TP HCM). Những người bên trong căn nhà nhanh chóng thoát ra ngoài kịp thời. Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP HCM nhanh chóng có mặt khống chế vụ cháy. Dù không có thiệt hại về người nhưng vụ cháy khiến khu vực náo loạn, nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi. Phó trưởng công an huyện ở Lai Châu bị kỷ luật liên quan người treo cổ tự tử: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) vừa thi hành kỷ luật 3 đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện Sìn Hồ. Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Phương, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế - môi trường - ma túy bị kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Hai ông Nguyễn Đức Chiến, Phó bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện Sìn Hồ và ông Võ Minh Tùng, đảng viên Chi bộ Cảnh sát điều tra, Đảng bộ Công an huyện Sìn Hồ bị kỷ luật cảnh cáo. 3 cán bộ trên bị kỷ luật liên quan đến vụ việc một đối tượng có dấu hiệu vi phạm được mời lên làm việc nhưng sau đó treo cổ tự tử vào tháng 11/2021. Ngủ lại phòng trọ cùng bạn gái rồi sát hại để cướp tài sản: Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ Vũ Văn Tuất (SN 1994, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản. Tối 24/1, Tuất đến phòng trọ chị Trần Thị L(SN 1976) ở thành phố Hưng Yên chơi và ngủ lại. Đến khoảng 4h ngày 25/1, thấy nạn nhân ngủ say, Tuất đã dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết, sau đó lấy 2 chiếc nhẫn, 1 đôi bông tai bằng kim loại màu vàng và lục soát trong phòng lấy trộm 1 điện thoại di dộng, 1 sạc điện thoại, 2 dây chuyền và 1 lắc tay đều bằng kim loại màu vàng. Gây án xong Tuất khóa cửa bỏ trốn. Tuất bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nội. Tạt axit bạn gái vì bị chia tay: Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) vừa tạm giữ hình sự Danh Xê Rây (34 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích". Rây có quan hệ tình cảm với chị M. nhưng gần đây do mâu thuẫn nên chị M chia tay. Do thù hận, tối 30/12/2021, Rây mua axit rồi đứng ở lề đường CN8 (KCN Tân Bình, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng) và tạt axit vào chị M. và một người bạn khiến cả 2 bị thương. Gây án xong đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt sau gần 1 tháng. >>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: THĐT

3 người thương vong trong vụ án mạng kinh hoàng tại Yên Bái: Khoảng 9h sáng 29/1, tại nhà ông Bàn Tiến H. (sinh năm 1965, ở thôn làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), Đặng Tiến Chày (sinh năm 1985, trú tại thôn làng Mới) sau khi trốn từ viện tâm thần về đã đi tìm người yêu cũ là chị L.T.H. Do không muốn gặp Chày, nên chị H đã chạy vào nhà ông Đặng Tiến H. để trốn. Khi đến nhà ông H, Chày không tìm được người yêu cũ nên đã tức giận dùng dao chém ông H và bà Đặng Thị C (vợ ông H), khiến 2 người bị thương nặng. Sau khi gây án, Chày đã dùng dao tự sát. (Ảnh: VOV) Thao túng cổ phiếu, 2 cá nhân bị phạt 1,2 tỷ đồng: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Thanh Xuân (Thái Nguyên) và ông Nguyễn Thành Nam ( Bắc Giang) vì đã có hành vi thao túng cổ phiếu. Theo đó, ông Xuân và ông Nam bị xử phạt mỗi người 600 triệu đồng. Lý do xử phạt là 2 người này cùng sử dụng 102 tài khoản để giao dịch tạo cung cầu giả tạo nhằm thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu TTB của Công ty CPTập đoàn Tiến Bộ. Đâm chém tại quán karaoke ở TP Thủ Đức, 2 người thương vong: Ngày 29/1, Công an TP Thủ Đức, TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng tại quán karaoke Nhạc Việt trên địa bàn khiến 2 người thương vong. Khuya ngày 28/1, nhóm thanh niên vào quán karaoke Nhạc Việt để hát, rạng sáng 29/1 xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến các thanh niên xông vào ẩu đả, đâm chém nhau khiến anh N.N.T. (29 tuổi) tử vong, 1 người khác bị thương. Khởi tố 16 ‘quái xế’ đua xe gây náo loạn đường phố Hà Nội: Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội đã khởi tố 16 đối tượng về hành vi đua xe, lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng. Các đối tượng gồm Nguyễn Quốc Anh (16 tuổi, Hà Đông), Nguyễn Tuấn Thịnh (16 tuổi, Thanh Xuân), Bùi Quang Tiến (18 tuổi, Hai Bà Trưng), Nguyễn Tuấn Tú (18 tuổi, Ứng Hòa) cùng 12 đối tượng khác. Tối 21/9/2021, các đối tượng trên đã nhập đoàn khoảng 20 xe đang đi tốc độ cao tại phố Trần Quang Khải hướng Trần Khánh Dư. Nhóm này đi với tốc độ 80-90 km/h, rú ga, bấm còi inh ỏi, lạng lách, đánh võng náo loạn đường phố và gây nguy hiểm cho người đi đường. Các đối tượng sau đó bị bắt giữ. Phá sới bạc quy mô lớn, tổ chức trong nghĩa địa: Công an huyện Bến Cầu, Tây Ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 23 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Chiều 27/1, tại khu vực nghĩa địa thuộc ấp Xóm Lò, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, Công an huyện Bến Cầu phối hợp các đơn vị đột kích sòng bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền, bắt quả tang 31 đối tượng cùng tang vật gồm khoảng 192 triệu đồng, 9 xe máy, 2 bộ dụng đánh bạc, 20 điện thoại di động và một số tang vật khác có liên quan. Sới bạc này do Lê Tuấn Khải và Võ Minh Tân, ấp Xóm lò, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu đứng ra tổ chức. Căn nhà giữa trung tâm TP HCM cháy rụi ngày 27 Tết: Rạng sáng 29/1, ngọn lửa bùng lên từ căn nhà trên đường Lý Thái Tổ (quận 10, TP HCM). Những người bên trong căn nhà nhanh chóng thoát ra ngoài kịp thời. Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP HCM nhanh chóng có mặt khống chế vụ cháy. Dù không có thiệt hại về người nhưng vụ cháy khiến khu vực náo loạn, nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi. Phó trưởng công an huyện ở Lai Châu bị kỷ luật liên quan người treo cổ tự tử: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) vừa thi hành kỷ luật 3 đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện Sìn Hồ. Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Phương, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế - môi trường - ma túy bị kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Hai ông Nguyễn Đức Chiến, Phó bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện Sìn Hồ và ông Võ Minh Tùng, đảng viên Chi bộ Cảnh sát điều tra, Đảng bộ Công an huyện Sìn Hồ bị kỷ luật cảnh cáo. 3 cán bộ trên bị kỷ luật liên quan đến vụ việc một đối tượng có dấu hiệu vi phạm được mời lên làm việc nhưng sau đó treo cổ tự tử vào tháng 11/2021. Ngủ lại phòng trọ cùng bạn gái rồi sát hại để cướp tài sản: Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ Vũ Văn Tuất (SN 1994, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản. Tối 24/1, Tuất đến phòng trọ chị Trần Thị L(SN 1976) ở thành phố Hưng Yên chơi và ngủ lại. Đến khoảng 4h ngày 25/1, thấy nạn nhân ngủ say, Tuất đã dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết, sau đó lấy 2 chiếc nhẫn, 1 đôi bông tai bằng kim loại màu vàng và lục soát trong phòng lấy trộm 1 điện thoại di dộng, 1 sạc điện thoại, 2 dây chuyền và 1 lắc tay đều bằng kim loại màu vàng. Gây án xong Tuất khóa cửa bỏ trốn. Tuất bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nội. Tạt axit bạn gái vì bị chia tay: Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) vừa tạm giữ hình sự Danh Xê Rây (34 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích". Rây có quan hệ tình cảm với chị M. nhưng gần đây do mâu thuẫn nên chị M chia tay. Do thù hận, tối 30/12/2021, Rây mua axit rồi đứng ở lề đường CN8 (KCN Tân Bình, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng) và tạt axit vào chị M. và một người bạn khiến cả 2 bị thương. Gây án xong đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt sau gần 1 tháng. >>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: THĐT