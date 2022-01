Tin nóng 28/1: Đâm chết người khác vì bị tạt đầu xe

Đâm chết người khác chỉ vì bị tạt đầu xe: Bức xúc vì bị người khác tạt đầu xe máy lại sẵn có hơi men trong người, Phan Thanh Tùng (SN 2002, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã cầm dao truy sát khiến một người đàn ông tử vong. Ngày 28/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang tạm giữ Tùng để điều tra, làm rõ. Cựu Chủ tịch UBND Khánh Hòa Lê Đức Vinh bị khai trừ Đảng: Ngày 28/1, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa khai trừ khỏi Đảng đối với ông Lê Đức Vinh, đảng viên Đảng bộ Công ty CP Nha Trang Seafoods - F17 (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016) do vi phạm pháp luật khi giao, cấp dự án trên núi Chín Khúc. Truy nã đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài: Ngày 28/1, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Phạm Tiến Lợi với tội danh bị khởi tố: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Bộ Công an cho hay, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư tử vong: Ngày 28/1, một lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, tại một chung cử ở địa bàn, người dân vừa phát hiện một người đàn ông mặc áo khoác màu xanh đen, quần âu đen, khoảng trên 35 tuổi rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong. Nữ kế toán bị cướp tiền khi vừa ra khỏi ngân hàng: Bám theo chị Hà là kế toán một doanh nghiệp ở Hải Dương vừa rút tiền ở ngân hàng, Hoàng Xuân Hào (SN 1972, trú phường Ái Quốc, TP Hải Dương) tấn công nạn nhân rồi giật chiếc túi bên trong có 22 triệu đồng. Ngày 28/1, Công an TP Hải Dương cho biết đang tạm giữ Hảo để điều tra, làm rõ. Truy tìm nghi phạm liên quan thi thể người phụ nữ bị bó chặt: Nghi phạm Trương Quốc Trọng (29 tuổi, quê Đăk Lăk) được xác định có liên quan đến cái chết của người phụ nữ bị bó chặt trong phòng trọ, bên ngoài khóa trái cửa tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ngày 28/1, Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo truy tìm Trọng. Tông trực diện xe tải, người đàn ông đi xe máy thiệt mạng: Tối 27/1, tại xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận xe tải do ông Phạm Minh Tuấn (40 tuổi) bất ngờ bị xe máy do ông N.M.V (41 tuổi, trú xã Hàm Chính) điều khiển theo hướng ngược lại tông trực diện vào đầu xe. Hậu quả ông V. tử vong. >>> Xem thêm video: Bắc Ninh: Tên cướp đâm nhân viên bảo vệ Thế giới di động bị bắt. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Đâm chết người khác chỉ vì bị tạt đầu xe: Bức xúc vì bị người khác tạt đầu xe máy lại sẵn có hơi men trong người, Phan Thanh Tùng (SN 2002, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã cầm dao truy sát khiến một người đàn ông tử vong. Ngày 28/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang tạm giữ Tùng để điều tra, làm rõ. Cựu Chủ tịch UBND Khánh Hòa Lê Đức Vinh bị khai trừ Đảng: Ngày 28/1, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa khai trừ khỏi Đảng đối với ông Lê Đức Vinh, đảng viên Đảng bộ Công ty CP Nha Trang Seafoods - F17 (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016) do vi phạm pháp luật khi giao, cấp dự án trên núi Chín Khúc. Truy nã đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài: Ngày 28/1, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Phạm Tiến Lợi với tội danh bị khởi tố: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Bộ Công an cho hay, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư tử vong: Ngày 28/1, một lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, tại một chung cử ở địa bàn, người dân vừa phát hiện một người đàn ông mặc áo khoác màu xanh đen, quần âu đen, khoảng trên 35 tuổi rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong. Nữ kế toán bị cướp tiền khi vừa ra khỏi ngân hàng: Bám theo chị Hà là kế toán một doanh nghiệp ở Hải Dương vừa rút tiền ở ngân hàng, Hoàng Xuân Hào (SN 1972, trú phường Ái Quốc, TP Hải Dương) tấn công nạn nhân rồi giật chiếc túi bên trong có 22 triệu đồng. Ngày 28/1, Công an TP Hải Dương cho biết đang tạm giữ Hảo để điều tra, làm rõ. Truy tìm nghi phạm liên quan thi thể người phụ nữ bị bó chặt: Nghi phạm Trương Quốc Trọng (29 tuổi, quê Đăk Lăk) được xác định có liên quan đến cái chết của người phụ nữ bị bó chặt trong phòng trọ, bên ngoài khóa trái cửa tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ngày 28/1, Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo truy tìm Trọng. Tông trực diện xe tải, người đàn ông đi xe máy thiệt mạng: Tối 27/1, tại xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận xe tải do ông Phạm Minh Tuấn (40 tuổi) bất ngờ bị xe máy do ông N.M.V (41 tuổi, trú xã Hàm Chính) điều khiển theo hướng ngược lại tông trực diện vào đầu xe. Hậu quả ông V. tử vong. >>> Xem thêm video: Bắc Ninh: Tên cướp đâm nhân viên bảo vệ Thế giới di động bị bắt. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.