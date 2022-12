Tin nóng 21/12: Không được mời vẫn cố tình đến nhậu rồi đâm chết người

Không được mời vẫn cố tình đến nhậu rồi đâm chết người: Mặc dù cả hai xảy ra mâu thuẫn nhiều lần, nhưng khi ông N.V.K (SN 1981, trú quận Bình Thạnh, TP HCM) bày bàn nhậu Nguyễn Trường Hận (SN 1981) vẫn đến ngồi cùng. Cả hai lại nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Hận về nhà lấy hung khí đâm ông K. tử vong. Ngày 21/12, Công an quận Bình Thạnh cho biết đã tạm giữ Nguyễn Trường Hận để điều tra làm rõ hành vi “giết người”. Giả danh sĩ quan ở Bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người: Trong thời gian từ năm 2018 đến nay, Nguyễn Thành Luân (SN 1994, trú tại tổ 2, phường Bình Minh, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đã tự nhận là sĩ quan công tác tại Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai, với thủ đoạn như: Vay tiền, mượn xe máy, mượn điện thoại, thuê xe ô tô sau đó mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân; giả danh Công an nhận tiền xin chạy án, nhận tiền làm giấy phép lái xe mô tô, ô tô...Ngày 21/12, Công an huyện Bát Xát cho biết đang tạm giữ Luân để điều tra, làm rõ. Không thanh toán lô hàng trị giá 25 tỷ đồng rồi bỏ trốn: Đinh Thị Thảo (SN 1962, trú TP Lạng Sơn, Lạng Sơn) có hành vi chiếm đoạt 2.500 tấn tinh bột sắn, trị giá khoảng 25 tỷ đồng khi bà Nguyễn Thị Thùy Giao - Giám đốc Công ty cổ phần Dầu thực vật tỉnh Bình Định giao hàng cho tại Cảng Hải Phòng, Thảo đã nhận hàng nhưng không thanh toán tiền rồi bỏ trốn. Sau đó, Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định truy nã đặc biệt đối với đối tượng. Ngày 21/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiếp nhận từ Công an xã Ngọc Thanh, huyện Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đối tượng Đinh Thị Thảo có lệnh truy nã đặc biệt ra đầu thú. Bắt ổ nhóm cá độ bóng đá qua mạng với số tiền hơn 50 tỷ đồng: Ngày 21/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương triệt phá thành công ổ nhóm cá độ bóng đá World Cup 2022 liên tỉnh quy mô lớn, bước đầu bắt giữ 21 đối tượng với số tiền giao dịch hơn 50 tỷ đồng. Cơ quan công an đã tiến hành bắt, khám xét đồng loạt nơi ở của 21 đối tượng trú tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thu giữ 21 điện thoại di động, 1 máy tính và nhiều tang vật có liên quan. Cơ quan chức năng cũng tiến hành phong tỏa 15 tài khoản ngân hàng của các đối tượng. Truy tố 2 anh em xâm hại tình dục bé gái quen qua Facebook: Lê Văn Phương (38 tuổi) và Lê Văn Thương (31 tuổi, em ruột Phương, cùng trú tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) thông qua Facebook quen một bé gái L.H.N.T (sinh năm 2009) và cả hai nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục với bé gái này. Ngày 21/12, VKSND huyện Tuy Phong cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Văn Phương về các tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và tội thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Lê Văn Thương bị truy tố về tội thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Tìm người thân của bé sơ sinh bị bỏ lại ở căn nhà hoang: Ngày 21/12, lãnh đạo UBND phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận phường đang thông báo tìm người nhà của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở căn nhà hoang trên địa bàn. Được biết, bé trai khoảng 2kg được quấn trong chăn. Kiểm tra trong bọc chăn, người dân còn phát hiện một tờ giấy với nội dung: "Vì tôi còn đi học nên không đủ khả năng nuôi bé được, tôi mong những ai nhặt được bé hãy giúp tôi nuôi dưỡng bé! Tôi cảm ơn". Truy nã bị can nguy hiểm: Ngày 21/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Huỳnh Phước Lộc (SN 2002, HKTT: tổ 10, thôn Phước Hiệp, xã Tân Hoà, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu). Lộc bị khởi tố tội danh “Bắt giữ người trái pháp luật” quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ luật Hình sự. Nhưng bị can Lộc đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 10/11/2022. Lộc có chiều cao khoảng 1m60, lông mày rậm, nốt ruồi cách 2cm trên sau cánh mũi phải. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất. Va chạm với ô tô, người phụ nữ đi xe máy tử vong ở Quảng Ninh: Trưa 21/12, xe ô tô BKS 29B-124.96 đang lưu thông trên QL18 theo hướng TP. Uông Bí đi Quảng Yên. Khi đi đến Km78 thuộc phường Yên Thanh (TP. Uông Bí), xe ô tô bất ngờ va chạm với xe máy BKS 14Y1-208.31 do người phụ nữ điều khiển (chưa rõ danh tính, quê quán) cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh giữa 2 phương tiện khiến xe máy do người phụ nữ điều khiển bị cuốn vào gầm ô tô và nạn nhân tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

