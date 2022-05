Tin nóng 24/5: Thiếu niên hiếp dâm, tống tiền bé gái 12 tuổi

Thiếu niên hiếp dâm, tống tiền bé gái 12 tuổi: Quen qua mạng xã hội, L.T.A.T. (SN 2010, ở huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) đã cho T.Đ.L. (SN 2007, trú tại huyện Tam Dương) quan hệ tình dục, đồng thời quay video, chụp ảnh khỏa thân gửi cho bạn trai nên bị tống tiền. Ngày 24/5, Công an huyện Sông Lô đã khởi tố bị can đối với T.Đ.L. về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và tội “Cưỡng đoạt tài sản”. 'Nổ' có khả năng chạy án, lừa 160 triệu: 'Nổ' có khả năng 'chạy án', Lê Văn Hùng (SN 1990, không nghề nghiệp, trú tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) đã lừa của người quen 160 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Ngày 24/5, Công an huyện Ea Súp cho biết đang tạm giam Hùng để xử lý theo quy định. Bị đánh vô cớ, người đàn ông đâm 2 bố con thương vong: Bị ông Nguyễn Văn Hùng (SN 60 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) đánh bất ngờ vì tưởng là bạn trai của vợ cũ, Nguyễn Ngọc Luyện (39 tuổi, quê Sóc Trăng) rút dao đâm nạn nhân tử vong, con trai người này ra ứng cứu cũng bị đối tượng đâm bị thương phải nhập viện. Khởi tố người phụ nữ giết 'chồng hờ' rồi phi tang xác dưới ao: Ngày 24/5, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Sơn Thị Hồng (46 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) để điều tra hành vi Giết người. Hồng khai nhận, do bị 'chồng hờ' thách thức và nghĩ đến cảnh bị đánh đập, Hồng đã chém chết 'chồng hờ' rồi giấu thi thể dưới ao gần nhà. Một công nhân nhà máy thủy điện mất tích: Sáng 24/5, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực nhà máy Thủy điện Khải Giàng Phố, anh Nguyễn Quốc Kh (SN 2002, công nhân của nhà máy) đã bị trượt chân ngã xuống suối tại đập tràn, thôn Triệu Cái, xã Na Hối, huyện Bắc Hà. Hiện, cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Ô tô cháy ngùn ngụt trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Sáng 24/5, một ô tô biển số Hà Nội bất ngờ bốc cháy khi di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (địa phận huyện Bình Giang, Hải Dương). Đơn vị quản lý khai thác cao tốc phối hợp với CSGT, cảnh sát PCCC tiếp cận và dập lửa. Nguyên nhân hỏa hoạn ban đầu được xác định là xe bị chập điện. Va chạm với xe đầu kéo, nữ sinh lớp 12 tử vong: Sáng 24/5, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, Bắc Giang đã xảy ra vụ va chạm xảy ra giữa xe đầu kéo do tài xế Lưu Xuân Việt (SN 1987, ở Quảng Ninh) điều khiển với xe máy do em Phan Thị Quyên (SN 2004, trú huyện Yên Thế) điều khiển (2 xe đi ngược chiều nhau). Hậu quả, em Quyên tử vong tại chỗ, xe gắn máy hư hỏng. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Thiếu niên hiếp dâm, tống tiền bé gái 12 tuổi: Quen qua mạng xã hội, L.T.A.T. (SN 2010, ở huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) đã cho T.Đ.L. (SN 2007, trú tại huyện Tam Dương) quan hệ tình dục, đồng thời quay video, chụp ảnh khỏa thân gửi cho bạn trai nên bị tống tiền. Ngày 24/5, Công an huyện Sông Lô đã khởi tố bị can đối với T.Đ.L. về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và tội “Cưỡng đoạt tài sản”. 'Nổ' có khả năng chạy án, lừa 160 triệu: 'Nổ' có khả năng 'chạy án', Lê Văn Hùng (SN 1990, không nghề nghiệp, trú tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) đã lừa của người quen 160 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Ngày 24/5, Công an huyện Ea Súp cho biết đang tạm giam Hùng để xử lý theo quy định. Bị đánh vô cớ, người đàn ông đâm 2 bố con thương vong: Bị ông Nguyễn Văn Hùng (SN 60 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) đánh bất ngờ vì tưởng là bạn trai của vợ cũ, Nguyễn Ngọc Luyện (39 tuổi, quê Sóc Trăng) rút dao đâm nạn nhân tử vong, con trai người này ra ứng cứu cũng bị đối tượng đâm bị thương phải nhập viện. Khởi tố người phụ nữ giết 'chồng hờ' rồi phi tang xác dưới ao: Ngày 24/5, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Sơn Thị Hồng (46 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) để điều tra hành vi Giết người. Hồng khai nhận, do bị 'chồng hờ' thách thức và nghĩ đến cảnh bị đánh đập, Hồng đã chém chết 'chồng hờ' rồi giấu thi thể dưới ao gần nhà. Một công nhân nhà máy thủy điện mất tích: Sáng 24/5, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực nhà máy Thủy điện Khải Giàng Phố, anh Nguyễn Quốc Kh (SN 2002, công nhân của nhà máy) đã bị trượt chân ngã xuống suối tại đập tràn, thôn Triệu Cái, xã Na Hối, huyện Bắc Hà. Hiện, cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Ô tô cháy ngùn ngụt trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Sáng 24/5, một ô tô biển số Hà Nội bất ngờ bốc cháy khi di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (địa phận huyện Bình Giang, Hải Dương). Đơn vị quản lý khai thác cao tốc phối hợp với CSGT, cảnh sát PCCC tiếp cận và dập lửa. Nguyên nhân hỏa hoạn ban đầu được xác định là xe bị chập điện. Va chạm với xe đầu kéo, nữ sinh lớp 12 tử vong: Sáng 24/5, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, Bắc Giang đã xảy ra vụ va chạm xảy ra giữa xe đầu kéo do tài xế Lưu Xuân Việt (SN 1987, ở Quảng Ninh) điều khiển với xe máy do em Phan Thị Quyên (SN 2004, trú huyện Yên Thế) điều khiển (2 xe đi ngược chiều nhau). Hậu quả, em Quyên tử vong tại chỗ, xe gắn máy hư hỏng. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).