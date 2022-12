Tin nóng 20/12: Người phụ nữ chết bất thường trong tình trạng khỏa thân

Người phụ nữ chết bất thường trong tình trạng khỏa thân: Đêm 19/12, người dân phát hiện chị T.A.T (34 tuổi, quê An Giang) tử vong tại một ki ốt nằm bên đường Mỹ Phước Tân Vạn thuộc phường Thuận Giao (TP Thuận An, Bình Dương). Theo lời kể của người nhà nạn nhân, thời điểm phát hiện vụ việc, nạn nhân chết trong tình trạng khỏa thân; dây chuyền, điện thoại, đồng hồ, nhẫn của nạn nhân đều không còn. Trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân ở cùng với một người đàn ông lạ mặt. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Rủ bé gái đi ăn cháo dinh dưỡng rồi giở trò đồi bại: Nguyễn Hoàng Anh (SN 2003, trú tại Bố Trạch, Quảng Bình) rủ bé gái H.T.Y. (SN 2009; ngụ thôn Đông Đức, xã Đức Trạch) đi ăn cháo dinh dưỡng, nam thanh niên đã giở trò đồi bại rồi dùng dao nhọn đâm nạn nhân, nhằm cướp điện thoại iPhone 13. Ngày 20/12, Công an huyện Bố Trạch cho biết đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Anh để điều tra về các tội “Hiếp dâm trẻ vị thành niên; Giết người và Cướp tài sản”. Kẻ bịt mặt đuổi chém trưởng thôn gần đứt lìa cánh tay: Do có mâu thuẫn từ trước nên Phạm Ngọc Chiến (SN 1984, trú huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đã nhờ Nguyễn Sơn (SN 1990, trú cùng huyện) chém ông Phạm V. Ng. (SN 1974), Trưởng thôn Hưng Lộc, xã Quảng Hưng. Sơn đeo khẩu trang, bịt kín mặt đuổi theo ông Ng. khi đang đi trên đường và dùng dao chém gần đứt lìa cánh tay. Ngày 20/12, Công an huyện Quảng Trạch cho biết đã khởi tố bị can 2 đối tượng này. Xóa sổ đường dây cá độ bóng đá hơn 37 tỷ đồng: Ngày 20/12,Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động và Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền cá cược lên đến hơn 37 tỷ đồng. Ngoài ra, tang vật thu giữ trong chuyên án này gồm 300 triệu đồng, 1.500USD, 8 điện thoại di động, 2 laptop, 2 cuốn sổ tay ghi chép cá độ. Đâm bạn gái tử vong sau khi cãi nhau: Chị N.T.N.D. (SN 1986, trú tại thị trấn Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu), là nhân viên phục vụ tại một quán ăn tại thị trấn Đất Đỏ. Khoảng 23h ngày 19/12, chị D. được bạn trai là Nguyễn Minh Thảo đến đón về nhà. Trên đường đi, hai người cãi nhau. Thảo dừng xe và rút dao mang theo trong người đâm liên tục vào người chị D. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngày 20/12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang điều tra, làm rõ. Cháy nhà trong lúc đốt củi sưởi ấm, một cụ bà tử vong: Ngày 20/12, thông tin từ UBND xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến một người tử vong. Nạn nhân là bà Hoàng Thị Nh. (98 tuổi) trú tại thôn 1 Bắc Sơn. Trước đó, do trời lạnh, bà Nh. đốt củi sưởi ấm. Do bất cẩn, ngọn lửa cháy lan ra cả nhà. Phát hiện vụ việc, bà con hàng xóm nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng đến khống chế đám cháy, nhưng khi dập được lửa thì bà Nh. đã tử vong. Thi thể vô danh trôi dạt vào cảng biển ở Hà Tĩnh: Ngày 20/12, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, tại khu vực bờ biển cảng Hoành Sơn (thuộc địa phận thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh), người dân phát hiện một thi thể nữ giới đang trong quá trình phân hủy với tư thế nằm sấp, trên người không có giấy tờ tùy thân. Nạn nhân có độ tuổi từ 45 đến 55, mặc quần dài màu đen, có sọc đỏ ở hai bên, trên nền sọc đỏ có dòng chữ “COMELOW TOME” màu trắng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Ô tô con đâm vào xe quét đường, 2 người bị thương: Đêm 19/12, tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô BKS 14A-715.14, do anh Nguyễn Đức N. (SN 1987, trú tại Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh) điều khiển hướng Uông Bí - Hạ Long trên xe chở anh Phạm Viết C. (SN 1991) và chị Đặng Thu H. (SN 1995, cả 2 đều trú tại tổ 5B, khu 2, Hùng Thắng, TP Hạ Long) đã đâm vào sau xe ô tô quét đường BKS 79H-023.57 do anh Nguyễn Duy Đ. (SN 1982, trú tại tổ 7, khu 5, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) điều khiển đi cùng chiều. Hậu quả, anh C. và chị H. bị thương; hai xe ô tô hư hỏng. >>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy, trôi trên sông Sài Gòn. Nguồn: ĐTHĐT.

Người phụ nữ chết bất thường trong tình trạng khỏa thân: Đêm 19/12, người dân phát hiện chị T.A.T (34 tuổi, quê An Giang) tử vong tại một ki ốt nằm bên đường Mỹ Phước Tân Vạn thuộc phường Thuận Giao (TP Thuận An, Bình Dương). Theo lời kể của người nhà nạn nhân, thời điểm phát hiện vụ việc, nạn nhân chết trong tình trạng khỏa thân; dây chuyền, điện thoại, đồng hồ, nhẫn của nạn nhân đều không còn. Trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân ở cùng với một người đàn ông lạ mặt. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Rủ bé gái đi ăn cháo dinh dưỡng rồi giở trò đồi bại: Nguyễn Hoàng Anh (SN 2003, trú tại Bố Trạch, Quảng Bình) rủ bé gái H.T.Y. (SN 2009; ngụ thôn Đông Đức, xã Đức Trạch) đi ăn cháo dinh dưỡng, nam thanh niên đã giở trò đồi bại rồi dùng dao nhọn đâm nạn nhân, nhằm cướp điện thoại iPhone 13. Ngày 20/12, Công an huyện Bố Trạch cho biết đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Anh để điều tra về các tội “Hiếp dâm trẻ vị thành niên; Giết người và Cướp tài sản”. Kẻ bịt mặt đuổi chém trưởng thôn gần đứt lìa cánh tay: Do có mâu thuẫn từ trước nên Phạm Ngọc Chiến (SN 1984, trú huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đã nhờ Nguyễn Sơn (SN 1990, trú cùng huyện) chém ông Phạm V. Ng. (SN 1974), Trưởng thôn Hưng Lộc, xã Quảng Hưng. Sơn đeo khẩu trang, bịt kín mặt đuổi theo ông Ng. khi đang đi trên đường và dùng dao chém gần đứt lìa cánh tay. Ngày 20/12, Công an huyện Quảng Trạch cho biết đã khởi tố bị can 2 đối tượng này. Xóa sổ đường dây cá độ bóng đá hơn 37 tỷ đồng: Ngày 20/12,Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động và Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền cá cược lên đến hơn 37 tỷ đồng. Ngoài ra, tang vật thu giữ trong chuyên án này gồm 300 triệu đồng, 1.500USD, 8 điện thoại di động, 2 laptop, 2 cuốn sổ tay ghi chép cá độ. Đâm bạn gái tử vong sau khi cãi nhau: Chị N.T.N.D. (SN 1986, trú tại thị trấn Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu), là nhân viên phục vụ tại một quán ăn tại thị trấn Đất Đỏ. Khoảng 23h ngày 19/12, chị D. được bạn trai là Nguyễn Minh Thảo đến đón về nhà. Trên đường đi, hai người cãi nhau. Thảo dừng xe và rút dao mang theo trong người đâm liên tục vào người chị D. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngày 20/12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang điều tra, làm rõ. Cháy nhà trong lúc đốt củi sưởi ấm, một cụ bà tử vong: Ngày 20/12, thông tin từ UBND xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến một người tử vong. Nạn nhân là bà Hoàng Thị Nh. (98 tuổi) trú tại thôn 1 Bắc Sơn. Trước đó, do trời lạnh, bà Nh. đốt củi sưởi ấm. Do bất cẩn, ngọn lửa cháy lan ra cả nhà. Phát hiện vụ việc, bà con hàng xóm nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng đến khống chế đám cháy, nhưng khi dập được lửa thì bà Nh. đã tử vong. Thi thể vô danh trôi dạt vào cảng biển ở Hà Tĩnh: Ngày 20/12, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, tại khu vực bờ biển cảng Hoành Sơn (thuộc địa phận thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh), người dân phát hiện một thi thể nữ giới đang trong quá trình phân hủy với tư thế nằm sấp, trên người không có giấy tờ tùy thân. Nạn nhân có độ tuổi từ 45 đến 55, mặc quần dài màu đen, có sọc đỏ ở hai bên, trên nền sọc đỏ có dòng chữ “COMELOW TOME” màu trắng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Ô tô con đâm vào xe quét đường, 2 người bị thương: Đêm 19/12, tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô BKS 14A-715.14, do anh Nguyễn Đức N. (SN 1987, trú tại Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh) điều khiển hướng Uông Bí - Hạ Long trên xe chở anh Phạm Viết C. (SN 1991) và chị Đặng Thu H. (SN 1995, cả 2 đều trú tại tổ 5B, khu 2, Hùng Thắng, TP Hạ Long) đã đâm vào sau xe ô tô quét đường BKS 79H-023.57 do anh Nguyễn Duy Đ. (SN 1982, trú tại tổ 7, khu 5, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) điều khiển đi cùng chiều. Hậu quả, anh C. và chị H. bị thương; hai xe ô tô hư hỏng. >>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy, trôi trên sông Sài Gòn. Nguồn: ĐTHĐT.