Tin nóng 21/12: Cây cầu hơn 50 tỷ đồng bị sập khi sắp hoàn thành

Cây cầu hơn 50 tỷ đồng bị sập khi sắp hoàn thành: Sáng 21/12, người dân 2 bờ sông Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) thấy một trụ chính cầu vượt sông bị lún dần. Sau khi trụ này lún khoảng 4 m đã khiến 2 nhịp giữa sập xuống, gây tắc nghẽn giao thông thủy. Dự án này là công trình giao thông cấp 3, vốn đầu tư hơn 50 tỷ đồng. Cầu đã hợp long, đang hoàn thiện lan can. Nghi sử dụng pháo tự chế, nam sinh lớp 8 tử vong: Tối 20/12, tại thôn Thanh Văn 2, xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) xảy ra vụ nổ pháo (nghi do tự chế) khiến em Phan Công M. (SN 2008), học sinh lớp 8 tử vong. Theo đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, khi đưa M vào cấp cứu, trên người có nhiều vết thương, toàn thân cháy đen, nghi do pháo tự chế phát nổ gây ra. Nghịch tử đòi tiền cha mẹ không được liền mua xăng về đốt nhà: Tối 20/12, do nhiều lần yêu cầu gia đình đưa 350 triệu đồng để tiêu xài nhưng không được đáp ứng nên Trần Thanh Hải (SN 1972, trú tại phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa) đã mua xăng về nhà đe dọa thì bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Ngày 21/12, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đang điều tra, làm rõ. Ổ cờ bạc cá độ bóng đá núp bóng quán cà phê: Ngày 21/12, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại quán cà phê ở TP.Huế. Trích xuất lịch sử giao dịch đánh bạc từ các tài khoản mà đối tượng quản lý, từ tháng 11/2021 đến nay, nhóm đối tượng đã thực hiện cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 7,2 tỷ đồng. Điều tra vụ đôi nam, nữ tử vong tại Kiên Giang: Chiều 20/12, người dân phát hiện chị Nguyễn Thị Bích Tuyền (37 tuổi, ngụ xã Nam Yên, huyện An Biên, Kiên Giang) treo cổ chết trước hiên nhà là nơi người phụ nữ này tạm trú. Kiểm tra trong nhà, phát hiện anh Phạm Văn Tiếng (41 tuổi) tử vong trong phòng và có nhiều vết dao đâm vào bụng. Ngày 21/12, Công an huyện An Biên cho biết đang điều tra, làm rõ. (Ảnh minh hoạ) Nam công nhân nhà máy bia Thanh Hóa tử vong do tai nạn lao động: Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trưa 20/12, anh S. (SN 1981, trú tại huyện Thọ Xuân) công nhân làm việc tại xưởng chiết thuộc nhà máy bia Thanh Hóa, đóng trên địa bàn TP Thanh Hóa bất ngờ trượt ngã, bị máy đập vào người dẫn đến tử vong tại chỗ. Bắt 2 vợ chồng trộm cắp trâu bò: Hai 2 vợ chồng Hoàng Thị Thủy (SN 1987) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1993 ở thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, Thanh Hoá) đã đột nhập vào nhà anh Trịnh Đình Mạnh ở thị trấn Quý Lộc trộm cắp một con bò trị giá 50 triệu rồi mang đến huyện Ngọc Lặc tiêu thụ. Ngày 21/12, Công an huyện Yên Định cho biết đang tạm giữ 2 người này để điều tra, làm rõ. Nam thanh niên trộm hàng chục điện thoại di động, máy tính bảng: Trịnh Văn Tình (SN 1993, trú hị xã Thái Hòa, Nghệ An) đã đột nhập vào một cửa hàng điện thoại ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) trộm 32 điện thoại di động, máy tính bảng các loại, 2 triệu đồng và một số tài sản khác. Ngày 21/12, Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Tình. >>> Xem thêm video: Điều tra vụ sập hầm thủy điện ở Lâm Đồng. Nguồn: VTV 1.

