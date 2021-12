Tin nóng 19/12: Khởi tố đối tượng từng là tu sĩ giết người, phi tang xác

Khởi tố bị can đối tượng giết người, phi tang xác xuống sông Thạch Hãn. Ngày 19/12, Phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can, tạm giam Võ Viết Đạt (SN 1980, nguyên Đại đức Thích Trí Hộ) và Đoàn Thanh Tuấn (SN 1971, trú tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong) để điều tra về tội "Giết người". Do có mâu thuẫn, ngày 11/12, Đạt đã nhờ Tuấn gọi điện hẹn bà Lê Thị H. (SN 1972, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) đến một địa điểm do Đạt định sẵn, rồi bất ngờ dùng hung khí tấn công nạn nhân. Sau khi gây án, Đạt cùng với Tuấn dùng ôtô đem thi thể của bà H. phi tang tại đoạn sông thuộc bờ kè Bích Khê, xã Triệu Long. Dùng súng dọa chủ quán nhậu, bị bắt lên công an. Rạng sáng 19/12, một nhóm thanh niên đến quán nhậu ở đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, Thủ Đức, TPHCM thì xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau và được chủ quán can ngăn. Sau khi rời khỏi quán, hai thanh niên tiếp tục quay lại quán, một người cầm vật giống súng bắn nhiều phát lên trời, gây tiếng nổ và đe dọa chủ quán. Chủ quán nhậu và một người dân đã đuối theo và khống chế cả 2 đối tượng sau đó bàn giao cho công an phường xử lý. (Nguồn: PLO) Đánh người trọng thương vì nạn nhân say rượu, nôn ra gường. Công an TP Lạng Sơn vừa khởi tố Trần Duy Ngọc (SN 1983, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) về tội cố ý gây thương tích. Trưa ngày 13/11, anh Ngô Minh A đến nhà Ngọc để lấy xe. Do Ngọc không có nhà nên anh A ngồi đợi, do uống rượu từ trước nên đã nôn ra giường. Khi Ngọc về thấy vậy nên đã cãi chửi nhau. Ngọc đã dùng gậy gỗ đập vào vùng đầu, trán của anh A gây thương tích với tỷ lệ thương tích 15%.

Học sinh cấp 2 tự chế pháo đem bán. Sáng 19/12, Công an Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phát hiện nhiều vụ học sinh cấp 2 học theo các video trên các nền tảng mạng xã hội rồi tụ tập tự chế pháo nổ. Đêm 17/12, cảnh sát tuần tra tại xã Quỳnh Lập phát hiện nhóm 5 học sinh cấp 2 đã bị bắt quả tang cùng 38 quả pháo tự chế. Các học sinh này đã tranh thủ thời gian học online đã kết nối, lập nhóm nghiên cứu các video trên internet rồi tự chế pháo để nổ... cho vui. Trước đó một ngày, cảnh sát cũng phát hiện 3 thiếu niên trú phường Quỳnh Phương, độ tuổi 13 -15 đang nổ pháo ầm ĩ tại địa bàn tổ dân phố Tiền Phong (phường Mai Hùng), thu giữ thêm 0,8 kg tiền chất chế tạo pháo nổ. Đe dọa chủ quán nhậu, massage ở Cần Thơ để thu tiền bảo kê. Ngày 19/12, Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hữu (25 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, Hậu Giang) và Nguyễn Hữu Phước (36 tuổi, ngụ huyện Phong Điền) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Trước đó từ đầu tháng 11/2021, Hữu và Phước bàn bạc đến các quán nhậu, cà phê, gội đầu, massage trên địa bàn xã Nhơn Ái (huyện Phong Điền) để gây áp lực, uy hiếp buộc các chủ quán đưa tiền "bảo kê". Hai đối tượng đặt vấn đề thu tiền "bảo kê" với mức từ 50.000 - 100.000 đồng/ngày. Chủ quán nào không đồng ý, Hữu kêu thêm đồng bọn đến gây áp lực, quậy phá, không cho khách vào. 3 người tấn công trưởng công an xã. Ngày 19/12, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, tạm giữ hình sự Nguyễn Phúc Hậu (Hậu “Gà”, 34 tuổi), Nguyễn Chí Hải (21 tuổi) và Châu Thái Duy (22 tuổi, cùng ngụ xã Kiến An) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ. Tối ngày 12/12, công an xã Kiến An phát hiện một số đối tượng đánh bạc và bắt được Nguyễn Văn Nhơn. Sau đó, Hậu, Hải, Duy cùng nhiều người muốn "giải vây" cho Nhơn nên đã xô đẩy, hành hung anh Nguyễn Phú Cường là Trưởng công an xã Kiến An. Ô tô 7 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội trong mưa. Khoảng 8h22 sáng 19/12, một chiếc ô tô 7 chỗ khi đang giao thông qua cầu Thị Nại (TP Quy Nhơn, Bình Định) bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Thời điểm xảy ra vụ cháy thời tiết tại khu vực có mưa và gió. Cảnh sát PCCC đã điều 1 xe chỉ huy và 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để tổ chức cứu hỏa và dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Không bằng lái, dương tính với ma túy vẫn phóng ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Cục CSGT vừa cho biết, vào lúc 15h40 ngày 18/12, đội CSGT làm nhiệm vụ tại km 10 (trạm thu phí) trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tiến hành kiểm tra lái xe Bùi Xuân Quang H. (SN 1996; phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) khi đang điều khiển ô tô biển15A-889.4x, di chuyển hướng Hải Phòng - Hà Nội. Lái xe H chỉ có giấy kiểm định phương tiện, không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến người điều khiển. Qua test nhanh, Bùi Xuân Quang H dương tính với ma túy. >>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: THĐT

Khởi tố bị can đối tượng giết người, phi tang xác xuống sông Thạch Hãn. Ngày 19/12, Phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can, tạm giam Võ Viết Đạt (SN 1980, nguyên Đại đức Thích Trí Hộ) và Đoàn Thanh Tuấn (SN 1971, trú tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong) để điều tra về tội "Giết người". Do có mâu thuẫn, ngày 11/12, Đạt đã nhờ Tuấn gọi điện hẹn bà Lê Thị H. (SN 1972, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) đến một địa điểm do Đạt định sẵn, rồi bất ngờ dùng hung khí tấn công nạn nhân. Sau khi gây án, Đạt cùng với Tuấn dùng ôtô đem thi thể của bà H. phi tang tại đoạn sông thuộc bờ kè Bích Khê, xã Triệu Long. Dùng súng dọa chủ quán nhậu, bị bắt lên công an. Rạng sáng 19/12, một nhóm thanh niên đến quán nhậu ở đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, Thủ Đức, TPHCM thì xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau và được chủ quán can ngăn. Sau khi rời khỏi quán, hai thanh niên tiếp tục quay lại quán, một người cầm vật giống súng bắn nhiều phát lên trời, gây tiếng nổ và đe dọa chủ quán. Chủ quán nhậu và một người dân đã đuối theo và khống chế cả 2 đối tượng sau đó bàn giao cho công an phường xử lý. (Nguồn: PLO) Đánh người trọng thương vì nạn nhân say rượu, nôn ra gường. Công an TP Lạng Sơn vừa khởi tố Trần Duy Ngọc (SN 1983, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) về tội cố ý gây thương tích. Trưa ngày 13/11, anh Ngô Minh A đến nhà Ngọc để lấy xe. Do Ngọc không có nhà nên anh A ngồi đợi, do uống rượu từ trước nên đã nôn ra giường. Khi Ngọc về thấy vậy nên đã cãi chửi nhau. Ngọc đã dùng gậy gỗ đập vào vùng đầu, trán của anh A gây thương tích với tỷ lệ thương tích 15%.

Học sinh cấp 2 tự chế pháo đem bán. Sáng 19/12, Công an Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phát hiện nhiều vụ học sinh cấp 2 học theo các video trên các nền tảng mạng xã hội rồi tụ tập tự chế pháo nổ. Đêm 17/12, cảnh sát tuần tra tại xã Quỳnh Lập phát hiện nhóm 5 học sinh cấp 2 đã bị bắt quả tang cùng 38 quả pháo tự chế. Các học sinh này đã tranh thủ thời gian học online đã kết nối, lập nhóm nghiên cứu các video trên internet rồi tự chế pháo để nổ... cho vui. Trước đó một ngày, cảnh sát cũng phát hiện 3 thiếu niên trú phường Quỳnh Phương, độ tuổi 13 -15 đang nổ pháo ầm ĩ tại địa bàn tổ dân phố Tiền Phong (phường Mai Hùng), thu giữ thêm 0,8 kg tiền chất chế tạo pháo nổ. Đe dọa chủ quán nhậu, massage ở Cần Thơ để thu tiền bảo kê. Ngày 19/12, Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hữu (25 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, Hậu Giang) và Nguyễn Hữu Phước (36 tuổi, ngụ huyện Phong Điền) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Trước đó từ đầu tháng 11/2021, Hữu và Phước bàn bạc đến các quán nhậu, cà phê, gội đầu, massage trên địa bàn xã Nhơn Ái (huyện Phong Điền) để gây áp lực, uy hiếp buộc các chủ quán đưa tiền "bảo kê". Hai đối tượng đặt vấn đề thu tiền "bảo kê" với mức từ 50.000 - 100.000 đồng/ngày. Chủ quán nào không đồng ý, Hữu kêu thêm đồng bọn đến gây áp lực, quậy phá, không cho khách vào. 3 người tấn công trưởng công an xã. Ngày 19/12, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, tạm giữ hình sự Nguyễn Phúc Hậu (Hậu “Gà”, 34 tuổi), Nguyễn Chí Hải (21 tuổi) và Châu Thái Duy (22 tuổi, cùng ngụ xã Kiến An) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ. Tối ngày 12/12, công an xã Kiến An phát hiện một số đối tượng đánh bạc và bắt được Nguyễn Văn Nhơn. Sau đó, Hậu, Hải, Duy cùng nhiều người muốn "giải vây" cho Nhơn nên đã xô đẩy, hành hung anh Nguyễn Phú Cường là Trưởng công an xã Kiến An. Ô tô 7 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội trong mưa. Khoảng 8h22 sáng 19/12, một chiếc ô tô 7 chỗ khi đang giao thông qua cầu Thị Nại (TP Quy Nhơn, Bình Định) bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Thời điểm xảy ra vụ cháy thời tiết tại khu vực có mưa và gió. Cảnh sát PCCC đã điều 1 xe chỉ huy và 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để tổ chức cứu hỏa và dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Không bằng lái, dương tính với ma túy vẫn phóng ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Cục CSGT vừa cho biết, vào lúc 15h40 ngày 18/12, đội CSGT làm nhiệm vụ tại km 10 (trạm thu phí) trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tiến hành kiểm tra lái xe Bùi Xuân Quang H. (SN 1996; phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) khi đang điều khiển ô tô biển15A-889.4x, di chuyển hướng Hải Phòng - Hà Nội. Lái xe H chỉ có giấy kiểm định phương tiện, không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến người điều khiển. Qua test nhanh, Bùi Xuân Quang H dương tính với ma túy. >>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: THĐT