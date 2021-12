Tin nóng 18/12: Nguyên TGĐ Cty Nông nghiệp Sài Gòn nhận án 25 năm tù

Tòa tuyên phạt Lê Tấn Hùng: TAND TP.HCM tuyên án vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí, tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI). Bị cáo Lê Tấn Hùng bị tuyên tổng hình phạt 25 năm tù. Bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn và Vân Trọng Dũng cùng mức án 6 năm tù. Bắt nhóm lừa đảo gần 5.000 nạn nhân: Công an tỉnh Quảng Bình triệt phá đường dây lừa đảo của 15 đối tượng. Tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng. Thủ đoạn của chúng là tạo CMND giả để định danh ví Momo liên kết với tài khoản ngân hàng. Sau đó bán tài khoản cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bắt nguyên Giám đốc tham ô: Công an tỉnh Cao Bằng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Chu Văn Bắc, SN 1958, trú tại tổ 11, phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, Nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển và môi trường Cao Bằng về hành vi tham ô tài sản. Truy tìm tên cướp mặc trang phục xe ôm công nghệ: Tại hẻm 737, Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, đối tượng trong trang phục xe ôm công nghệ áp sát giật giỏ xách của người phụ nữ. Dây giỏ xách không đứt nhưng cú giật quá mạnh khiến người phụ nữ bị kéo ngã đập mặt xuống đường. Hiện Công an quận Tân Bình, TP HCM tổ chức truy xét đối tượng. Nhiều chuyến bay ngày 19/12 bị huỷ do bão số 9: Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, Vietnam Airlines sẽ hủy các chuyến bay đến, đi từ Quảng Nam, Quy Nhơn và Tuy Hòa trong ngày 19/12. Bắt 2 kẻ trộm xe SH dùng dao bầu tấn công công an: 2 đối tượng Trần Tiến Thịnh (SN 1991) và Trần Văn Chanh (SN 1997) đã bị bắt sau khi dùng dao tấn công Công an xã Tân Lập, huyện Đan Phượng (Hà Nội). Trước đó, 2 đối tượng mang dao bầu, phá khoá, trộm chiếc xe máy SH. Khi bị Công an đuổi kịp, Chanh dùng dao bầu tấn công 2 chiến sĩ công an, rồi khua dao nhảy lên xe Thịnh nổ máy sẵn bỏ chạy. Chính phủ yêu cầu 6 bộ vào cuộc khắc phục ùn ứ nông sản: Để khắc phục tình trạng ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các Bộ Công Thương, NN&PTNT, Tài chính, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Y tế, UBND các tỉnh, thành phố "vào cuộc" thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Video: Khởi tố thêm tội danh với ông Nguyễn Đức Chung

