Tìm thấy thi thể nam sinh đi nhập học mất tích ở TP HCM

Rạng sáng 15/2, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường 13 (quận Bình Thạnh) và báo lực lượng chức năng. Công an phường 13 phối với Công an quận Bình Thạnh đến khám nghiệm hiện trường. Hiện, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM, đang phong tỏa khu vực chân cầu Bình Lợi (phía phường 13) đề điều tra, làm rõ.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận dạng thi thể này giống với Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) mất tích mấy ngày qua nên báo cho người thân của nam sinh này. Tại đây, người thân của em Nghĩa xác nhận thi thể của nam thanh niên được phát hiện dưới sông Sài Gòn chính là Nghĩa - Zing.vn đưa tin.

Khu vực nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Thông tin được đăng tải trên Người lao động, trước đó, gia đình có đến Công an phường 26, quận Bình Thạnh trình báo về việc em Nguyễn Văn Nghĩa mất tích. Theo trình báo, Nghĩa là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM. Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Nghĩa ở nhà học online. Ngày 11/2, Nghĩa vào TP HCM để làm thủ tục nhập học tập trung tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM.

Nghĩa đón xe khách Tân Hoa Châu từ huyện Tây Sơn vào TP HCM. Khoảng 5h sáng 12/2, xe khách Tân Hoa Châu đến Bến xe Miền Đông thì gia đình không liên lạc được với Nghĩa. Gia đình đã phối hợp với lực lượng Công an tìm kiếm Nghĩa khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Khi trích xuất hình ảnh từ camera tại Bến xe Miền Đông, gia đình xác định thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen, quần dài đen, mang dép đen và kéo vali màu đen chính là Nghĩa.

Đoạn camera cho thấy vào lúc 4h38 sáng 12/2, Nghĩa xuống xe khách tại bến xe Miền Đông, sau đó ra bên hông xe lấy vali rồi vòng qua trước đầu xe, tiếp đó Nghĩa kéo vali đi hướng về cổng 5 đường Quốc lộ 13. Thời điểm này xuất hiện 1 người đàn ông hành nghề xe ôm chạy xe máy hiệu Dream chở Nghĩa đi đâu không rõ.

Hiện vụ nam sinh đi nhập học mất tích ở TP HCM đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.