Nữ sinh mất tích "bí ẩn" tại sân bay Nội Bài thông báo trên Facebook

Sáng ngày 14/8, thông tin về cô gái Nguyễn Vũ Trà My (SN 1998) đã mất liên lạc với gia đình từ trưa ngày 13/8 tại sân bay Nội Bài được CĐM quan tâm.

Theo chia sẻ của mẹ của nữ sinh mất tích tại sân bay Nội Bài cho biết khoảng 12h ngày 13/8, con gái chị là Trà My đang cùng em trai lên máy bay để về quê thăm bà nội bị ốm. My đã đưa điện thoại cho em trai cầm hộ rồi nói là đi vệ sinh. Nhưng sau đó mãi không thấy chị đâu, em trai mới gọi điện thông báo cho gia đình. Ngay sau đó, gia đình đã nhờ lực lượng an ninh sân bay xem lại camera nhưng cũng không có thông tin gì.

Mới đây, trên trang cá nhân của chính Trà My, nữ sinh mất tích tại sân bay Nội Bài này đã đăng tải dòng trạng thái cho biết mình đang ở nơi an toàn và mọi người không cần lo cho mình.

Cụ thể, nữ sinh 9X Lâm Đồng đăng tải: "Con đang ở nơi an toàn, bình an không có chuyện gì. Con sẽ gọi điện về cho gia đình sớm. Con đi hoàn toàn tự nguyện không có ai bắt ép, ba mẹ ngăn cấm chuyện của con với yêu. Con đi sẽ tự chăm sóc bản thân, ngày ngày sẽ gọi điện về cho gia đình để mọi người bớt lo".

Được biết, My đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật (TP. HCM), đang trong quá trình nghỉ hè, My cùng gia đình ra ngoài Hà Nội chơi, đến trưa ngày 13/8 khi chuẩn bị về quê thì xảy ra sự việc.

Gia đình cũng cho biết, ở nhà My là đứa con gái ngoan ngoãn, học giỏi, từ bé đến lớn năm nào My cũng được giấy khen học sinh giỏi của nhà trường. Còn việc con gái có người yêu hay chưa thì gia đình cũng không nắm được.

Sau khi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có thông tin gì về con gái, gia đình chị Đông đã trình báo lên công an. Phía công an cho biết, sau 48h gia đình vẫn chưa tìm được người thì sẽ vào cuộc tìm kiếm.