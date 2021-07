Những vụ mất tích bí ẩn từ đầu năm đến nay

Nam thanh niên mất tích bí ẩn trên đường về quê: Ngày 15/7, Trương Tấn Huy (SN 1997, quê ở thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) trên đường từ TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang về quê ở tỉnh Phú Yên thì mất tích bí ẩn ở Cần Thơ. Hiện nay, cơ quan chức năng và người thân của Huy đang tìm tung tích người này. Người đàn ông mất tích hơn 7 tháng: Sau hơn 7 tháng mất tích bí ẩn của ông Dương Công Cường (47 tuổi, ở tỉnh Hải Dương). Qua quá trình điều tra, ngày 10/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, trong lúc đòi nợ ông Cường đã bị Cao Tài Năng (40 tuổi, ở Hải Dương) giết và phi tang xác. Nam sinh lớp 10 ở TPHCM mất tích bí ẩn: Ngày 9/4, chị Đặng Thị Quỳnh Ng. (54 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM) dự định chở con trai Hồ Thái B. (17 tuổi) đến trường để học. Khi vào nhà vệ sinh rửa mặt thì người con trai rời khỏi nhà. Sau đó, chị tìm kiếm nhưng không ai biết con trai đi đâu. Sau sự việc, hai vợ chồng chị Ng. đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng người con trai vẫn bặt vô âm tín. Nữ sinh cấp 2 tại Bình Phước mất tích bí ẩn: Sáng 23/3, cháu Nguyễn Thị Kiều My (15 tuổi, học sinh Trường THCS Tiến Hưng) đến trường học bình thường, tuy nhiên đến trưa không thấy cháu về nhà. Gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm khắp nơi. Gia đình đã trình báo Công an xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài để hỗ trợ, tìm kiếm, nhưng vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì về cháu My. 2 vợ chồng ở Thanh Hóa mất tích bí ẩn: Đầu năm 2021, gia đình trình báo đến Công an việc ông Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) mất tích bí ẩn. Sau đó không lâu, vợ của ông Thanh là Vũ Thị Nga (55 tuổi) cũng mất tích một cách bí ẩn sau một ngày làm việc với Công an huyện Hậu Lộc. Hiện CA huyện đang điều tra, làm rõ. >>>>> Xem thêm video: Quảng Ngãi: Học sinh tắm biển bị sóng cuốn mất tích. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

