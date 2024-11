Hoà Bình: tập huấn cán bộ y tế về giám sát bảo đảm ATTP

Vừa qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực trong hoạt động kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và Hội nghị tập huấn phòng chống ngộ độc thực phẩm cho cán bộ Y tế tuyến huyện, tuyến xã năm 2024 tại huyện Tân Lạc, huyện Lương Sơn và thành phố Hòa Bình.

Tại lớp tập huấn các học viên đã được cập nhật và triển khai một số các văn bản quy phạm pháp luật như: Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BYT ngày 02/11/2023 của Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; Nghị định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 13/12/2006 của Bộ Y tế quyết định về việc ban hành “Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm”…

Báo cáo viên của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hòa Bình đã triển khai quy trình kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hành chính; các bước tiến hành điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, các hoạt động cần thực hiện khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm … Các học viên cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến, nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương và được lãnh đạo Chi cục giải đáp các vấn đề còn chưa rõ trong quá trình thực hiện.

Qua hội nghị tập huấn đã góp phần nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm cho cán bộ Y tế tuyến huyện, tuyến xã năm 2024.

